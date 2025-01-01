Програмне забезпечення для створення контенту - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для створення вмісту дає змогу окремим особам і компаніям створювати та поширювати вміст, адаптований до конкретної аудиторії. Ці інструменти полегшують створення різних типів вмісту, зокрема письмових статей, графічного дизайну, відео, брошур тощо. Вони також допомагають керувати робочим процесом і співпрацювати між внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами, залученими до розробки контенту. Продукти для створення вмісту мають різні форми, задовольняючи конкретні потреби або пропонуючи комплексні можливості. Наприклад, існують платформи, які спеціалізуються на створенні реклами чи відео в Instagram, тоді як інші найкращі у створенні великомасштабних інтерактивних брошур. Ці програмні рішення можуть бути зосереджені на копірайтингу, графічному дизайні чи виробництві відео, дозволяючи командам або окремим особам створювати фірмові матеріали відповідно до їхніх вимог. Деякі інструменти задовольняють потреби у створенні нішевого контенту, наприклад, створення тестів та інтерактивних презентацій. Крім того, деякі компанії надають програмне забезпечення з основними функціями створення вмісту, навіть якщо створення вмісту не є їх основною функціональністю.
Запит на новий застосунок
TextCortex
textcortex.com
TextCortex- це AI-помічник для створення та вдосконалення контенту, який допомагає користувачам ефективно комунікувати через електронну пошту.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo - це програма для створення відео з AI-аватарами, що дозволяє користувачам генерувати персоналізований контент на різних мовах.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
VideoDubber.ai - це платформа для AI-перекладу, дублювання та створення голосу, що підтримує понад 150 мов для локалізації відео.
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai — плагін для WordPress/WooCommerce, що автоматизує створення текстів для продуктів та мета-описів, підтримує роботу з кількома продуктами одночасно.
WriterX
writerx.co
WriterX - це інструмент для письма, що використовує AI для допомоги у створенні, редагуванні та покращенні текстів різної складності.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI - це платформа для створення та оптимізації контенту, яка генерує текст для вебсайтів, блогів та соціальних мереж з урахуванням SEO.
NexMind
nexmind.ai
NexMind - це платформа для генерації контенту та автоматизації SEO, що створює оптимізований вміст на 17 мовах для покращення видимості в Інтернеті.
AutoWrite
autowrite.app
AutoWrite - це AI-додаток для написання SEO-контенту, що допомагає створювати якісний текст, оптимізуючи його для пошукових систем.
Quickblog
quickblog.co
Quickblog - платформа для простого ведення блогів, що полегшує створення, управління контентом та оптимізацію для SEO.
Blog Cutter
blogcutter.com
Блог Cutter - інструмент для створення контенту, який автоматизує ведення блогів, оптимізує SEO та підтримує публікації на різних платформах.
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe - платформа для створення інтерактивних історій, яка полегшує залучення користувачів на мобільних та веб-платформах.
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites – це інструмент для написання контенту на основі ШІ, який швидко створює якісний SEO-контент для вебсайтів, блогів та соціальних мереж.
Contentware
contentware.com
Contentware — це додаток, який автоматизує створення маркетингових кампаній, генеруючи електронні листи та пости для соціальних мереж за лічені хвилини.
Contentoo
contentoo.com
Contentoo-це платформа для зв'язку підприємств з фрілансерами для створення високоякісного контенту з використанням технологій AI і NLP.
Brojure
brojure.com
Brojure — програма для створення контенту, пропозицій та презентацій. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і шаблони спрощують процес створення візуальних історій.
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
Додаток Happy Beavers пропонує рішення для контент-маркетингу з використанням ІІ: генерує, редагує та перекладає якісний контент.
Apester
apester.com
Apester - платформа для вставки інтерактивного вмісту, як вікторини та опитування, що покращує взаємодію та розуміння поведінки користувачів.
CarbonCopy
carboncopy.pro
Carboncopy - це інструмент штучного інтелекту, що допомагає маркетологам, блогерам та менеджерам соціальних мереж створювати тексти та описи продуктів.
Abun
abun.com
Abun автоматизує створення контенту та SEO-оптимізацію, генеруючи високоякісний контент для залучення органічного трафіку на ваш сайт.
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