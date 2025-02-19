Програмне забезпечення для створення контенту - Найпопулярніші застосунки - Чад

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Програмне забезпечення для створення вмісту дає змогу окремим особам і компаніям створювати та поширювати вміст, адаптований до конкретної аудиторії. Ці інструменти полегшують створення різних типів вмісту, зокрема письмових статей, графічного дизайну, відео, брошур тощо. Вони також допомагають керувати робочим процесом і співпрацювати між внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами, залученими до розробки контенту. Продукти для створення вмісту мають різні форми, задовольняючи конкретні потреби або пропонуючи комплексні можливості. Наприклад, існують платформи, які спеціалізуються на створенні реклами чи відео в Instagram, тоді як інші найкращі у створенні великомасштабних інтерактивних брошур. Ці програмні рішення можуть бути зосереджені на копірайтингу, графічному дизайні чи виробництві відео, дозволяючи командам або окремим особам створювати фірмові матеріали відповідно до їхніх вимог. Деякі інструменти задовольняють потреби у створенні нішевого контенту, наприклад, створення тестів та інтерактивних презентацій. Крім того, деякі компанії надають програмне забезпечення з основними функціями створення вмісту, навіть якщо створення вмісту не є їх основною функціональністю.
Запит на новий застосунок
Brojure
brojure.com
Створюйте цікавий контент, пропозиції, презентації тощо за допомогою Brojure, найбільш інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення для візуального оповідання. Дизайн шаблонів Brojures і простий інтерфейс дозволяють легко створювати, ділитися та відстежувати захоплюючі візуальні історії для вашого бренду та ваших клієнтів – без потреби дизайнера.
Apester
apester.com
Збільште свій маркетинг і послідовність за допомогою інтерактивного вмісту, який залучає більше потенційних клієнтів, залучає та перетворює користувачів, а також підвищує утримання.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI — це найдосконаліший автор AI, генератор публікацій у соціальних мережах і маркетинговий інструмент. Перетворіть свій веб-сайт, блоги та присутність у соціальних мережах за допомогою ШІ.
WriteTextAI
writetext.ai
Плагін WriteText.ai, розроблений спеціально для WordPress/WooCommerce, призначений для автоматизації створення тексту продукту та мета-описів. Він пропонує універсальність для генерування тексту для окремих продуктів або кількох продуктів разом. Завдяки бездоганній інтеграції з WordPress/WooCommerce він забезпечує зручний досвід, особливо для новачків. WriteText.ai спеціалізується на створенні першокласних, оптимізованих для SEO мета-заголовків, мета-описів, описів продуктів і текстів Open Graph. Він забезпечує режими «WriteText.ai Single» і «WriteText.ai Bulk» для підвищення ефективності створення вмісту. Крім того, кожен обліковий запис може вмістити необмежену кількість користувачів і інсталяцій веб-магазину, що обслуговує підприємства будь-якого розміру. WriteText.ai Single пропонує авторам широкі можливості для створення вмісту. Разом із встановленням тону, стилю та цільового ринку автори можуть проводити поглиблений аналіз ключових слів, вибирати семантичні ключові слова та вибирати, які атрибути слід включити в текст безпосередньо з WooCommerce, перш ніж генерувати сам вміст. Після завершення ознайомлення з продуктом і аналізу ключових слів WriteText.ai Single генерує текст приблизно за 50 секунд. Потім автор може переглянути результат перед публікацією в WooCommerce. Отже, ця функція забезпечує узгодженість тону, стилю та включення ключових слів для покращення SEO. Крім того, він забезпечує гнучкість налаштування вмісту кожного продукту відповідно до конкретних потреб цільової аудиторії. З іншого боку, WriteText.ai Bulk спеціально розроблено для створення тексту для кількох продуктів одночасно. Хоча цій функції бракує таких конкретних аспектів, як аналіз ключових слів, семантичний вибір ключових слів і індивідуальний вибір атрибутів для кожного продукту, вона дозволяє автору підтримувати послідовний тон, стиль і атрибути для всіх вибраних продуктів. WriteText.ai Bulk демонструє високу ефективність, генеруючи текст для кожного продукту протягом приблизно 30 секунд після встановлення остаточного вибору продукту та атрибутів цільового стилю. Це особливо корисно, коли потрібно створити великий обсяг тексту продукту за короткий проміжок часу, обходячи потребу в детальному аналізі ключових слів. Таким чином, WriteText.ai Bulk служить надійним, ефективним у часі рішенням для швидкого та масового створення вмісту. Загалом WriteText.ai — це багатофункціональний плагін, який дозволяє підключатися до необмеженої кількості сайтів електронної комерції та підтримує необмежену кількість користувачів. Це забезпечує пряму передачу або публікацію тексту в WooCommerce і дозволяє вибирати атрибути продукту, тони та стилі, які будуть включені в текст. Користувачі також можуть вибрати цільову аудиторію та довжину тексту, а також налаштувати ролі користувачів, щоб визначити, хто може створювати, переглядати та публікувати вміст. Основні функції включають журнал історії переглядів, масове передавання/публікування тексту, додавання власних деталей продукту та визначення власного тону та стилю. Користувачі можуть використовувати еталонний продукт для створення тексту, отримання цільових ринків, запропонованих штучним інтелектом, визначення власних цільових ринків і переписування тексту. Плагін також підтримує аналіз ключових слів, семантичні ключові слова, відстеження щільності ключових слів і семантичних ключових слів, а також підтримку кількох магазинів. Відмова від відповідальності: WriteText.ai — це незалежний інструмент, розроблений для роботи з WordPress/WooCommerce. Він не є філією та не підтримується WordPress/WooCommerce.
Abun
abun.com
Попрощайтеся зі створенням контенту вручну та оптимізацією SEO. За допомогою Abun ви можете автоматизувати свій робочий процес і створювати високоякісний, оптимізований для SEO вміст, який спрямовує органічний трафік на ваш веб-сайт. Зареєструйтеся для раннього доступу зараз.
Blog Cutter
blogcutter.com
Покращуйте пошукову оптимізацію за допомогою статей та інструментів для ведення блогів про штучний інтелект Blog Cutter. Підвищте видимість свого сайту. Почніть сьогодні!
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Просунута технологія AI Wondershare Virbo дозволяє користувачам створювати найбільш реалістичні та персоналізовані відеоконтент AI Avatar з різноманітними національностями та мовами. Ви можете почати професійні відеоролики AI -прес -секретаря, просто ввівши та натиснувши з Wondershare Virbo. 300+ реалістичних аватарів AI Virbo можуть бути вашим захоплюючим речником, який розмовляє на 120+ мовах з різноманітними акцентами для різних випадків використання, включаючи просування маркетингу, персоналізовані майданчики продажів, навчання та розвиток, пояснювачі та відеоролики. Більше того, від маркетингових відеороликів та просування продуктів до навчальних відеороликів, Virbo пропонує широкий спектр привабливих шаблонів, що відповідають будь-якому цілі та доставляють ваше повідомлення найбільш захоплююче та виразно-не дорожче та трудомістка екіпаж камери, відео агентства або актори/актриси.
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
Розкрийте силу штучного інтелекту за допомогою маркетингових рішень The Happy Beavers. Створюйте, редагуйте та перекладайте високоякісний вміст. Розвивайте свою контент-стратегію та ефективніше взаємодійте зі своєю аудиторією. Спробуйте наші інструменти штучного інтелекту для швидшого створення контенту найвищого рівня! * Використовує найновішу інформацію з Інтернету, щоб зробити ваші статті інформативними та допомогти вам перевершити конкурентів. * Легко створює кілька статей, які повністю висвітлюють тему, допомагаючи вам у 10 разів швидше завоювати актуальний авторитет. * Пише статті в манері, схожій на людину, з кращою якістю, ніж більшість контенту, створеного штучним інтелектом. * Діє як контент-стратег, скануючи наявний вміст на веб-сайті, щоб знайти теми, які відповідають вашому бізнесу.
CarbonCopy
carboncopy.pro
Carboncopy — це інструмент для створення штучного інтелекту, який допомагає маркетологам, блогерам, менеджерам соціальних медіа та стартапам створювати копії, описи продуктів тощо!
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Безкоштовні сервіси перекладу відео, дубляжу, клонування голосу та синтезу мовлення на основі штучного інтелекту. Розширюйте з нами понад 150 мов, щоб у 10 разів збільшити аудиторію без зусиль!
TextCortex
textcortex.com
TextCortex поєднує вдосконалені алгоритми NLG із перевіреними маркетинговими методами, щоб створити найкраще програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом. Наші алгоритми штучного інтелекту, навчені мільярдам рядків тексту, допомагають маркетологам, підприємцям електронної комерції та копірайтерам щодня робити більше зі своїм вмістом. За даними DT2 Invest і Європейської комісії, TextCortex є одним із 200 найгарячіших європейських стартапів на ранній стадії штучного інтелекту. Завдяки нашому прикладному та цілеспрямованому підходу ми скорочуємо не лише час обчислень, але й наш вплив на навколишнє середовище.
WriterX
writerx.co
WriterX — це інструмент для письма на основі штучного інтелекту, призначений для вирішення широкого спектру письмових завдань. Він спрямований на спрощення процесу створення вмісту для користувачів усіх рівнів, від початківців до досвідчених авторів. Інструмент пропонує низку функцій, включаючи автоматичне складання вмісту, написання без помилок, варіанти мовного перекладу та персоналізацію для конкретної аудиторії для отримання переконливих результатів. WriterX пишається тим, що допомагає з блокуванням письменника, забезпечуючи миттєве створення цікавого вмісту. Він може виконувати завдання від написання дописів у блогах і вмісту соціальних мереж до копірайтингу для рекламних кампаній. Іншою ключовою особливістю WriterX є його здатність перепрофілювати існуючий вміст або генерувати новий матеріал у великих масштабах, відповідаючи потребам у великих обсягах вмісту в сучасну цифрову епоху. Для початку користувачі вибирають шаблон і надають короткий опис теми чи продукту, а штучний інтелект створить різноманітний вміст. Інструмент використовується різноманітною клієнтською базою, включаючи студентів, копірайтерів, блогерів, менеджерів із продуктів, команди маркетингу та медіа-агентства. Він пропонує широкі рішення для оптимізації пошукових систем, покращуючи видимість веб-сайту завдяки створенню привабливих заголовків, описів продуктів і індивідуальних оглядів. Нарешті, незважаючи на широкий набір функціональних можливостей, WriterX підтримує простий у використанні інтерфейс, який спрощує процес створення вмісту.
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites — це інструмент для написання контенту на базі штучного інтелекту, який дозволяє швидко й ефективно створювати високоякісний, зручний для SEO контент. Він використовує передові алгоритми машинного навчання для створення унікального та привабливого вмісту для різноманітних цілей, наприклад копії веб-сайтів, публікацій у блогах, оновлень у соціальних мережах тощо. За допомогою TurboWrites ви можете оптимізувати процес створення вмісту, заощаджуючи час і зусилля, забезпечуючи максимальний вплив на вашу аудиторію. Незалежно від того, чи є ви копірайтером, блогером, маркетологом або власником бізнесу, TurboWrites може допомогти вам створити привабливий вміст, який резонуватиме з вашою цільовою аудиторією та принесе результати. Так навіщо чекати? Зареєструйтеся в TurboWrites сьогодні та виведіть свою гру зі створення вмісту на новий рівень!
Contentware
contentware.com
Contentware — це прискорювач на основі штучного інтелекту, який створює ефективні маркетингові кампанії за лічені хвилини. Це практично усуває виснажливий, трудомісткий процес створення кампанії. Що відрізняє Contentware, це те, що воно створює цілі кампанії (а не лише копії), що звільняє величезну кількість часу для вас і вашої команди. Використовуючи Generative AI і посилання на вашу веб-сторінку, Contentware генерує повну кампанію електронних листів і публікацій у соціальних мережах для реклами ваших подій, вебінарів, публікацій, публікацій у блогах, статей, офіційних документів та багато іншого. Фактично, кампанію можна створити для будь-чого, що потребує просування. Копія, яку пише Contentware, налаштована спеціально для маркетингових кампаній. Але якісна копія – лише один із елементів кампанії. Contentware також створює електронні листи для кампанії та публікації в соціальних мережах; додає їх до календаря передового маркетингу; надає безкоштовні, повністю ліцензовані зображення кампанії; і поширює вміст через інтеграцію з популярною електронною поштою та платформами керування соціальними мережами. Contentware також містить модуль генерації тексту для створення дописів у блозі, одноразових електронних листів і тем, вмісту цільової сторінки та багато іншого. Ви та ваша команда заощадите години на кожній кампанії. І за ціною, яку може собі дозволити будь-яка організація, навіщо створювати кампанії з нуля, якщо це можна автоматизувати за допомогою Contentware?
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати високоперсоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні історії, короткі ролики, знімки та рекламу, які залучають їхню аудиторію, збільшують конверсії та збільшують дохід. Редактор StorifyMe простий у використанні, інтуїтивно зрозумілий і надає численні безкоштовні та настроювані шаблони, які значно полегшать процес створення історії. Завдяки можливості інтегрувати StorifyMe Stories на будь-яку платформу - від мобільних пристроїв до Інтернету, StorifyMe є універсальним рішенням для розповсюдження контенту у формі, яка подобається людям!
NexMind
nexmind.ai
NexMind — це генератор контенту на основі штучного інтелекту та платформа автоматизації SEO. Він створює оптимізований довгий і короткий вміст менше ніж за хвилину, використовуючи NLP і семантичні рекомендації. Збільште відвідуваність веб-сайту та перевершіть своїх конкурентів за допомогою персоналізованого вмісту для вашої цільової аудиторії. NexMind — ідеальне рішення не лише для власників бізнесу, а й для маркетингових агентств і копірайтерів, які хочуть швидко створювати та оптимізувати високоякісний контент. Наша мета — створити розумніших пошукових роботів, відомих як програмне забезпечення для автоматизації пошукових систем, щоб спростити процеси оптимізації пошукових систем. Ми надаємо платформу Enterprise SEO, щоб допомогти брендам підвищити рейтинг веб-сайтів і збільшити видимість.
Contentoo
contentoo.com
Створюйте висококласний контент разом із 10% найкращих позаштатних творців контенту в поєднанні з неперевершеною технологією та операційною підтримкою світового рівня. Contentoo розпочався у 2017 році як платформа, яка об’єднує 10% найкращих творців контенту з маркетинговими відділами (міжнародних) компаній. Сьогодні наша спільнота фрілансерів включає стратегів контент-маркетингу, спеціалістів з оптимізації пошукових систем, маркетологів розвитку та інших фрілансерів, які можуть допомогти вам у маркетингу контенту через нашу платформу.
Quickblog
quickblog.co
Quickblog допомагає блогерам і контент-агенціям створювати чисті блоги, які мають пріоритетний рейтинг у Google, не витрачаючи годин і $$$ на кодування теми, редагування чи дизайн.
AutoWrite
autowrite.app
AI, який пише повнометражний SEO-контент, який читає людина. AutoWrite — найкращий помічник AI для написання SEO.
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