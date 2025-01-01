Програмне забезпечення для аналізу вмісту - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для аналізу вмісту дає користувачам повну інформацію про те, як співробітники та відвідувачі взаємодіють з опублікованим вмістом, включаючи блоги, статті та подкасти. Ця технологія, яка називається інтелектом вмісту, дозволяє користувачам отримати цінну видимість, яка може інформувати майбутні стратегії щодо вмісту. Рішення для аналізу вмісту пропонують різноманітні показники, такі як перегляди сторінок, спільний доступ, вихідні клацання, пошукові рейтинги, середній час, витрачений на окремі публікації, і фінансовий вплив вмісту. Ці платформи також можуть надавати додаткові дані, такі як розбивка глядачів між настільними та мобільними пристроями, уявлення про конкретні галузі чи демографічні показники глядачів, а також аналіз найефективніших компонентів контенту. Програми аналізу вмісту часто інтегруються з програмним забезпеченням цифрової та соціальної аналітики або мають схожість із ними. Використовуючи аналітику вмісту, користувачі можуть приймати рішення на основі даних, щоб оптимізувати свою стратегію вмісту та підвищити взаємодію зі своєю цільовою аудиторією.
Запит на новий застосунок
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.
Bitly
bitly.com
Bitly - це сервіс скорочення URL та платформа управління посиланнями, що дозволяє створювати короткі, брендові посилання та аналізувати їх ефективність.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs – це інструмент для SEO, що допомагає аналізувати конкурентів, знаходити ключові слова, перевіряти зворотні посилання та проводити аудит веб-сайтів.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking - це SEO-інструмент для агентств та команд, що дозволяє проводити дослідження, аудити, відстеження рангів та аналіз зворотних посилань.
Ubersuggest
neilpatel.com
Ubersuggest — це веб-додаток, що допомагає перетворювати холодних клієнтів на щасливих за допомогою автоматизованих воронок продажів та послідовностей.
Issuu
issuu.com
Issuu — це платформа для публікації та обміну інтерактивним контентом, дозволяє створювати фліпбуки та аналітику, зручна для користувачів усіх рівнів.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly – платформа для скорочення та управління посиланнями, що дозволяє користувачам створювати брендовані URL-адреси та відстежувати їхню аналітику.
Seobility
seobility.net
Seobility - це інструмент SEO для аудитів, аналізу зворотних посилань, відстеження ранжування та оптимізації контенту, що допомагає покращити видимість веб-сайтів.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - комплексний SEO-інструмент для аналізу конкуруючих стратегій, дослідження ключових слів та покращення видимості веб-сайту.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner - це SEO-інструмент для аналітики даних, що дозволяє аналізувати до 100,000 ключових слів чи URL з метою покращення ранжування сайтів.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
IO Technologies - аналіз контенту в реальному часі для покращення читабельності та доходу за допомогою інноваційних дашбордів.
BL.INK
bl.ink
BL.INK - це платформа для скорочення URL та створення QR-кодів з можливістю детального відстеження та управління посиланнями для маркетологів.
Anyword
anyword.com
Anyword – це AI-платформа для створення маркетингового контенту, яка допомагає генерувати ефективний текст для реклами та оптимізувати його продуктивність.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
WebCEO
webceo.com
WebCEO - платформа для цифрового маркетингу з 23 інструментами для SEO, аналізу доменів, відстеження ключових слів і управління соціальними медіа.
Shakespeare
shakespeare.ai
Додаток Шекспіра використовує AI для оптимізації маркетингових кампаній, допомагаючи створювати ефективні оголошення і покращувати їх результати.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat - аналітична платформа для реального часу, яка допомагає видавцям відстежувати взаємодію з контентом та приймати рішення щодо його оптимізації.
Sniply
sniply.io
Sniply - це інструмент для скорочення посилань, що дозволяє додавати заклики до дії до спільного контенту, щоб перетворювати відвідувачів у користувачів.
Readable
readable.com
Readable - це інструмент для аналізу читабельності тексту, що підтримує різні формати документів та надає зворотний зв'язок для вдосконалення контенту.
StoryChief
storychief.io
StoryChief - це платформа для маркетингу контенту, що дозволяє співпрацювати, управляти та розподіляти вміст на різних каналах, підвищуючи ефективність команд.
Silktide
silktide.com
Silktide - інструмент для тестування доступності, оптимізації контенту та цифрового маркетингу веб-сайтів, що допомагає покращити їхній рейтинг і зручність.
Botify
botify.com
Botify допомагає виявити можливості для розвитку бізнесу через оптимізацію органічного пошуку, забезпечуючи дані для покращення SEO процесів.
Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial - платформа для аналітики контенту, що допомагає маркетологам вимірювати та просувати найкращий контент вебсайту.
Matomo
matomo.org
Matomo – це платформа веб-аналітики з відкритим кодом, що дозволяє користувачам збирати дані про відвідувачів, їхню поведінку та оптимізувати маркетингові кампанії.
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack - це платформа аналітики для B2B, що об'єднує дані маркетингу, продукту і продажів, забезпечуючи вимірювання ефективності та візуалізацію шляхів покупців.
Clearscope
clearscope.io
Clearscope - платформа для оптимізації контенту з підтримкою AI, що допомагає створювати якісний контент, який підвищує рейтинги у пошукових системах.
Marfeel
marfeel.com
Marfeel — платформа аналітики контенту, що допомагає медіа компаніям аналізувати трафік, читачів та підписників для покращення доставки контенту.
Contently
contently.com
Контентно - це платформа для створення, управління та аналітики контенту, що забезпечує компанії інструментами для ефективного контент-маркетингу.
Foleon
foleon.com
Foleon - це платформа для створення інтерактивного контенту, що дозволяє підприємствам легко створювати цифрові журнали та звіти з акцентом на залучення аудиторії.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.
Conductor
conductor.com
Conductor — платформа для SEO та контентного маркетингу, що допомагає оптимізувати сайти, покращувати контент і збільшувати органічний трафік.
Hushly
hushly.com
Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.
Content Harmony
contentharmony.com
Content Harmony допомагає швидко створювати детальні брифи для контент-маркетингу, аналізуючи наміри пошуку, ключові слова та візуальний контент.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump допомагає створювати контент для покращення пошукових ранжувань з простими SEO брифами, що полегшує написання матеріалів на будь-яку тему.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - це програмне забезпечення для управління контентом та підтримки продажів, яке дозволяє зберігати, організовувати і відстежувати контент для маркетингових команд.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper Content - це платформа для створення та управління контентом, що використовує AI, забезпечує інструменти для генерації, координації та вимірювання вмісту.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate — це програмне забезпечення для звітності, яке інтегрує дані з реклами, продажів, електронної пошти та аналітики, забезпечуючи точні та зручні звіти.
Momently
momently.com
Momently дозволяє швидко створювати кастомізовані звіти для брендових або спонсорських кампаній, використовуючи аналітику контенту і API для залучення читачів.
Epilocal
epilocal.com
Epilocal пропонує інструменти для автоматизації та підключення даних, що дозволяє бізнесам масштабувати та автоматизувати операції з контентом за доступною ціною.
NPAW
npaw.com
NPAW - це платформа аналітики для потокових послуг, яка дозволяє контролювати якість передачі відео, поведінку глядачів та ефективність реклами в режимі реального часу.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимізує репутацію відправника і доставку електронних листів, покращуючи їхнє потрапляння в пріоритетний вхідний ящик.
DISQO
disqo.com
DISQO - платформа для вимірювання ефективності реклами та збору зворотного зв'язку від клієнтів, що допомагає бізнесам аналізувати кампанії і приймати рішення.
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest - платформа для контролю вашої онлайн-присутності, яка об'єднує дані з безпеки, соцмереж, управління сайтом та електронною поштою.
Revuze
revuze.it
Revuze - платформа для аналізу відгуків клієнтів з онлайн-джерел, яка допомагає бізнесам зрозуміти потреби споживачів та приймати обґрунтовані рішення.
Knotch
knotch.com
Knotch - платформа для аналізу та оптимізації контенту, що допомагає бізнесам зрозуміти свою аудиторію і покращити ефективність маркетингових стратегій.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan — платформа для продажів, що підвищує продуктивність торгових команд за допомогою AI, автоматизує процеси та полегшує взаємодію з клієнтами.
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly — це платформа аналітики, яка допомагає видавцям зрозуміти споживання контенту та оптимізувати стратегії через аналіз даних. Вона підтримує інтеграцію з різними каналами.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix - платформа для аналізу маркетингових даних, що допомагає консолідувати інформацію з різних каналів та оцінювати ефективність кампаній.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute аналізує ефективність реклами в медіа, використовуючи ІІ, та надає дані про кампанії в реальному часі, пов'язуючи їх з аналітикою вебсайтів рекламодавців.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata — платформа для атрибуції доходів B2B, що аналізує клієнтські дані та оптимізує маркетингові стратегії, забезпечуючи точні звіти про доходи.
QuickFrame
quickframe.com
QuickFrame - платформа для створення відео, що з'єднує бренди з творцями для адаптації контенту під різні платформи та цілі.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly - це платформа для управління контентом, яка за допомогою ШІ персоналізує та автоматизує обмін відповідним вмістом для різних аудиторій.
Pressboard
pressboardmedia.com
Pressboard - це платформа для управління контентом, яка дозволяє ефективно створювати, організовувати та поширювати звіти про вміст.
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai – це додаток, що використовує штучний інтелект для оптимізації робочих процесів, автоматизації завдань та аналізу даних для створення контенту.
Event Registry
eventregistry.org
Event Registry - платформа новинної інтелігенції, що забезпечує організації відстеження світових подій та їх аналіз впливу.
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