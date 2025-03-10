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Програмне забезпечення для аналізу вмісту
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Програмне забезпечення для аналізу вмісту - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для аналізу вмісту дає користувачам повну інформацію про те, як співробітники та відвідувачі взаємодіють з опублікованим вмістом, включаючи блоги, статті та подкасти. Ця технологія, яка називається інтелектом вмісту, дозволяє користувачам отримати цінну видимість, яка може інформувати майбутні стратегії щодо вмісту. Рішення для аналізу вмісту пропонують різноманітні показники, такі як перегляди сторінок, спільний доступ, вихідні клацання, пошукові рейтинги, середній час, витрачений на окремі публікації, і фінансовий вплив вмісту. Ці платформи також можуть надавати додаткові дані, такі як розбивка глядачів між настільними та мобільними пристроями, уявлення про конкретні галузі чи демографічні показники глядачів, а також аналіз найефективніших компонентів контенту. Програми аналізу вмісту часто інтегруються з програмним забезпеченням цифрової та соціальної аналітики або мають схожість із ними. Використовуючи аналітику вмісту, користувачі можуть приймати рішення на основі даних, щоб оптимізувати свою стратегію вмісту та підвищити взаємодію зі своєю цільовою аудиторією.

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SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly - це сервіс скорочення URL та платформа управління посиланнями, що дозволяє створювати короткі, брендові посилання та аналізувати їх ефективність.

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs – це інструмент для SEO, що допомагає аналізувати конкурентів, знаходити ключові слова, перевіряти зворотні посилання та проводити аудит веб-сайтів.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking - це SEO-інструмент для агентств та команд, що дозволяє проводити дослідження, аудити, відстеження рангів та аналіз зворотних посилань.

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

Ubersuggest — це веб-додаток, що допомагає перетворювати холодних клієнтів на щасливих за допомогою автоматизованих воронок продажів та послідовностей.

Issuu

Issuu

issuu.com

Issuu — це платформа для публікації та обміну інтерактивним контентом, дозволяє створювати фліпбуки та аналітику, зручна для користувачів усіх рівнів.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

Rebrandly – платформа для скорочення та управління посиланнями, що дозволяє користувачам створювати брендовані URL-адреси та відстежувати їхню аналітику.

Seobility

Seobility

seobility.net

Seobility - це інструмент SEO для аудитів, аналізу зворотних посилань, відстеження ранжування та оптимізації контенту, що допомагає покращити видимість веб-сайтів.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Serpstat - комплексний SEO-інструмент для аналізу конкуруючих стратегій, дослідження ключових слів та покращення видимості веб-сайту.

IO Technologies

IO Technologies

public.iotechnologies.com

IO Technologies - аналіз контенту в реальному часі для покращення читабельності та доходу за допомогою інноваційних дашбордів.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner - це SEO-інструмент для аналітики даних, що дозволяє аналізувати до 100,000 ключових слів чи URL з метою покращення ранжування сайтів.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

BL.INK - це платформа для скорочення URL та створення QR-кодів з можливістю детального відстеження та управління посиланнями для маркетологів.

Anyword

Anyword

anyword.com

Anyword – це AI-платформа для створення маркетингового контенту, яка допомагає генерувати ефективний текст для реклами та оптимізувати його продуктивність.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

Додаток Шекспіра використовує AI для оптимізації маркетингових кампаній, допомагаючи створювати ефективні оголошення і покращувати їх результати.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO - платформа для цифрового маркетингу з 23 інструментами для SEO, аналізу доменів, відстеження ключових слів і управління соціальними медіа.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat - аналітична платформа для реального часу, яка допомагає видавцям відстежувати взаємодію з контентом та приймати рішення щодо його оптимізації.

Readable

Readable

readable.com

Readable - це інструмент для аналізу читабельності тексту, що підтримує різні формати документів та надає зворотний зв'язок для вдосконалення контенту.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply - це інструмент для скорочення посилань, що дозволяє додавати заклики до дії до спільного контенту, щоб перетворювати відвідувачів у користувачів.

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief - це платформа для маркетингу контенту, що дозволяє співпрацювати, управляти та розподіляти вміст на різних каналах, підвищуючи ефективність команд.

Botify

Botify

botify.com

Botify допомагає виявити можливості для розвитку бізнесу через оптимізацію органічного пошуку, забезпечуючи дані для покращення SEO процесів.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide - інструмент для тестування доступності, оптимізації контенту та цифрового маркетингу веб-сайтів, що допомагає покращити їхній рейтинг і зручність.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.

GetSocial

GetSocial

getsocial.io

GetSocial - платформа для аналітики контенту, що допомагає маркетологам вимірювати та просувати найкращий контент вебсайту.

Matomo

Matomo

matomo.org

Matomo – це платформа веб-аналітики з відкритим кодом, що дозволяє користувачам збирати дані про відвідувачів, їхню поведінку та оптимізувати маркетингові кампанії.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HoneyStack - це платформа аналітики для B2B, що об'єднує дані маркетингу, продукту і продажів, забезпечуючи вимірювання ефективності та візуалізацію шляхів покупців.

Clearscope

Clearscope

clearscope.io

Clearscope - платформа для оптимізації контенту з підтримкою AI, що допомагає створювати якісний контент, який підвищує рейтинги у пошукових системах.

Marfeel

Marfeel

marfeel.com

Marfeel — платформа аналітики контенту, що допомагає медіа компаніям аналізувати трафік, читачів та підписників для покращення доставки контенту.

Contently

Contently

contently.com

Контентно - це платформа для створення, управління та аналітики контенту, що забезпечує компанії інструментами для ефективного контент-маркетингу.

Foleon

Foleon

foleon.com

Foleon - це платформа для створення інтерактивного контенту, що дозволяє підприємствам легко створювати цифрові журнали та звіти з акцентом на залучення аудиторії.

Conductor

Conductor

conductor.com

Conductor — платформа для SEO та контентного маркетингу, що допомагає оптимізувати сайти, покращувати контент і збільшувати органічний трафік.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.

Content Harmony

Content Harmony

contentharmony.com

Content Harmony допомагає швидко створювати детальні брифи для контент-маркетингу, аналізуючи наміри пошуку, ключові слова та візуальний контент.

DemandJump

DemandJump

demandjump.com

DemandJump допомагає створювати контент для покращення пошукових ранжувань з простими SEO брифами, що полегшує написання матеріалів на будь-яку тему.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Paperflite - це програмне забезпечення для управління контентом та підтримки продажів, яке дозволяє зберігати, організовувати і відстежувати контент для маркетингових команд.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.

Pepper Content

Pepper Content

peppercontent.io

Pepper Content - це платформа для створення та управління контентом, що використовує AI, забезпечує інструменти для генерації, координації та вимірювання вмісту.

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate — це програмне забезпечення для звітності, яке інтегрує дані з реклами, продажів, електронної пошти та аналітики, забезпечуючи точні та зручні звіти.

Momently

Momently

momently.com

Momently дозволяє швидко створювати кастомізовані звіти для брендових або спонсорських кампаній, використовуючи аналітику контенту і API для залучення читачів.

Epilocal

Epilocal

epilocal.com

Epilocal пропонує інструменти для автоматизації та підключення даних, що дозволяє бізнесам масштабувати та автоматизувати операції з контентом за доступною ціною.

NPAW

NPAW

npaw.com

NPAW - це платформа аналітики для потокових послуг, яка дозволяє контролювати якість передачі відео, поведінку глядачів та ефективність реклами в режимі реального часу.

Allegrow

Allegrow

allegrow.co

Allegrow оптимізує репутацію вашого відправника та розташування папки "Вхідні". Якщо Allegrow працює разом із вашою системою автоматизації маркетингу/залучення до продажів, ви можете збільшити відсоток надсиланих вами електронних листів, які надходять до пріоритетної папки "Вхідні", а не до папки зі спамом чи нецільових папок.

DISQO

DISQO

disqo.com

DISQO — це платформа CX для розуміння кожного клієнта. Підприємства довіряють DISQO приймати кращі рішення для кожного клієнта, точки взаємодії та результату. Продукти DISQO для вимірювання реклами, відгуків клієнтів і доступу до аудиторії створені за допомогою мільйонів споживачів на найбільшій у галузі платформі споживчих даних. DISQO входить до рейтингу Deloitte Fast 500 і Ad Age за версією Best Places to Work, а також отримав нагороди за вимірювання реклами від Digiday і Cynopsis Media.

Urbiquest

Urbiquest

urbiquest.com

UrbiQuest — це платформа, яка допоможе вам контролювати кожен аспект вашої присутності в Інтернеті. Завдяки зручній платформі, яка не дасть вам заплутатися серед 15 різних інструментів керування, ми спрощуємо ваші завдання. Щоб дати вам повну картину вашої роботи, UrbiQuest об’єднує всю відповідну інформацію. Усе аналізується та пояснюється, будь то безпека, соціальні мережі, керування веб-сайтом чи електронна пошта. Крім того, ми надішлемо вам детальний звіт про вашу щотижневу діяльність. Крім того, ми також пропонуємо індивідуальні тренінги, якщо ви бажаєте прогресувати.

Revuze

Revuze

revuze.it

Revuze є лідером у сфері генеративного аналізу штучного інтелекту для онлайн-оглядів, що революціонізує світ споживчої думки. Завдяки багаторічному досвіду використання навчання LLM Revuze розкриває повний потенціал інформації від перевірених покупців із багатьох джерел електронної комерції. Його передові рішення дають можливість компаніям легко інтегрувати аналітику оглядів у свої маркетингові та продуктові процеси, що дозволяє приймати стратегічні рішення. Завдяки високоякісним даним, глибоким прогнозам і масштабованим можливостям у різних джерелах і регіонах, він пропонує аналіз у реальному часі з інтуїтивно зрозумілими функціями, динамічними інформаційними панелями та вичерпними звітами. Від збору даних до остаточної візуалізації, наскрізні рішення Revuze гарантують, що ви зможете орієнтуватися у швидко мінливому ландшафті ваших категорій і впевнено приймати щоденні рішення на основі даних. Відкрийте для себе силу Revuze, GPT індустрії споживчої інформації, і глибше зрозумійте своїх клієнтів і конкурентів.

Knotch

Knotch

knotch.com

ContentEQ — це платформа аналізу контенту, яка використовується корпоративними брендами для розуміння й оптимізації продуктивності цифрового контенту. Платформа поєднує в собі найкращий у своєму класі збір кількісних і якісних даних, штучний інтелект і експертну стратегію, щоб допомогти таким брендам, як Bank of America, Wells Fargo, Deloitte і Square, оптимізувати вплив своїх інвестицій у цифровий контент і досягти своїх бізнес-цілей.

Bigtincan

Bigtincan

bigtincan.com

Bigtincan допомагає провідним світовим брендам полегшити покупки в майбутньому. Усе, що ми пропонуємо, розроблено таким чином, щоб бути розумним, гнучким і легко адаптуватися до унікальних бізнес-процесів із надзвичайно персоналізованим досвідом, який подобається людям і брендам. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти компаніям запропонувати фірмовий досвід покупок, який буде привабливим, персоналізованим, забезпечуватиме цінність і впевнено направлятиме людей до найкращих рішень. Такі інноваційні компанії, як Nike, Guess, Prudential і Starwood Hotels, довіряють Bigtincan тим, що команда, яка працює з клієнтами, зможе грамотно підготувати, залучити, оцінити та постійно покращувати досвід покупки для своїх клієнтів.

Parse.ly

Parse.ly

parse.ly

Parse.ly — це аналітична платформа, створена для контенту та розроблена з переконанням, що найуспішніші компанії — це ті, які мають найкращий контент. Однак перемогти у світі цифрового контенту непросто. Вам потрібно створити петлі зворотного зв’язку та прислухатися, хоча й до даних, до того, що вам говорить аудиторія. Завдяки 30 унікальним показникам уваги, відстеженню передплатників і сегментації аудиторії творці контенту, аналітики, редактори, маркетологи та спеціалісти з комунікацій можуть використовувати Parse.ly для: - Розвивати свій бізнес і покращувати такі ключові показники, як залучення читачів, конверсії та утримання за допомогою даних. - керовані ідеї. - Дійте відповідно до миттєвої інформації про аудиторію в реальному часі або аналізуйте історичні дані, щоб отримати чітку картину минулого та планувати майбутнє. Завдяки вбудованій платформі персоналізації команди продуктів можуть використовувати Parse.ly для створення динамічного контенту на основі даних і персоналізованого користувачами на своєму веб-сайті та в їхній CMS або WCM. Завдяки нашій платформі конвеєра даних науковці та інженери можуть використовувати наші збагачені дані потоку кліків, щоб витрачати менше часу на інфраструктуру даних і більше часу на аналіз даних і розуміння. Parse.ly працює з більш ніж 300 корпоративними компаніями, використовуючи їх надійну інфраструктуру даних: - №4 найпоширеніша веб-технологія преміум-класу на сайтах із високим трафіком (згідно з BuiltWith). - Parse.ly використовується провідними медіа-компаніями та розважальними компаніями, брендами DTC, компаніями зі списку Fortune 500, корпоративними компаніями B2B та всіма, хто вірить, що вміст може просунути свій бізнес вперед.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики та моделями даних, які забезпечують точнішу, стабільнішу та ефективнішу інформацію для бізнесу. За допомогою ChannelMix ви отримаєте повну видимість і контроль над маркетинговими витратами, цілями, рентабельністю інвестицій тощо – без необхідності вчитися створювати запити чи кодувати. - Для ChannelMix не потрібні знання SQL або програмування — наша команда керує та відновлює підключення до даних за вас. Клієнти помітили зменшення часу на підготовку даних для аналізу за допомогою ChannelMix до 90%. - Усі дані зберігаються в спеціальному сховищі даних (Amazon Redshift, Google BigQuery), яким за вас керує команда ChannelMix. Ми знімаємо тягар керування даними з вашої команди. - ChannelMix інтегрується з інструментом BI або візуалізації на ваш вибір: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin тощо. За допомогою наших інформаційних панелей для швидкого запуску ви можете створити та запустити рішення для звітності менш ніж за 3 дні. - Платформа на 100% підтримується командою зі США. Клієнти отримують підтримку з керування обліковим записом і дані з відповіддю в той же день.

Veritone

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному часі, органічні рекламні згадки). Veritone Attribute використовує дані з трансльованих оголошень і співвідносить їх з аналітикою веб-сайтів рекламодавців. За допомогою Attribute медіа-мовники можуть продемонструвати свою цифрову цінність для трансляційних кампаній, що призведе до підвищення задоволеності рекламодавців і збільшення прибутку. Швидка статистика — збирайте та переглядайте детальні надійні дані про кампанії майже в режимі реального часу. Гнучке налаштування — налаштовується для кожного клієнта, рекламодавця та кампанії. Висока наочність — інформаційна панель забезпечує просту візуалізацію даних атрибуції, якими можна ділитися. Дізнайтесь більше на https://www.veritone. com/applications/attribute.

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Платформа B2B Revenue Attribution Platform від Dreamdata об’єднує дані з усього пакету технологій для виходу на ринок, щоб запропонувати безпрецедентне розуміння шляху вашого клієнта B2B. Від анонімного першого дотику до закритого виграшу, Dreamdata кладе кінець здогадкам і надає ефективний аналіз того, що насправді приносить ваш дохід. За допомогою Dreamdata B2B-компанії можуть запускати спеціальне моделювання атрибуції на основі облікових записів, отримувати рентабельність інвестицій у рекламу кожної рекламної кампанії, вимірювати рентабельність інвестицій у вміст, порівнювати зростання, прогнозувати дохід і приймати рішення на основі даних про те, які зусилля слід масштабувати далі.

Vestorly

Vestorly

vestorly.com

Vestorly - це платформа для управління контентом, яка за допомогою ШІ персоналізує та автоматизує обмін відповідним вмістом для різних аудиторій.

QuickFrame

QuickFrame

quickframe.com

QuickFrame від MNTN дозволяє кожній організації конкурувати в нашому першокласному світі відео, змінюючи спосіб створення оригінального відео. Наша платформа Global Video Hub™ максимізує рентабельність інвестицій у відеовміст, відкриваючи відео на основі даних, яке ефективно створюється для кожної платформи, цілі кампанії та стилю. Понад 65 000 відео було створено на Global Video Hub для провідних брендів, зокрема Colgate-Palmolive, Hasbro, Self і Ben Bridge Jewellers. QuickFrame є офіційним партнером Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snap, Pinterest, LinkedIn, MNTN і Roku.

Pressboard

Pressboard

pressboardmedia.com

Відзначені нагородами інструменти для творців контенту. Ви створюєте неймовірний вміст, а наші інструменти зроблять все інше. Pressboard надає вам такі ж потужні звіти, як і ваш вміст. Перейдіть від запуску вмісту до обміну звітами в реальному часі за хвилини, а не за дні. Pressboard Studio об’єднує ваші найважливіші дані в красивих, налаштованих звітах, якими можна ділитися. -Зберіть усі ваші дані разом -Здивуйте своїх клієнтів звітами, якими можна ділитися -Одноразово керуйте сотнями кампаній, яким довіряють тисячі найкращих видавців світу та впливових осіб, зокрема NBCUniversal, USA TODAY і The New York Times.

Spiny.ai

Spiny.ai

spiny.ai

Spiny.ai — це не просто штучний інтелект. Наші спеціально розроблені рішення для видавців поєднують досвід і технології, щоб надавати продукти, які оптимізують бізнес-дані, надають статистичні дані та оптимізують дохід. Наш основний продукт поєднує в собі інноваційні методи бізнес-аналітики, генерування природної мови та досвід медіаіндустрії, щоб створити передове аналітичне рішення для творців контенту. Spiny Trends — це медіа-підрозділ Spiny.ai, який надає новини й аналітику в розумному легкозасвоюваному форматі без упередженості чи думки.

Event Registry

Event Registry

eventregistry.org

Використовуйте потужність штучного інтелекту, щоб перетворити вміст новин на корисну інформацію Event Registry є провідною у світі інформаційною платформою, яка дає змогу організаціям відстежувати світові події та аналізувати їхній вплив.

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