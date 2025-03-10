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Програмне забезпечення для аналізу вмісту дає користувачам повну інформацію про те, як співробітники та відвідувачі взаємодіють з опублікованим вмістом, включаючи блоги, статті та подкасти. Ця технологія, яка називається інтелектом вмісту, дозволяє користувачам отримати цінну видимість, яка може інформувати майбутні стратегії щодо вмісту. Рішення для аналізу вмісту пропонують різноманітні показники, такі як перегляди сторінок, спільний доступ, вихідні клацання, пошукові рейтинги, середній час, витрачений на окремі публікації, і фінансовий вплив вмісту. Ці платформи також можуть надавати додаткові дані, такі як розбивка глядачів між настільними та мобільними пристроями, уявлення про конкретні галузі чи демографічні показники глядачів, а також аналіз найефективніших компонентів контенту. Програми аналізу вмісту часто інтегруються з програмним забезпеченням цифрової та соціальної аналітики або мають схожість із ними. Використовуючи аналітику вмісту, користувачі можуть приймати рішення на основі даних, щоб оптимізувати свою стратегію вмісту та підвищити взаємодію зі своєю цільовою аудиторією.
Запит на новий застосунок
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.
Bitly
bitly.com
Bitly - це сервіс скорочення URL та платформа управління посиланнями, що дозволяє створювати короткі, брендові посилання та аналізувати їх ефективність.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs – це інструмент для SEO, що допомагає аналізувати конкурентів, знаходити ключові слова, перевіряти зворотні посилання та проводити аудит веб-сайтів.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking - це SEO-інструмент для агентств та команд, що дозволяє проводити дослідження, аудити, відстеження рангів та аналіз зворотних посилань.
Ubersuggest
neilpatel.com
Ubersuggest — це веб-додаток, що допомагає перетворювати холодних клієнтів на щасливих за допомогою автоматизованих воронок продажів та послідовностей.
Issuu
issuu.com
Issuu — це платформа для публікації та обміну інтерактивним контентом, дозволяє створювати фліпбуки та аналітику, зручна для користувачів усіх рівнів.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly – платформа для скорочення та управління посиланнями, що дозволяє користувачам створювати брендовані URL-адреси та відстежувати їхню аналітику.
Seobility
seobility.net
Seobility - це інструмент SEO для аудитів, аналізу зворотних посилань, відстеження ранжування та оптимізації контенту, що допомагає покращити видимість веб-сайтів.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - комплексний SEO-інструмент для аналізу конкуруючих стратегій, дослідження ключових слів та покращення видимості веб-сайту.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
IO Technologies - аналіз контенту в реальному часі для покращення читабельності та доходу за допомогою інноваційних дашбордів.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner - це SEO-інструмент для аналітики даних, що дозволяє аналізувати до 100,000 ключових слів чи URL з метою покращення ранжування сайтів.
BL.INK
bl.ink
BL.INK - це платформа для скорочення URL та створення QR-кодів з можливістю детального відстеження та управління посиланнями для маркетологів.
Anyword
anyword.com
Anyword – це AI-платформа для створення маркетингового контенту, яка допомагає генерувати ефективний текст для реклами та оптимізувати його продуктивність.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
Shakespeare
shakespeare.ai
Додаток Шекспіра використовує AI для оптимізації маркетингових кампаній, допомагаючи створювати ефективні оголошення і покращувати їх результати.
WebCEO
webceo.com
WebCEO - платформа для цифрового маркетингу з 23 інструментами для SEO, аналізу доменів, відстеження ключових слів і управління соціальними медіа.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat - аналітична платформа для реального часу, яка допомагає видавцям відстежувати взаємодію з контентом та приймати рішення щодо його оптимізації.
Readable
readable.com
Readable - це інструмент для аналізу читабельності тексту, що підтримує різні формати документів та надає зворотний зв'язок для вдосконалення контенту.
Sniply
sniply.io
Sniply - це інструмент для скорочення посилань, що дозволяє додавати заклики до дії до спільного контенту, щоб перетворювати відвідувачів у користувачів.
StoryChief
storychief.io
StoryChief - це платформа для маркетингу контенту, що дозволяє співпрацювати, управляти та розподіляти вміст на різних каналах, підвищуючи ефективність команд.
Botify
botify.com
Botify допомагає виявити можливості для розвитку бізнесу через оптимізацію органічного пошуку, забезпечуючи дані для покращення SEO процесів.
Silktide
silktide.com
Silktide - інструмент для тестування доступності, оптимізації контенту та цифрового маркетингу веб-сайтів, що допомагає покращити їхній рейтинг і зручність.
Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial - платформа для аналітики контенту, що допомагає маркетологам вимірювати та просувати найкращий контент вебсайту.
Matomo
matomo.org
Matomo – це платформа веб-аналітики з відкритим кодом, що дозволяє користувачам збирати дані про відвідувачів, їхню поведінку та оптимізувати маркетингові кампанії.
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack - це платформа аналітики для B2B, що об'єднує дані маркетингу, продукту і продажів, забезпечуючи вимірювання ефективності та візуалізацію шляхів покупців.
Clearscope
clearscope.io
Clearscope - платформа для оптимізації контенту з підтримкою AI, що допомагає створювати якісний контент, який підвищує рейтинги у пошукових системах.
Marfeel
marfeel.com
Marfeel — платформа аналітики контенту, що допомагає медіа компаніям аналізувати трафік, читачів та підписників для покращення доставки контенту.
Contently
contently.com
Контентно - це платформа для створення, управління та аналітики контенту, що забезпечує компанії інструментами для ефективного контент-маркетингу.
Foleon
foleon.com
Foleon - це платформа для створення інтерактивного контенту, що дозволяє підприємствам легко створювати цифрові журнали та звіти з акцентом на залучення аудиторії.
Conductor
conductor.com
Conductor — платформа для SEO та контентного маркетингу, що допомагає оптимізувати сайти, покращувати контент і збільшувати органічний трафік.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.
Hushly
hushly.com
Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.
Content Harmony
contentharmony.com
Content Harmony допомагає швидко створювати детальні брифи для контент-маркетингу, аналізуючи наміри пошуку, ключові слова та візуальний контент.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump допомагає створювати контент для покращення пошукових ранжувань з простими SEO брифами, що полегшує написання матеріалів на будь-яку тему.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - це програмне забезпечення для управління контентом та підтримки продажів, яке дозволяє зберігати, організовувати і відстежувати контент для маркетингових команд.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper Content - це платформа для створення та управління контентом, що використовує AI, забезпечує інструменти для генерації, координації та вимірювання вмісту.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate — це програмне забезпечення для звітності, яке інтегрує дані з реклами, продажів, електронної пошти та аналітики, забезпечуючи точні та зручні звіти.
Momently
momently.com
Momently дозволяє швидко створювати кастомізовані звіти для брендових або спонсорських кампаній, використовуючи аналітику контенту і API для залучення читачів.
Epilocal
epilocal.com
Epilocal пропонує інструменти для автоматизації та підключення даних, що дозволяє бізнесам масштабувати та автоматизувати операції з контентом за доступною ціною.
NPAW
npaw.com
NPAW - це платформа аналітики для потокових послуг, яка дозволяє контролювати якість передачі відео, поведінку глядачів та ефективність реклами в режимі реального часу.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимізує репутацію вашого відправника та розташування папки "Вхідні". Якщо Allegrow працює разом із вашою системою автоматизації маркетингу/залучення до продажів, ви можете збільшити відсоток надсиланих вами електронних листів, які надходять до пріоритетної папки "Вхідні", а не до папки зі спамом чи нецільових папок.
DISQO
disqo.com
DISQO — це платформа CX для розуміння кожного клієнта. Підприємства довіряють DISQO приймати кращі рішення для кожного клієнта, точки взаємодії та результату. Продукти DISQO для вимірювання реклами, відгуків клієнтів і доступу до аудиторії створені за допомогою мільйонів споживачів на найбільшій у галузі платформі споживчих даних. DISQO входить до рейтингу Deloitte Fast 500 і Ad Age за версією Best Places to Work, а також отримав нагороди за вимірювання реклами від Digiday і Cynopsis Media.
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest — це платформа, яка допоможе вам контролювати кожен аспект вашої присутності в Інтернеті. Завдяки зручній платформі, яка не дасть вам заплутатися серед 15 різних інструментів керування, ми спрощуємо ваші завдання. Щоб дати вам повну картину вашої роботи, UrbiQuest об’єднує всю відповідну інформацію. Усе аналізується та пояснюється, будь то безпека, соціальні мережі, керування веб-сайтом чи електронна пошта. Крім того, ми надішлемо вам детальний звіт про вашу щотижневу діяльність. Крім того, ми також пропонуємо індивідуальні тренінги, якщо ви бажаєте прогресувати.
Revuze
revuze.it
Revuze є лідером у сфері генеративного аналізу штучного інтелекту для онлайн-оглядів, що революціонізує світ споживчої думки. Завдяки багаторічному досвіду використання навчання LLM Revuze розкриває повний потенціал інформації від перевірених покупців із багатьох джерел електронної комерції. Його передові рішення дають можливість компаніям легко інтегрувати аналітику оглядів у свої маркетингові та продуктові процеси, що дозволяє приймати стратегічні рішення. Завдяки високоякісним даним, глибоким прогнозам і масштабованим можливостям у різних джерелах і регіонах, він пропонує аналіз у реальному часі з інтуїтивно зрозумілими функціями, динамічними інформаційними панелями та вичерпними звітами. Від збору даних до остаточної візуалізації, наскрізні рішення Revuze гарантують, що ви зможете орієнтуватися у швидко мінливому ландшафті ваших категорій і впевнено приймати щоденні рішення на основі даних. Відкрийте для себе силу Revuze, GPT індустрії споживчої інформації, і глибше зрозумійте своїх клієнтів і конкурентів.
Knotch
knotch.com
ContentEQ — це платформа аналізу контенту, яка використовується корпоративними брендами для розуміння й оптимізації продуктивності цифрового контенту. Платформа поєднує в собі найкращий у своєму класі збір кількісних і якісних даних, штучний інтелект і експертну стратегію, щоб допомогти таким брендам, як Bank of America, Wells Fargo, Deloitte і Square, оптимізувати вплив своїх інвестицій у цифровий контент і досягти своїх бізнес-цілей.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan допомагає провідним світовим брендам полегшити покупки в майбутньому. Усе, що ми пропонуємо, розроблено таким чином, щоб бути розумним, гнучким і легко адаптуватися до унікальних бізнес-процесів із надзвичайно персоналізованим досвідом, який подобається людям і брендам. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти компаніям запропонувати фірмовий досвід покупок, який буде привабливим, персоналізованим, забезпечуватиме цінність і впевнено направлятиме людей до найкращих рішень. Такі інноваційні компанії, як Nike, Guess, Prudential і Starwood Hotels, довіряють Bigtincan тим, що команда, яка працює з клієнтами, зможе грамотно підготувати, залучити, оцінити та постійно покращувати досвід покупки для своїх клієнтів.
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly — це аналітична платформа, створена для контенту та розроблена з переконанням, що найуспішніші компанії — це ті, які мають найкращий контент. Однак перемогти у світі цифрового контенту непросто. Вам потрібно створити петлі зворотного зв’язку та прислухатися, хоча й до даних, до того, що вам говорить аудиторія. Завдяки 30 унікальним показникам уваги, відстеженню передплатників і сегментації аудиторії творці контенту, аналітики, редактори, маркетологи та спеціалісти з комунікацій можуть використовувати Parse.ly для: - Розвивати свій бізнес і покращувати такі ключові показники, як залучення читачів, конверсії та утримання за допомогою даних. - керовані ідеї. - Дійте відповідно до миттєвої інформації про аудиторію в реальному часі або аналізуйте історичні дані, щоб отримати чітку картину минулого та планувати майбутнє. Завдяки вбудованій платформі персоналізації команди продуктів можуть використовувати Parse.ly для створення динамічного контенту на основі даних і персоналізованого користувачами на своєму веб-сайті та в їхній CMS або WCM. Завдяки нашій платформі конвеєра даних науковці та інженери можуть використовувати наші збагачені дані потоку кліків, щоб витрачати менше часу на інфраструктуру даних і більше часу на аналіз даних і розуміння. Parse.ly працює з більш ніж 300 корпоративними компаніями, використовуючи їх надійну інфраструктуру даних: - №4 найпоширеніша веб-технологія преміум-класу на сайтах із високим трафіком (згідно з BuiltWith). - Parse.ly використовується провідними медіа-компаніями та розважальними компаніями, брендами DTC, компаніями зі списку Fortune 500, корпоративними компаніями B2B та всіма, хто вірить, що вміст може просунути свій бізнес вперед.
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики та моделями даних, які забезпечують точнішу, стабільнішу та ефективнішу інформацію для бізнесу. За допомогою ChannelMix ви отримаєте повну видимість і контроль над маркетинговими витратами, цілями, рентабельністю інвестицій тощо – без необхідності вчитися створювати запити чи кодувати. - Для ChannelMix не потрібні знання SQL або програмування — наша команда керує та відновлює підключення до даних за вас. Клієнти помітили зменшення часу на підготовку даних для аналізу за допомогою ChannelMix до 90%. - Усі дані зберігаються в спеціальному сховищі даних (Amazon Redshift, Google BigQuery), яким за вас керує команда ChannelMix. Ми знімаємо тягар керування даними з вашої команди. - ChannelMix інтегрується з інструментом BI або візуалізації на ваш вибір: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin тощо. За допомогою наших інформаційних панелей для швидкого запуску ви можете створити та запустити рішення для звітності менш ніж за 3 дні. - Платформа на 100% підтримується командою зі США. Клієнти отримують підтримку з керування обліковим записом і дані з відповіддю в той же день.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному часі, органічні рекламні згадки). Veritone Attribute використовує дані з трансльованих оголошень і співвідносить їх з аналітикою веб-сайтів рекламодавців. За допомогою Attribute медіа-мовники можуть продемонструвати свою цифрову цінність для трансляційних кампаній, що призведе до підвищення задоволеності рекламодавців і збільшення прибутку. Швидка статистика — збирайте та переглядайте детальні надійні дані про кампанії майже в режимі реального часу. Гнучке налаштування — налаштовується для кожного клієнта, рекламодавця та кампанії. Висока наочність — інформаційна панель забезпечує просту візуалізацію даних атрибуції, якими можна ділитися. Дізнайтесь більше на https://www.veritone. com/applications/attribute.
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа B2B Revenue Attribution Platform від Dreamdata об’єднує дані з усього пакету технологій для виходу на ринок, щоб запропонувати безпрецедентне розуміння шляху вашого клієнта B2B. Від анонімного першого дотику до закритого виграшу, Dreamdata кладе кінець здогадкам і надає ефективний аналіз того, що насправді приносить ваш дохід. За допомогою Dreamdata B2B-компанії можуть запускати спеціальне моделювання атрибуції на основі облікових записів, отримувати рентабельність інвестицій у рекламу кожної рекламної кампанії, вимірювати рентабельність інвестицій у вміст, порівнювати зростання, прогнозувати дохід і приймати рішення на основі даних про те, які зусилля слід масштабувати далі.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly - це платформа для управління контентом, яка за допомогою ШІ персоналізує та автоматизує обмін відповідним вмістом для різних аудиторій.
QuickFrame
quickframe.com
QuickFrame від MNTN дозволяє кожній організації конкурувати в нашому першокласному світі відео, змінюючи спосіб створення оригінального відео. Наша платформа Global Video Hub™ максимізує рентабельність інвестицій у відеовміст, відкриваючи відео на основі даних, яке ефективно створюється для кожної платформи, цілі кампанії та стилю. Понад 65 000 відео було створено на Global Video Hub для провідних брендів, зокрема Colgate-Palmolive, Hasbro, Self і Ben Bridge Jewellers. QuickFrame є офіційним партнером Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snap, Pinterest, LinkedIn, MNTN і Roku.
Pressboard
pressboardmedia.com
Відзначені нагородами інструменти для творців контенту. Ви створюєте неймовірний вміст, а наші інструменти зроблять все інше. Pressboard надає вам такі ж потужні звіти, як і ваш вміст. Перейдіть від запуску вмісту до обміну звітами в реальному часі за хвилини, а не за дні. Pressboard Studio об’єднує ваші найважливіші дані в красивих, налаштованих звітах, якими можна ділитися. -Зберіть усі ваші дані разом -Здивуйте своїх клієнтів звітами, якими можна ділитися -Одноразово керуйте сотнями кампаній, яким довіряють тисячі найкращих видавців світу та впливових осіб, зокрема NBCUniversal, USA TODAY і The New York Times.
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai — це не просто штучний інтелект. Наші спеціально розроблені рішення для видавців поєднують досвід і технології, щоб надавати продукти, які оптимізують бізнес-дані, надають статистичні дані та оптимізують дохід. Наш основний продукт поєднує в собі інноваційні методи бізнес-аналітики, генерування природної мови та досвід медіаіндустрії, щоб створити передове аналітичне рішення для творців контенту. Spiny Trends — це медіа-підрозділ Spiny.ai, який надає новини й аналітику в розумному легкозасвоюваному форматі без упередженості чи думки.
Event Registry
eventregistry.org
Використовуйте потужність штучного інтелекту, щоб перетворити вміст новин на корисну інформацію Event Registry є провідною у світі інформаційною платформою, яка дає змогу організаціям відстежувати світові події та аналізувати їхній вплив.
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