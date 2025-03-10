Parse.ly

parse.ly

Parse.ly — це аналітична платформа, створена для контенту та розроблена з переконанням, що найуспішніші компанії — це ті, які мають найкращий контент. Однак перемогти у світі цифрового контенту непросто. Вам потрібно створити петлі зворотного зв’язку та прислухатися, хоча й до даних, до того, що вам говорить аудиторія. Завдяки 30 унікальним показникам уваги, відстеженню передплатників і сегментації аудиторії творці контенту, аналітики, редактори, маркетологи та спеціалісти з комунікацій можуть використовувати Parse.ly для: - Розвивати свій бізнес і покращувати такі ключові показники, як залучення читачів, конверсії та утримання за допомогою даних. - керовані ідеї. - Дійте відповідно до миттєвої інформації про аудиторію в реальному часі або аналізуйте історичні дані, щоб отримати чітку картину минулого та планувати майбутнє. Завдяки вбудованій платформі персоналізації команди продуктів можуть використовувати Parse.ly для створення динамічного контенту на основі даних і персоналізованого користувачами на своєму веб-сайті та в їхній CMS або WCM. Завдяки нашій платформі конвеєра даних науковці та інженери можуть використовувати наші збагачені дані потоку кліків, щоб витрачати менше часу на інфраструктуру даних і більше часу на аналіз даних і розуміння. Parse.ly працює з більш ніж 300 корпоративними компаніями, використовуючи їх надійну інфраструктуру даних: - №4 найпоширеніша веб-технологія преміум-класу на сайтах із високим трафіком (згідно з BuiltWith). - Parse.ly використовується провідними медіа-компаніями та розважальними компаніями, брендами DTC, компаніями зі списку Fortune 500, корпоративними компаніями B2B та всіма, хто вірить, що вміст може просунути свій бізнес вперед.