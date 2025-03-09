Програмне забезпечення для аналізу вмісту - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для аналізу вмісту дає користувачам повну інформацію про те, як співробітники та відвідувачі взаємодіють з опублікованим вмістом, включаючи блоги, статті та подкасти. Ця технологія, яка називається інтелектом вмісту, дозволяє користувачам отримати цінну видимість, яка може інформувати майбутні стратегії щодо вмісту. Рішення для аналізу вмісту пропонують різноманітні показники, такі як перегляди сторінок, спільний доступ, вихідні клацання, пошукові рейтинги, середній час, витрачений на окремі публікації, і фінансовий вплив вмісту. Ці платформи також можуть надавати додаткові дані, такі як розбивка глядачів між настільними та мобільними пристроями, уявлення про конкретні галузі чи демографічні показники глядачів, а також аналіз найефективніших компонентів контенту. Програми аналізу вмісту часто інтегруються з програмним забезпеченням цифрової та соціальної аналітики або мають схожість із ними. Використовуючи аналітику вмісту, користувачі можуть приймати рішення на основі даних, щоб оптимізувати свою стратегію вмісту та підвищити взаємодію зі своєю цільовою аудиторією.
Запит на новий застосунок
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest — це платформа, яка допоможе вам контролювати кожен аспект вашої присутності в Інтернеті. Завдяки зручній платформі, яка не дасть вам заплутатися серед 15 різних інструментів керування, ми спрощуємо ваші завдання. Щоб дати вам повну картину вашої роботи, UrbiQuest об’єднує всю відповідну інформацію. Усе аналізується та пояснюється, будь то безпека, соціальні мережі, керування веб-сайтом чи електронна пошта. Крім того, ми надішлемо вам детальний звіт про вашу щотижневу діяльність. Крім того, ми також пропонуємо індивідуальні тренінги, якщо ви бажаєте прогресувати.
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа B2B Revenue Attribution Platform від Dreamdata об’єднує дані з усього пакету технологій для виходу на ринок, щоб запропонувати безпрецедентне розуміння шляху вашого клієнта B2B. Від анонімного першого дотику до закритого виграшу, Dreamdata кладе кінець здогадкам і надає ефективний аналіз того, що насправді приносить ваш дохід. За допомогою Dreamdata B2B-компанії можуть запускати спеціальне моделювання атрибуції на основі облікових записів, отримувати рентабельність інвестицій у рекламу кожної рекламної кампанії, вимірювати рентабельність інвестицій у вміст, порівнювати зростання, прогнозувати дохід і приймати рішення на основі даних про те, які зусилля слід масштабувати далі.
Seobility
seobility.net
Seobility - це інструмент SEO для аудитів, аналізу зворотних посилань, відстеження ранжування та оптимізації контенту, що допомагає покращити видимість веб-сайтів.
Hushly
hushly.com
Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, які допоможуть підвищити рейтинг вашого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані та аналізуйте до 100 000 ключових слів або URL-адрес одним натисканням, щоб покращити свою стратегію SEO. За допомогою Marketing Miner ви можете швидко виявити технічні проблеми на своєму сайті, дізнатися, які цільові сторінки та ключові слова приносять найбільше трафіку, провести комплексний технічний аудит SEO та аналіз конкурентів, відстежувати згадки вашого бренду та важливі ключові слова у вашій ніші, знаходити нові можливості побудови посилань для зміцнення вашого профілю зворотних посилань і розробки успішної стратегії контент-маркетингу. Популярні функції: - Дослідження ключових слів - SEO-аудит - Відстеження рейтингів - Аналіз конкурентів - Моніторинг брендів - Створення посилань - Масовий аналіз даних - API Чому вам сподобається Marketing Miner? Неймовірне співвідношення ціна-якість: вам не обов’язково вибирати дорогі інструменти, щоб отримати високий рейтинг. Marketing Miner надає високоякісні дані за доступними цінами. Повна інтеграція з іншими інструментами: якщо ви віддаєте перевагу роботі з великими обсягами даних у власних інструментах, вам сподобається універсальний і потужний REST API Marketing Miner для доступу до ваших даних без входу в систему! Масовий аналіз даних: інструменти Marketing Miner заощаджують багато часу та зусиль. Ви можете швидко аналізувати дані до 100 000 ключових слів, доменів або URL-адрес.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному часі, органічні рекламні згадки). Veritone Attribute використовує дані з трансльованих оголошень і співвідносить їх з аналітикою веб-сайтів рекламодавців. За допомогою Attribute медіа-мовники можуть продемонструвати свою цифрову цінність для трансляційних кампаній, що призведе до підвищення задоволеності рекламодавців і збільшення прибутку. Швидка статистика — збирайте та переглядайте детальні надійні дані про кампанії майже в режимі реального часу. Гнучке налаштування — налаштовується для кожного клієнта, рекламодавця та кампанії. Висока наочність — інформаційна панель забезпечує просту візуалізацію даних атрибуції, якими можна ділитися. Дізнайтесь більше на https://www.veritone. com/applications/attribute.
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики та моделями даних, які забезпечують точнішу, стабільнішу та ефективнішу інформацію для бізнесу. За допомогою ChannelMix ви отримаєте повну видимість і контроль над маркетинговими витратами, цілями, рентабельністю інвестицій тощо – без необхідності вчитися створювати запити чи кодувати. - Для ChannelMix не потрібні знання SQL або програмування — наша команда керує та відновлює підключення до даних за вас. Клієнти помітили зменшення часу на підготовку даних для аналізу за допомогою ChannelMix до 90%. - Усі дані зберігаються в спеціальному сховищі даних (Amazon Redshift, Google BigQuery), яким за вас керує команда ChannelMix. Ми знімаємо тягар керування даними з вашої команди. - ChannelMix інтегрується з інструментом BI або візуалізації на ваш вибір: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin тощо. За допомогою наших інформаційних панелей для швидкого запуску ви можете створити та запустити рішення для звітності менш ніж за 3 дні. - Платформа на 100% підтримується командою зі США. Клієнти отримують підтримку з керування обліковим записом і дані з відповіддю в той же день.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump показує точний вміст, який потрібно створити, щоб підвищити рейтинг першої сторінки та досягти результатів. Ще ніколи не було так просто створювати рейтинговий вміст за допомогою коротких рекомендацій щодо SEO-контенту на будь-яку тему одним клацанням миші.
Marfeel
marfeel.com
Marfeel — платформа аналітики контенту, що допомагає медіа компаніям аналізувати трафік, читачів та підписників для покращення доставки контенту.
Digivizer
digivizer.com
Digivizer — це комплексна аналітична платформа, розроблена, щоб допомогти компаніям отримати максимальну віддачу від своїх інвестицій у цифровий маркетинг. Наша платформа дозволяє компаніям будь-якого розміру переглядати всю свою статистику про соціальні, пошукові, платні та веб-продуктивність на єдиній, зручній інформаційній панелі, не виходячи з платформи. За допомогою Digivizer маркетологи можуть швидко приймати рішення на основі даних про те, куди розмістити свої долари та енергію. Пропонуючи безкоштовний план і низку інших платних планів, включаючи розширені функції для звітності впливових осіб, агентств і міждисциплінарних команд, Digivizer має опцію, яка підходить для будь-якого бізнесу будь-якої форми та розміру. Ви можете порівняти ці плани та включені пропозиції в розділі цін нижче. Чому варто вибрати Digivizer? Ми є лідером на ринку за доступністю того, що пропонує наша платформа. Майже з усіма основними соціальними мережами, менеджерами реклами та веб-інструментами, доступними як інтеграція, ви можете отримати повний 360* огляд ефективності цифрового маркетингу. Команда Digi є вашими особистими захисниками всього соціального та цифрового маркетингу. Наші спеціалісти пропонують індивідуальну та групову підтримку щодо деталей продукту, аналітичних сесій, стратегії, звітності; ми завжди готові допомогти вам отримати максимальну віддачу від нашого продукту та вашої маркетингової стратегії будь-яким можливим способом.
Conductor
conductor.com
Conductor — провідна у світі платформа для SEO та органічного маркетингу. Корпоративна платформа SEO та контент-маркетингу від Conductor розроблена, щоб допомогти брендам забезпечити технічну оптимізацію їхніх веб-сайтів для рейтингу в пошукових системах, покращити існуючі сторінки та створити новий вміст, який збільшує органічний веб-трафік. Conductor допомагає маркетологам зрозуміти потреби клієнтів і пошукову поведінку, дозволяючи міжфункціональним командам вжити заходів щодо їх стратегії SEO. Звіт SoftwareReviews 2022 SEO Data Quadrant Report назвав Conductor лідером серед рішень SEO та чемпіоном у своєму звіті про емоційний слід SEO за 2022 рік. Conductor також отримав найвищий бал в оцінці The Forrester Wave: SEO Platform 2020 і отримав найвищі оцінки в 9 з 11 категорій. Прогресивні клієнти Conductor включають Citi, Siemens і Microsoft.
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly — це аналітична платформа, створена для контенту та розроблена з переконанням, що найуспішніші компанії — це ті, які мають найкращий контент. Однак перемогти у світі цифрового контенту непросто. Вам потрібно створити петлі зворотного зв’язку та прислухатися, хоча й до даних, до того, що вам говорить аудиторія. Завдяки 30 унікальним показникам уваги, відстеженню передплатників і сегментації аудиторії творці контенту, аналітики, редактори, маркетологи та спеціалісти з комунікацій можуть використовувати Parse.ly для: - Розвивати свій бізнес і покращувати такі ключові показники, як залучення читачів, конверсії та утримання за допомогою даних. - керовані ідеї. - Дійте відповідно до миттєвої інформації про аудиторію в реальному часі або аналізуйте історичні дані, щоб отримати чітку картину минулого та планувати майбутнє. Завдяки вбудованій платформі персоналізації команди продуктів можуть використовувати Parse.ly для створення динамічного контенту на основі даних і персоналізованого користувачами на своєму веб-сайті та в їхній CMS або WCM. Завдяки нашій платформі конвеєра даних науковці та інженери можуть використовувати наші збагачені дані потоку кліків, щоб витрачати менше часу на інфраструктуру даних і більше часу на аналіз даних і розуміння. Parse.ly працює з більш ніж 300 корпоративними компаніями, використовуючи їх надійну інфраструктуру даних: - №4 найпоширеніша веб-технологія преміум-класу на сайтах із високим трафіком (згідно з BuiltWith). - Parse.ly використовується провідними медіа-компаніями та розважальними компаніями, брендами DTC, компаніями зі списку Fortune 500, корпоративними компаніями B2B та всіма, хто вірить, що вміст може просунути свій бізнес вперед.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan допомагає провідним світовим брендам полегшити покупки в майбутньому. Усе, що ми пропонуємо, розроблено таким чином, щоб бути розумним, гнучким і легко адаптуватися до унікальних бізнес-процесів із надзвичайно персоналізованим досвідом, який подобається людям і брендам. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти компаніям запропонувати фірмовий досвід покупок, який буде привабливим, персоналізованим, забезпечуватиме цінність і впевнено направлятиме людей до найкращих рішень. Такі інноваційні компанії, як Nike, Guess, Prudential і Starwood Hotels, довіряють Bigtincan тим, що команда, яка працює з клієнтами, зможе грамотно підготувати, залучити, оцінити та постійно покращувати досвід покупки для своїх клієнтів.
Knotch
knotch.com
ContentEQ — це платформа аналізу контенту, яка використовується корпоративними брендами для розуміння й оптимізації продуктивності цифрового контенту. Платформа поєднує в собі найкращий у своєму класі збір кількісних і якісних даних, штучний інтелект і експертну стратегію, щоб допомогти таким брендам, як Bank of America, Wells Fargo, Deloitte і Square, оптимізувати вплив своїх інвестицій у цифровий контент і досягти своїх бізнес-цілей.
Revuze
revuze.it
Revuze є лідером у сфері генеративного аналізу штучного інтелекту для онлайн-оглядів, що революціонізує світ споживчої думки. Завдяки багаторічному досвіду використання навчання LLM Revuze розкриває повний потенціал інформації від перевірених покупців із багатьох джерел електронної комерції. Його передові рішення дають можливість компаніям легко інтегрувати аналітику оглядів у свої маркетингові та продуктові процеси, що дозволяє приймати стратегічні рішення. Завдяки високоякісним даним, глибоким прогнозам і масштабованим можливостям у різних джерелах і регіонах, він пропонує аналіз у реальному часі з інтуїтивно зрозумілими функціями, динамічними інформаційними панелями та вичерпними звітами. Від збору даних до остаточної візуалізації, наскрізні рішення Revuze гарантують, що ви зможете орієнтуватися у швидко мінливому ландшафті ваших категорій і впевнено приймати щоденні рішення на основі даних. Відкрийте для себе силу Revuze, GPT індустрії споживчої інформації, і глибше зрозумійте своїх клієнтів і конкурентів.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.
Vestorly
vestorly.com
Механізм управління вмістом Vestorly дозволяє організаціям знаходити, фільтрувати та персоналізувати потрібний вміст для потрібної людини в потрібний час.
DISQO
disqo.com
DISQO — це платформа CX для розуміння кожного клієнта. Підприємства довіряють DISQO приймати кращі рішення для кожного клієнта, точки взаємодії та результату. Продукти DISQO для вимірювання реклами, відгуків клієнтів і доступу до аудиторії створені за допомогою мільйонів споживачів на найбільшій у галузі платформі споживчих даних. DISQO входить до рейтингу Deloitte Fast 500 і Ad Age за версією Best Places to Work, а також отримав нагороди за вимірювання реклами від Digiday і Cynopsis Media.
Event Registry
eventregistry.org
Використовуйте потужність штучного інтелекту, щоб перетворити вміст новин на корисну інформацію Event Registry є провідною у світі інформаційною платформою, яка дає змогу організаціям відстежувати світові події та аналізувати їхній вплив.
Momently
momently.com
Створюйте спеціальні звіти для фірмових або спонсорованих кампаній за лічені секунди. Використовуйте аналітику вмісту та API, щоб залучати своїх читачів, надаючи відповідний вміст.
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai — це не просто штучний інтелект. Наші спеціально розроблені рішення для видавців поєднують досвід і технології, щоб надавати продукти, які оптимізують бізнес-дані, надають статистичні дані та оптимізують дохід. Наш основний продукт поєднує в собі інноваційні методи бізнес-аналітики, генерування природної мови та досвід медіаіндустрії, щоб створити передове аналітичне рішення для творців контенту. Spiny Trends — це медіа-підрозділ Spiny.ai, який надає новини й аналітику в розумному легкозасвоюваному форматі без упередженості чи думки.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимізує репутацію вашого відправника та розташування папки "Вхідні". Якщо Allegrow працює разом із вашою системою автоматизації маркетингу/залучення до продажів, ви можете збільшити відсоток надсиланих вами електронних листів, які надходять до пріоритетної папки "Вхідні", а не до папки зі спамом чи нецільових папок.
Clearscope
clearscope.io
Clearscope - платформа для оптимізації контенту з підтримкою AI, що допомагає створювати якісний контент, який підвищує рейтинги у пошукових системах.
NPAW
npaw.com
NPAW з гордістю представляє свій комплекс аналітичних рішень. Потужна, інтуїтивно зрозуміла платформа аналітики відео та додатків у режимі реального часу, яка має революціонізувати індустрію відеорозвідки, дозволяючи OTT, телекомунікаційним компаніям, медіа-компаніям і телерадіомовникам перетворювати мільярди точок даних у практичну бізнес-ідею для моніторингу, аналізу, і заробляти на цьому, поки їх користувачі дивляться. У потоковій індустрії, що стрімко розвивається, компанії, які надають контент користувачам, стикаються з серйозною проблемою: недостатньою видимістю надзвичайно складного ланцюга доставки контенту. Як вони можуть реагувати на розчарування користувачів, якщо вони не знають, що пішло не так? Як вони можуть реагувати на розвиток тенденцій споживання за пристроями, якщо вони не мають доступу до цих даних? NPAW Suite надає відеопровайдерам повний огляд потокового передавання їхніх кінцевих користувачів у режимі реального часу, інтегруючись із гравцями для отримання необроблених даних, які мають значення, і переводячи їх у настроювані та легко читані інформаційні панелі, які не лише надають підприємствам усі дані, які вони мають може знадобитися, а й дозволити їм зрозуміти це та діяти відповідно до нього значущим чином. Перед нами стояло завдання полягати в тому, щоб розробити еволюцію нашого продукту, який міг би перетворювати надзвичайно складну інформацію в систему візуального дизайну, достатньо інтуїтивно зрозумілу, щоб дозволити клієнтам ідентифікувати, створювати та складати власні шаблони KPI, показників і параметрів на основі даних для їх індивідуальне обслуговування. Завдяки тісній співпраці з клієнтами та постійному пошуку кращої версії нашого продукту ми змогли створити досить просту мову візуального дизайну, щоб користувачі могли отримати потрібну видимість даних.
Pressboard
pressboardmedia.com
Відзначені нагородами інструменти для творців контенту. Ви створюєте неймовірний вміст, а наші інструменти зроблять все інше. Pressboard надає вам такі ж потужні звіти, як і ваш вміст. Перейдіть від запуску вмісту до обміну звітами в реальному часі за хвилини, а не за дні. Pressboard Studio об’єднує ваші найважливіші дані в красивих, налаштованих звітах, якими можна ділитися. -Зберіть усі ваші дані разом -Здивуйте своїх клієнтів звітами, якими можна ділитися -Одноразово керуйте сотнями кампаній, яким довіряють тисячі найкращих видавців світу та впливових осіб, зокрема NBCUniversal, USA TODAY і The New York Times.
Epilocal
epilocal.com
Epilocal надає з’єднувачі даних і засоби автоматизації, які дозволяють компаніям масштабувати й автоматизувати свої операції з контентом за доступною ціною.
Content Harmony
contentharmony.com
Content Harmony допомагає швидко створювати детальні брифи для контент-маркетингу, аналізуючи наміри пошуку, ключові слова та візуальний контент.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial – це платформа аналізу вмісту, яка допомагає маркетологам вимірювати, рекламувати та розширювати свій найкращий вміст. GetSocial працює з понад 150 000 веб-сайтів у всьому світі та має таких зіркових клієнтів, як Adobe, Sky і WWF. GetSocial розробив соціальну структуру «Чотири А». <> АКТИВАТИ * GetSocial відстежує 100% соціальної активності вашого сайту. * GetSocial розкриває темний трафік соціальних і приватних повідомлень. ✭ АНАЛІЗУЙТЕ * GetSocial аналізує кожну соціальну взаємодію на вашому сайті * GetSocial оцінює кожну з ваших історій вмісту на вірусність * GetSocial виявляє ваш найбільш вірусний вміст <> АВТОМАТИЗУВАТИ * GetSocial надає автоматичні сповіщення про вірусний вміст * GetSocial допомагає вам опублікувати правильну історію, на потрібному каналі, у потрібний момент для максимального охоплення <> АТРИБУТ * GetSocial надає вам зворотній зв’язок на основі статистичних даних, щоб допомогти вам просувати ваш найкращий вміст
QuickFrame
quickframe.com
QuickFrame від MNTN дозволяє кожній організації конкурувати в нашому першокласному світі відео, змінюючи спосіб створення оригінального відео. Наша платформа Global Video Hub™ максимізує рентабельність інвестицій у відеовміст, відкриваючи відео на основі даних, яке ефективно створюється для кожної платформи, цілі кампанії та стилю. Понад 65 000 відео було створено на Global Video Hub для провідних брендів, зокрема Colgate-Palmolive, Hasbro, Self і Ben Bridge Jewellers. QuickFrame є офіційним партнером Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snap, Pinterest, LinkedIn, MNTN і Roku.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate надає комплексне міжплатформне програмне забезпечення для створення звітів у поєднанні з експертними даними в «білих рукавичках» і підтримкою Business Intelligence. Ми допомагаємо компаніям, маркетинговим групам і агентствам повністю реалізувати потенціал їхніх даних реклами, продажів, електронної пошти, CRM, Інтернету та аналітики. Рішення забезпечує інтеграцію даних ETL на рівні підприємства, масштабоване сховище даних і узгоджену з бізнесом візуалізацію даних, призначену для будь-якого сценарію даних бізнесу або клієнта та конфігурації внутрішньої/зовнішньої звітності. Наші партнери почуваються спокійно завдяки спеціальним менеджерам облікових записів і експертам із конфігурації бізнес-аналізації за запитом, які працюють як партнерське аналітичне розширення своєї команди. Простіше кажучи, ми забезпечуємо постійне досягнення вашого ідеального бачення звітності. Arena Calibrate користується довірою брендів і агентств, зокрема Amex, Gentle Dental, National Golf Foundation, Proud Moments ABA, RFPIO, Entrust, Hyster-Yale, Airgap і Fourth. Дізнайтеся більше про Arena Calibrate нижче: - Комплексне повне програмне забезпечення BI забезпечує єдине джерело правдивих звітів про онлайн- та офлайн-рекламу, маркетинг електронною поштою, аналітику веб-сайтів, створення попиту, електронну комерцію, CRM/продажі та інші області даних. - Масштабоване сховище даних для вашого бізнесу або клієнтів. - 40+ роз'ємів Plug & Play + автоматизовані канали даних. - Легко інтегрує дані в автономному режимі або інші дані, які не мають доступного конектора. - Розширене міжплатформне змішування та вирівнювання даних із цінною підтримкою очищення та гігієни для забезпечення точності звітів. - Дозволяє швидко зрозуміти загальний стан вашої маркетингової воронки та впливати на формування потенційних клієнтів, MQL, SQL, CAC і ROAS. - Економні менеджери облікових записів та експерти з налаштування BI за запитом, які працюють як партнерське розширення BI для вашої команди чи агентства. Відвідайте веб-сайт: https://www.calibrate.thearena.ai
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.
Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.
Anyword
anyword.com
Anyword – це AI-платформа для створення маркетингового контенту, яка допомагає генерувати ефективний текст для реклами та оптимізувати його продуктивність.
Bitly
bitly.com
Bitly - це сервіс скорочення URL та платформа управління посиланнями, що дозволяє створювати короткі, брендові посилання та аналізувати їх ефективність.
BL.INK
bl.ink
BL.INK - це платформа для скорочення URL та створення QR-кодів з можливістю детального відстеження та управління посиланнями для маркетологів.
Botify
botify.com
Botify допомагає вам виявити ці втрачені можливості та перетворити їх на прибуткові бізнес-результати на платформі, створеній відповідно до розміру, масштабу та складності веб-сайту вашого підприємства. Отримуйте статистичні дані з кожного етапу процесу звичайного пошуку, заощаджуйте час і зменшуйте ризик за допомогою пріоритезованих дій і попереджень, а також максимізуйте ресурси, автоматизуючи важливі завдання SEO.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat - аналітична платформа для реального часу, яка допомагає видавцям відстежувати взаємодію з контентом та приймати рішення щодо його оптимізації.
Contently
contently.com
Контентно - це платформа для створення, управління та аналітики контенту, що забезпечує компанії інструментами для ефективного контент-маркетингу.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
Foleon
foleon.com
Foleon - це платформа для створення інтерактивного контенту, що дозволяє підприємствам легко створювати цифрові журнали та звіти з акцентом на залучення аудиторії.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack є провідною платформою аналітики та атрибуції для B2B. HockeyStack з’єднується з усіма вашими платформами, очищає ваші дані та дає змогу вимірювати, що рухає конвеєром, і візуалізувати шляхи покупців. Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує маркетингові дані, дані про продукт, дохід і продажі для виявлення прихованої інформації, як-от LTV кампанії або коефіцієнт відтоку кожного маркетингового каналу. Сотні відділів доходів у таких компаніях, як 8x8, ActiveCampaign і Cognism, використовують HockeyStack, щоб збільшити кількість конвеєрів і швидше укладати угоди.
Issuu
issuu.com
Issuu — це платформа для публікації та обміну інтерактивним контентом, дозволяє створювати фліпбуки та аналітику, зручна для користувачів усіх рівнів.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly – платформа для скорочення та управління посиланнями, що дозволяє користувачам створювати брендовані URL-адреси та відстежувати їхню аналітику.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking - це SEO-інструмент для агентств та команд, що дозволяє проводити дослідження, аудити, відстеження рангів та аналіз зворотних посилань.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs – це інструмент для SEO, що допомагає аналізувати конкурентів, знаходити ключові слова, перевіряти зворотні посилання та проводити аудит веб-сайтів.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - комплексний SEO-інструмент для аналізу конкуруючих стратегій, дослідження ключових слів та покращення видимості веб-сайту.
Silktide
silktide.com
Silktide - інструмент для тестування доступності, оптимізації контенту та цифрового маркетингу веб-сайтів, що допомагає покращити їхній рейтинг і зручність.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
Sniply
sniply.io
Sniply - це інструмент для скорочення посилань, що дозволяє додавати заклики до дії до спільного контенту, щоб перетворювати відвідувачів у користувачів.
StoryChief
storychief.io
StoryChief - це платформа для маркетингу контенту, що дозволяє співпрацювати, управляти та розподіляти вміст на різних каналах, підвищуючи ефективність команд.
Ubersuggest
neilpatel.com
Просунутий: простий процес, який працює, щоб перетворити крижаних потенційних клієнтів на щасливих клієнтів (з автоматичними конверсіями та послідовністю).
WebCEO
webceo.com
WebCEO - платформа для цифрового маркетингу з 23 інструментами для SEO, аналізу доменів, відстеження ключових слів і управління соціальними медіа.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Покращуйте свій вміст, збільшуйте читацьку аудиторію та дохід за допомогою аналітики вмісту в реальному часі. Найбільш інноваційні інформаційні панелі для швидших і кращих рішень.
Shakespeare
shakespeare.ai
Додаток Шекспіра використовує AI для оптимізації маркетингових кампаній, допомагаючи створювати ефективні оголошення і покращувати їх результати.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - це програмне забезпечення для управління контентом та підтримки продажів, яке дозволяє зберігати, організовувати і відстежувати контент для маркетингових команд.
Readable
readable.com
Readable - це інструмент для аналізу читабельності тексту, що підтримує різні формати документів та надає зворотний зв'язок для вдосконалення контенту.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper Content - це платформа для створення та управління контентом, що використовує AI, забезпечує інструменти для генерації, координації та вимірювання вмісту.
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