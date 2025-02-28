Програмне забезпечення для аналізу вмісту - Найпопулярніші застосунки - Туреччина

NPAW

npaw.com

NPAW з гордістю представляє свій комплекс аналітичних рішень. Потужна, інтуїтивно зрозуміла платформа аналітики відео та додатків у режимі реального часу, яка має революціонізувати індустрію відеорозвідки, дозволяючи OTT, телекомунікаційним компаніям, медіа-компаніям і телерадіомовникам перетворювати мільярди точок даних у практичну бізнес-ідею для моніторингу, аналізу, і заробляти на цьому, поки їх користувачі дивляться. У потоковій індустрії, що стрімко розвивається, компанії, які надають контент користувачам, стикаються з серйозною проблемою: недостатньою видимістю надзвичайно складного ланцюга доставки контенту. Як вони можуть реагувати на розчарування користувачів, якщо вони не знають, що пішло не так? Як вони можуть реагувати на розвиток тенденцій споживання за пристроями, якщо вони не мають доступу до цих даних? NPAW Suite надає відеопровайдерам повний огляд потокового передавання їхніх кінцевих користувачів у режимі реального часу, інтегруючись із гравцями для отримання необроблених даних, які мають значення, і переводячи їх у настроювані та легко читані інформаційні панелі, які не лише надають підприємствам усі дані, які вони мають може знадобитися, а й дозволити їм зрозуміти це та діяти відповідно до нього значущим чином. Перед нами стояло завдання полягати в тому, щоб розробити еволюцію нашого продукту, який міг би перетворювати надзвичайно складну інформацію в систему візуального дизайну, достатньо інтуїтивно зрозумілу, щоб дозволити клієнтам ідентифікувати, створювати та складати власні шаблони KPI, показників і параметрів на основі даних для їх індивідуальне обслуговування. Завдяки тісній співпраці з клієнтами та постійному пошуку кращої версії нашого продукту ми змогли створити досить просту мову візуального дизайну, щоб користувачі могли отримати потрібну видимість даних.