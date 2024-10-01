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Програмне забезпечення для аналізу вмісту - Найпопулярніші застосунки - Данія
Програмне забезпечення для аналізу вмісту дає користувачам повну інформацію про те, як співробітники та відвідувачі взаємодіють з опублікованим вмістом, включаючи блоги, статті та подкасти. Ця технологія, яка називається інтелектом вмісту, дозволяє користувачам отримати цінну видимість, яка може інформувати майбутні стратегії щодо вмісту. Рішення для аналізу вмісту пропонують різноманітні показники, такі як перегляди сторінок, спільний доступ, вихідні клацання, пошукові рейтинги, середній час, витрачений на окремі публікації, і фінансовий вплив вмісту. Ці платформи також можуть надавати додаткові дані, такі як розбивка глядачів між настільними та мобільними пристроями, уявлення про конкретні галузі чи демографічні показники глядачів, а також аналіз найефективніших компонентів контенту. Програми аналізу вмісту часто інтегруються з програмним забезпеченням цифрової та соціальної аналітики або мають схожість із ними. Використовуючи аналітику вмісту, користувачі можуть приймати рішення на основі даних, щоб оптимізувати свою стратегію вмісту та підвищити взаємодію зі своєю цільовою аудиторією.
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Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd. – компанія, що займається розробкою програмного забезпечення та розробляє онлайн-інструменти для оптимізації пошукових систем та безкоштовні навчальні матеріали для професіоналів маркетингу. Універсальний набір інструментів Ahrefs SEO може допомогти вам у: - Дослідженні конкурентів:...
Anyword
anyword.com
Anyword — це платформа Copy Intelligence та Gen AI Platform на основі штучного інтелекту, якою користуються понад 1 мільйон маркетологів у таких компаніях, як Amazon, Greenhouse та IBM, що дає змогу маркетологам створювати масштабований контент для бренду, який перетворює та стимулює продажі. Навчаю...
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semru...
Issuu
issuu.com
Issuu — це найбільша у світі платформа для публікації вмісту та маркетингу, яка дає змогу людям конвертувати, розміщувати та ділитися цікавим вмістом у різноманітних динамічних форматах у всіх цифрових каналах розповсюдження. Маючи понад 60 мільйонів публікацій, Issuu дозволяє своїм понад 1 мільйона...
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly є провідною глобальною компанією SaaS, яка пропонує комплексну платформу, створену для того, щоб кожна частина інформації, як...
Ubersuggest
neilpatel.com
Просунутий: простий процес, який працює, щоб перетворити крижаних потенційних клієнтів на щасливих клієнтів (з автоматичними конверсіями та послідовністю).
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — це надійний набір інструментів для пошукової оптимізації, який найкраще підходить для малих і середніх агентств і внутрішніх команд. Унікальні та розширені набори даних допомагають SEO-професіоналам розробляти та впроваджувати ефективні стратегії SEO. SE Ranking пропонує спеціальні інст...
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаход...
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly — це провідна на ринку платформа керування посиланнями, яка дозволяє користувачам брендувати та скорочувати власні URL-адреси. Rebrandly допомагає компаніям будь-якого розміру безпечно керувати та вимірювати залучення посилань, підвищувати впізнаваність бренду, підвищувати коефіцієнти конв...
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Seobility
seobility.net
Seobility — це універсальний інструмент SEO для кращого рейтингу веб-сайтів. Seobility забезпечує комплексний аудит SEO на сторінці, аналіз зворотних посилань і інструменти для створення посилань, а також відстеження рейтингу. Додаткові інструменти, такі як інструмент TF*IDF для оптимізації вмісту т...
BL.INK
bl.ink
BL.INK підтримує скорочені URL-адреси та QR-коди з необмеженою кількістю даних і гнучкістю. За допомогою BL.INK ви створите тисячі користувацьких посилань, які охоплюють необмежену кількість точок даних, щоб ви могли вимірювати кожну точку взаємодії користувача та вдосконалювати кожну взаємодію. Кож...
Serpstat
serpstat.com
Serpstat виділяється як комплексний набір інструментів для оптимізації пошукових систем, що дає вам можливість ефективного контролю над видимістю в Інтернеті. Ключовий актив для зацікавлених підприємств, які прагнуть підвищити рейтинг і зміцнити комерційний слід онлайн. Завдяки потужному арсеналу, я...
WebCEO
webceo.com
WebCEO — це платформа інтернет-маркетингу наступного покоління, яка надає вам 23 потужні інструменти для дослідження ключових слів, відстеження рейтингу, аналізу домену, аудиту SEO, аналізу внутрішніх посилань і відстеження зворотних посилань, керування соціальними медіа, керування платним пошуком, ...
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Покращуйте свій вміст, збільшуйте читацьку аудиторію та дохід за допомогою аналітики вмісту в реальному часі. Найбільш інноваційні інформаційні панелі для швидших і кращих рішень.
StoryChief
storychief.io
StoryChief — це комплексне рішення для маркетингу контенту для вашої команди, створене спеціально для маркетингових команд B2B і контент-агентств, що дозволяє вам зосередитися на розвитку свого бізнесу за допомогою контент-маркетингу. Централізуйте та розповсюджуйте свої статті та вміст соціальних м...
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai — найкращий інструмент на основі ШІ для всіх ваших маркетингових кампаній. Отримайте статистику за допомогою штучного інтелекту, щоб знайти ідеальне націлювання та аудиторії для досягнення найкращих результатів для ваших кампаній. За допомогою Shakespeare.AI створюйте висококонв...
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
Botify
botify.com
Botify допомагає вам виявити ці втрачені можливості та перетворити їх на прибуткові бізнес-результати на платформі, створеній відповідно до розміру, масштабу та складності веб-сайту вашого підприємства. Отримуйте статистичні дані з кожного етапу процесу звичайного пошуку, заощаджуйте час і зменшуйте...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, щоб підняти рейтинг свого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані та аналізуйте...
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і інформаційних організацій для відст...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це онлайн-інструмент і настільна програма для створення професійних цифрових фліпбуків. Це робить ваші PDF-електронні книги, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують...
Readable
readable.com
Readable.io — це набір інструментів для читання та написання, які допомагають покращити якість веб-сайту та вмісту документів.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack є провідною платформою аналітики та атрибуції для B2B. HockeyStack з’єднується з усіма вашими платформами, очищає ваші дані та дає змогу вимірювати, що рухає конвеєром, і візуалізувати шляхи покупців. Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує мар...
Silktide
silktide.com
Silktide надає вам усе, що вам потрібно, щоб покращити свій веб-сайт, завдяки автоматизованому тестуванню доступності, оптимізації вмісту та цифровому маркетингу на одній платформі. Silktide використовується тисячами клієнтів для аналізу десятків мільйонів веб-сайтів щороку. Ми покриваємо майже всі ...
Matomo
matomo.org
Matomo — це провідна платформа веб-аналітики з відкритим вихідним кодом, яка використовується на понад 1,4 мільйонах веб-сайтів у понад 190 країнах і перекладена понад 50 мовами. Matomo цінує захист конфіденційності, 100% володіння даними та відсутність вибірки даних. Він має два різних варіанти хос...
Contently
contently.com
Вміст допомагає брендам розповідати чудові історії. Наша потужна платформа корпоративного контент-маркетингу, стратегічні послуги на основі даних і мережа фрілансерів світового рівня дають провідним світовим брендам усе необхідне для створення вмісту, який захоплює їхню аудиторію та приносить резуль...
Foleon
foleon.com
Foleon — це платформа для створення контенту, яка дозволяє будь-кому легко створювати інтерактивний контент, який на 100% відповідає бренду. Ми надаємо B2B-компаніям інтуїтивно зрозумілий редактор drag & drop та інтерактивний формат Foleon Doc, який дає їм змогу створювати цифровий контент на замовл...
GetSocial
getsocial.io
GetSocial – це платформа аналізу вмісту, яка допомагає маркетологам вимірювати, рекламувати та розширювати свій найкращий вміст. GetSocial працює з понад 150 000 веб-сайтів у всьому світі та має таких зіркових клієнтів, як Adobe, Sky і WWF. GetSocial розробив соціальну структуру «Чотири А». <> АКТ...
Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту (CDN) і постачальником хмарних послуг, який зосереджується на оптимізації роботи в Інтернеті для користувачів і компаній. Ключові характеристики: * Доставка вмісту: Akamai прискорює доставку веб-вмісту та програм, забезпечуючи швидкий і надійний доступ д...
RELAYTO
relayto.com
Як ти задовольняєшся в 100 разів? RELAYTO — це платформа інтерактивного досвіду №1, яка перетворює ваш статичний вміст (PDF-файли, MP4-файли, зображення) на захоплюючий інтерактивний досвід, дозволяючи глядачам обирати власний шлях і самоосвіту. Ознайомтеся з нашим власним досвідом купівлі на основі...
Content Harmony
contentharmony.com
Робочий процес контент-маркетингу Content Harmony допомагає вашій команді створювати детальні маркетингові резюме на 50-80% швидше, ніж ручний процес, який використовує більшість команд. Ми допоможемо вам швидко проаналізувати мету пошуку, ключові слова конкурентів і профілі тем, схеми документів, з...
Conductor
conductor.com
Conductor — провідна у світі платформа для SEO та органічного маркетингу. Корпоративна платформа SEO та контент-маркетингу від Conductor розроблена, щоб допомогти брендам забезпечити технічну оптимізацію їхніх веб-сайтів для рейтингу в пошукових системах, покращити існуючі сторінки та створити новий...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite — це комплексне програмне забезпечення для управління вмістом і продажами, яке дозволяє відділам продажів і маркетингу зберігати, упорядковувати, розповсюджувати та відстежувати свій вміст, а також дає вам можливість створювати та надавати приголомшливий вміст (спеціальні мікросайти, ціль...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate надає повне міжплатформне програмне забезпечення для створення звітів у поєднанні з експертними даними в «білих рукавичках» і підтримкою Business Intelligence. Ми допомагаємо компаніям, маркетинговим групам і агентствам повністю реалізувати потенціал їхніх даних реклами, продажів, ел...
Clearscope
clearscope.io
Clearscope — найкраща у своєму класі платформа оптимізації контенту для пошукових систем, яка приваблює пошуковий трафік. Наші оптимізовані інструменти спрощують написання SEO, тож ви створюєте першокласний вміст із рейтингом. Наш текстовий редактор простий у використанні, ділиться та навчає. Окрім ...
DemandJump
demandjump.com
DemandJump показує точний вміст, який потрібно створити, щоб підвищити рейтинг першої сторінки та досягти результатів. Ще ніколи не було так просто створювати рейтинговий вміст за допомогою коротких рекомендацій щодо SEO-контенту на будь-яку тему одним клацанням миші.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з ваш...
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, створення та персоналізація цільов...
Marfeel
marfeel.com
Marfeel – це платформа аналізу контенту, яка допомагає видавцям і медіакомпаніям зрозуміти свій трафік, читачів і передплатників. Платформа Marfeel допомагає видавцям побудувати синергію та узгодити команди за допомогою обґрунтованих рішень, щоб розкрити весь потенціал свого вмісту та аудиторії. У ш...
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper — це платформа контент-маркетингу на основі ШІ з ринком талантів під керівництвом експертів. Використовуйте платформу, щоб створювати ідеї, створювати, керувати, розповсюджувати та оцінювати маркетинг контенту під одним дахом.
Epilocal
epilocal.com
Epilocal надає з’єднувачі даних і засоби автоматизації, які дозволяють компаніям масштабувати й автоматизувати свої операції з контентом за доступною ціною.
NPAW
npaw.com
NPAW з гордістю представляє свій комплекс аналітичних рішень. Потужна, інтуїтивно зрозуміла платформа аналітики відео та додатків у режимі реального часу, яка має революціонізувати індустрію відеорозвідки, дозволяючи OTT, телекомунікаційним компаніям, медіа-компаніям і телерадіомовникам перетворюват...
Momently
momently.com
Створюйте спеціальні звіти для фірмових або спонсорованих кампаній за лічені секунди. Використовуйте аналітику вмісту та API, щоб залучати своїх читачів, надаючи відповідний вміст.
Vestorly
vestorly.com
Механізм управління вмістом Vestorly дозволяє організаціям знаходити, фільтрувати та персоналізувати потрібний вміст для потрібної людини в потрібний час.
QuickFrame
quickframe.com
QuickFrame від MNTN дозволяє кожній організації конкурувати в нашому першокласному світі відео, змінюючи спосіб створення оригінального відео. Наша платформа Global Video Hub™ максимізує рентабельність інвестицій у відеовміст, відкриваючи відео на основі даних, яке ефективно створюється для кожної п...
Pressboard
pressboardmedia.com
Відзначені нагородами інструменти для творців контенту. Ви створюєте неймовірний вміст, а наші інструменти зроблять все інше. Pressboard надає вам такі ж потужні звіти, як і ваш вміст. Перейдіть від запуску вмісту до обміну звітами в реальному часі за хвилини, а не за дні. Pressboard Studio об’єднує...
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимізує репутацію вашого відправника та розташування папки "Вхідні". Якщо Allegrow працює разом із вашою системою автоматизації маркетингу/залучення до продажів, ви можете збільшити відсоток надсиланих вами електронних листів, які надходять до пріоритетної папки "Вхідні", а не до папки зі...
Knotch
knotch.com
ContentEQ — це платформа аналізу контенту, яка використовується корпоративними брендами для розуміння й оптимізації продуктивності цифрового контенту. Платформа поєднує в собі найкращий у своєму класі збір кількісних і якісних даних, штучний інтелект і експертну стратегію, щоб допомогти таким бренда...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переосмислює процеси продажів, маркетингу та обслуговування, щоб дозволити командам працювати ефективніше та швидше для досягнення оптимальних результатів. Завдяки складним функціям, керованим штучним інтелектом, і автоматизації, які підтримують кожну фазу процесу купівлі, Bigt...
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly — це аналітична платформа, створена для контенту та розроблена з переконанням, що найуспішніші компанії — це ті, які мають найкращий контент. Однак перемогти у світі цифрового контенту непросто. Вам потрібно створити петлі зворотного зв’язку та прислухатися, хоча й до даних, до того, що вам...
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики т...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному час...
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа B2B Revenue Attribution Platform від Dreamdata об’єднує дані з усього пакету технологій для виходу на ринок, щоб запропонувати безпрецедентне розуміння шляху вашого клієнта B2B. Від анонімного першого дотику до закритого виграшу, Dreamdata кладе кінець здогадкам і надає ефективний аналіз т...
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai — це не просто штучний інтелект. Наші спеціально розроблені рішення для видавців поєднують досвід і технології, щоб надавати продукти, які оптимізують бізнес-дані, надають статистичні дані та оптимізують дохід. Наш основний продукт поєднує в собі інноваційні методи бізнес-аналітики, генерув...
Event Registry
eventregistry.org
Використовуйте потужність штучного інтелекту, щоб перетворити вміст новин на корисну інформацію Event Registry є провідною у світі інформаційною платформою, яка дає змогу організаціям відстежувати світові події та аналізувати їхній вплив.
DISQO
disqo.com
DISQO — це платформа CX для розуміння кожного клієнта. Підприємства довіряють DISQO приймати кращі рішення для кожного клієнта, точки взаємодії та результату. Продукти DISQO для вимірювання реклами, відгуків клієнтів і доступу до аудиторії створені за допомогою мільйонів споживачів на найбільшій у г...
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest — це платформа, яка допоможе вам контролювати кожен аспект вашої присутності в Інтернеті. Завдяки зручній платформі, яка не дасть вам заплутатися серед 15 різних інструментів керування, ми спрощуємо ваші завдання. Щоб дати вам повну картину вашої роботи, UrbiQuest об’єднує всю відповідну і...
Revuze
revuze.it
Revuze є лідером у сфері генеративного аналізу штучного інтелекту для онлайн-оглядів, що революціонізує світ споживчої думки. Завдяки багаторічному досвіду використання навчання LLM Revuze розкриває повний потенціал інформації від перевірених покупців із багатьох джерел електронної комерції. Наші пе...