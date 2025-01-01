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Інструменти безпеки контейнерів необхідні для захисту різних компонентів контейнерних програм, їх базової інфраструктури та підключених мереж. Контейнери, які широко застосовуються командами DevOps, оптимізують упаковку програмних одиниць для розробки. Після розробки ці контейнери оркеструються, розгортаються та підключаються, що робить безпеку критично важливою на кожному етапі їх життєвого циклу. Програмне забезпечення безпеки контейнерів надає важливі функції для керування доступом, тестування заходів безпеки та захисту хмарної інфраструктури, у якій розміщено ці програми. Ці інструменти допомагають адміністраторам контролювати, хто може отримати доступ до контейнерних даних та інтегруватися з програмами. Вони також пропонують можливості тестування для розробки надійних політик безпеки, виявлення вразливостей нульового дня та імітації атак від відомих загроз.
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GitLab
about.gitlab.com
GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.
Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest-Tools.com - це хмарна платформа для тестування безпеки, що допомагає виявляти вразливості у веб-додатках і мережах.
Snyk
snyk.io
Snyk - це платформа безпеки для розробників, що забезпечує захист коду, залежностей, контейнерів та хмарної інфраструктури.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - це платформа для виявлення і реагування на мережеві загрози, моніторингу продуктивності та проведення криміналістичних розслідувань.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep - це інструмент для аналізу коду, який виявляє вразливості та застосовує стандарти безпеки в розробці програмного забезпечення.
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt - це платформа для інтеграції SaaS-додатків, яка дозволяє компаніям легко надавати інтеграції своїм клієнтам через один API.
Qualys
qualys.com
Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan - це платформа для виявлення вразливостей у безпеці, що забезпечує автоматизоване сканування, сповіщення та управління ризиками в ІТ-активах.
Intruder
intruder.io
Intruder - це платформа управління вразливостями, що допомагає виявляти та усувати ризики безпеки в мережах та системах організацій.
Detectify
detectify.com
Detectify - інструмент для моніторингу безпеки веб-додатків, який виявляє вразливості та допомагає їх усунути.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security допомагає виявляти вразливості у веб-додатках та API, автоматизуючи тестування безпеки та надаючи рекомендації для усунення проблем.
Xygeni
xygeni.io
Xygeni — це додаток для управління безпекою програмного забезпечення, що виявляє загрози та вразливості у процесах розробки та доставки програм.
Probely
probely.com
Probely — це сканер вразливостей для веб-додатків та API, який виявляє понад 20,000 вразливостей та інтегрується в CI/CD процеси для поліпшення безпеки.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize - платформа для автоматизації безпеки у хмарі, що забезпечує моніторинг, управління конфігураціями та управління доступом для зменшення ризиків.
Akto
akto.io
Akto – платформа для безпеки API, що допомагає організаціям виявляти, тестувати та захищати свої API протягом всього життєвого циклу.
Cycode
cycode.com
Cycode забезпечує безпеку ланцюга постачання ПЗ, контролюючи цілісність коду, виявляючи вразливості та автоматизуючи управління рахунками матеріалів для зменшення ризиків.
Webscale
webscale.com
Webscale - це платформа для управління веб-інфраструктурою, яка забезпечує масштабованість, продуктивність та автоматизацію для електронної комерції.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud-це платформа для безпеки контейнерів, яка захищає мережі в багатохмарних середовищах і допомагає запобігати загрозам безпеці.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security - це платформа безпеки програмного забезпечення, яка надає сканування коду та оцінку вразливостей в хмарі, інтегруючи інструменти для кібербезпеки.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — платформа безпеки, що сканує додатки на вразливості та надає рекомендації у реальному часі, інтегрується у робочий процес розробників.
Escape
escape.tech
Escape – інструмент для виявлення та виправлення вразливостей GraphQL у безпеці веб-додатків із підтримкою автоматизації та налаштовуваних тестів.
Conviso
convisoappsec.com
Conviso - додаток для забезпечення безпеки програм та хмарних сервісів з постійним моніторингом та захистом від загроз і вразливостей.
Data Theorem
datatheorem.com
Додаток Data Theorem пропонує інтегровані рішення для закриття угод, обліку ескроу, управління транзакціями і електронного підпису.
Bright Security
brightsec.com
Яскравий додаток безпеки пропонує тести на вразливості для веб-додатків, API та GenAI, зосереджуючи увагу на розробниках та професіоналах AppSec.
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec — це платформа кібербезпеки з відкритим кодом, що виявляє агресивні дії та автоматично блокує їх, захищаючи системи користувачів.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig — платформа для безпеки хмарних середовищ, що забезпечує моніторинг, виявлення загроз та управління вразливостями у режимі реального часу.
Orca Security
orca.security
Orca Security – платформа для виявлення та управління ризиками в хмарних середовищах без агента, забезпечуючи аналіз вразливостей і відповідність.
Cloudanix
cloudanix.com
Cloudanix — це платформа безпеки для коду, хмари та ідентичностей, що допомагає організаціям виявляти та усувати ризики в різних хмарних середовищах.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica - це платформа безпеки хмарних додатків, яка виявляє та виправляє вразливості під час розробки та розгортання, забезпечуючи безпеку на різних хмарних платформах.
Lacework
lacework.com
Lacework - платформа безпеки для хмарних додатків, що забезпечує управління вразливостями, моніторинг безпеки та відповідність у середовищах AWS і Kubernetes.
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