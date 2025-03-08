Інструменти захисту контейнерів - Найпопулярніші застосунки - Уругвай

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Інструменти безпеки контейнерів необхідні для захисту різних компонентів контейнерних програм, їх базової інфраструктури та підключених мереж. Контейнери, які широко застосовуються командами DevOps, оптимізують упаковку програмних одиниць для розробки. Після розробки ці контейнери оркеструються, розгортаються та підключаються, що робить безпеку критично важливою на кожному етапі їх життєвого циклу. Програмне забезпечення безпеки контейнерів надає важливі функції для керування доступом, тестування заходів безпеки та захисту хмарної інфраструктури, у якій розміщено ці програми. Ці інструменти допомагають адміністраторам контролювати, хто може отримати доступ до контейнерних даних та інтегруватися з програмами. Вони також пропонують можливості тестування для розробки надійних політик безпеки, виявлення вразливостей нульового дня та імітації атак від відомих загроз.
Запит на новий застосунок
Wiz
wiz.io
Wiz перетворює хмарну безпеку для клієнтів, включаючи 40% зі списку Fortune 100, запровадивши нову операційну модель. За допомогою Wiz організації можуть демократизувати безпеку впродовж усього життєвого циклу хмари, надаючи можливість командам розробників створювати швидко та безпечно. Його Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) забезпечує видимість, пріоритезацію ризиків і гнучкість бізнесу та є №1 за відгуками клієнтів. CNAPP від Wiz консолідує та співвідносить ризики в кількох хмарних рішеннях безпеки на справді інтегрованій платформі, включаючи CSPM, KSPM, CWPP, керування вразливістю, сканування IaC, CIEM, DSPM, безпеку контейнерів, AI SPM, безпеку коду та CDR на одній платформі. Сотні організацій у всьому світі, включаючи 40 відсотків зі списку Fortune 100, для швидкого виявлення та усунення критичних ризиків у хмарних середовищах. Його клієнтами є Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid і Agoda, серед інших. Wiz підтримує Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed і Aglaé. Відвідайте https://www.wiz.io для отримання додаткової інформації.
GitLab
about.gitlab.com
Gitlab-це веб-інструмент Lifecycle DevOps, який забезпечує менеджера репозиторію GIT, що надає Wiki, відстеження випуску та безперервну інтеграцію та розгортання функцій трубопроводу, використовуючи ліцензію на відкрите код, розроблене Gitlab Inc. Програмне забезпечення було створено українськими розробниками dmitri Zaporozhets та Valery Sizov. Рішення управління кодом для співпраці в команді з розробки програмного забезпечення. Пізніше він розвинувся до інтегрованого рішення, що охоплює життєвий цикл розробки програмного забезпечення, а потім до всього життєвого циклу DevOps. Сучасний стек технологій включає Go, Ruby на Rails та Vue.js. Він дотримується моделі розробки з відкритим явищем, де основна функціональність випускається під ліцензією на відкритих кодів (MIT), тоді як додаткова функціональність знаходиться під власною ліцензією.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — це наша платформа CNAPP, яку використовують понад 700 корпоративних клієнтів для вирішення CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безпеки контейнерів тощо — у масштабі підприємства. Наша платформа включає запобігання, виявлення та реагування, щоб клієнти могли впевнено захищати контейнери, Kubernetes, хости/сервери та хмарні служби. Sysdig забезпечує видимість у реальному часі в масштабі кількох хмар, усуваючи сліпі зони безпеки. Ми використовуємо інтелектуальні дані з часу виконання, щоб визначити пріоритетність сповіщень, щоб команди могли зосередитися на серйозних подіях безпеки та підвищити ефективність. Розуміючи весь потік від джерела до відповіді та пропонуючи кероване виправлення, клієнти можуть як виправляти проблеми в робочому стані, не витрачаючи час, а також виявляти загрози та реагувати на них у режимі реального часу. За допомогою Sysdig Secure ви можете: - Зупинити атаки до 10 разів швидше - Зменшити вразливості до 95% - Миттєво виявляти зміни ризиків - Усунути прогалини в дозволах менш ніж за 2 хвилини Sysdig. Безпека кожної секунди.
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt — це вбудована інтеграційна платформа, яка забезпечує зручне підключення програм SaaS. Завдяки Cobalt SaaS-компанії можуть пропонувати своїм клієнтам інтеграцію в оригінальній манері. Завдяки каталогу з понад 250 готових інтеграцій, який швидко зростає, Cobalt забезпечує широке охоплення багатьох програм за допомогою лише одного API. Це дає змогу компаніям SaaS вдосконалювати свої продукти, пропонуючи глибоку інтеграцію в різних категоріях, таких як HR, CRM і бухгалтерія, не перевантажуючи свої команди інженерів. Платформа Cobalt розроблена інтуїтивно зрозумілою, що забезпечує легкість використання та ефективне управління інтеграцією.
Intruder
intruder.io
Intruder — це платформа керування поверхнею атак, яка дає змогу організаціям виявляти, виявляти та виправляти слабкі місця на будь-яких уразливих активах у їхній мережі. Він надає дієві поради щодо виправлення на безперервній основі, налаштовуючи результати багатьох провідних галузевих сканерів за допомогою експертних порад нашої внутрішньої команди безпеки.
Orca Security
orca.security
Orca Cloud Security Platform визначає, визначає пріоритети та усуває ризики та проблеми відповідності в робочих навантаженнях, конфігураціях і ідентифікаторах у вашій хмарі, яка охоплює AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud і Oracle Cloud. Orca пропонує найповніше в галузі хмарне рішення безпеки на одній платформі — усуває необхідність розгортати та підтримувати багатоточкові рішення. Orca працює без агентів і підключається до вашого середовища за лічені хвилини за допомогою запатентованої Orca технології SideScanning™, яка забезпечує глибоку та широку видимість у вашому хмарному середовищі, не вимагаючи агентів. Крім того, Orca може інтегруватися зі сторонніми агентами для видимості під час виконання та захисту критичних навантажень. Orca є лідером у застосуванні Generative AI для спрощення розслідувань і прискорення виправлення – знижуючи необхідні рівні кваліфікації та економлячи час і зусилля хмарної безпеки, DevOps і команд розробників, одночасно значно покращуючи результати безпеки. Як Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP), Orca консолідує багато точкових рішень в одній платформі, зокрема: CSPM, CWPP, CIEM, управління вразливістю, безпека контейнерів і Kubernetes, DSPM, безпека API, CDR, мультихмарна відповідність, Shift Left Безпека та AI-SPM.
Akto
akto.io
Akto є надійною платформою для команд із безпеки додатків і продуктів, які створюють програму безпеки API корпоративного рівня на всій лінії DevSecOps. Наш провідний у галузі набір рішень для виявлення API, керування безпекою API, виявлення конфіденційних даних і тестування безпеки API дозволяє організаціям отримати видимість у своїй безпеці API. Понад 1000 команд із захисту додатків у всьому світі довіряють Akto щодо своїх потреб щодо безпеки API. Варіанти використання Akto: 1. Виявлення API 2. Тестування безпеки API у CI/CD 3. Керування положенням безпеки API 4. Тестування автентифікації та авторизації 5. Викриття конфіденційних даних 6. Зсув ліворуч у DevSecOps
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security допомагає вам визначати вразливі місця у ваших веб-додатках, API, GraphQL і виправляти їх за допомогою корисної інформації до того, як хакери будь-яким чином завдадуть вам шкоди. За допомогою Beagle Security ви можете інтегрувати автоматизоване тестування на проникнення у свій конвеєр CI/CD, щоб виявляти проблеми безпеки на ранніх етапах життєвого циклу розробки та створювати безпечніші веб-програми. Основні функції: - Перевіряє ваші веб-програми та API на 3000+ тестових прикладів, щоб знайти лазівки в безпеці - Стандарти OWASP і SANS - Рекомендації щодо вирішення проблем безпеки - Тестування безпеки комплексних веб-програм із логіном - Звіти про відповідність (GDPR, HIPAA та PCI DSS) - Планування тестування - Інтеграція DevSecOps - Інтеграція API - Командний доступ - Інтеграція з такими популярними інструментами, як Slack, Jira, Asana, Trello та понад 100 інших інструментів
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — це центр передового досвіду хмарної безпеки без коду, який забезпечує максимальну сумісність із хмарою та безпеку. Отримайте захист на 360° від архітектури до середовища виконання. CludWize забезпечує дотримання правил хмари за допомогою понад 1000 безперервних правил, сканує вразливі місця в хмарі та автоматично усуває їх. За допомогою нашого унікального механізму аналізу графіків ви можете виявляти та виправляти проблеми з хмарою за лічені хвилини замість днів і тижнів. Це цілісне рішення пропонує тест на проникнення веб-програми Blackbox, удосконалений IAM (керування доступом до особистих даних), сканування ризиків IaC (інфраструктура як код), керування станом безпеки даних тощо. Навіщо мати справу з багатьма інструментами, коли ви можете мати все в одному місці? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud — це єдина в галузі платформа безпеки контейнерів із вбудованою мережевою безпекою для запобігання, виявлення та пом’якшення порушень безпеки в мультихмарних і гібридних розгортаннях. Calico Cloud створено на основі Calico Open Source, найпоширенішого рішення для мереж контейнерів і безпеки.
Cycode
cycode.com
Cycode — це єдине рішення для безпеки наскрізного ланцюжка поставок програмного забезпечення (SSC), яке забезпечує видимість, безпеку та цілісність на всіх етапах SDLC. Cycode інтегрується з усіма вашими інструментами конвеєра доставки програмного забезпечення та постачальниками інфраструктури, щоб забезпечити повну видимість і посилену систему безпеки завдяки узгодженим політикам управління та безпеки. Cycode додатково знижує ризик злому за допомогою серії механізмів сканування, які шукають такі проблеми, як жорстко закодовані секрети, неправильні конфігурації IAC, витік коду тощо. Запатентований граф знань Cycode відстежує цілісність коду, дії користувача та події в SDLC, щоб знаходити аномалії та запобігати підробці коду.
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec — це стек безпеки з відкритим кодом, який виявляє агресивну поведінку та запобігає їм доступ до ваших систем. Його зручний дизайн і легкість інтеграції у вашу поточну інфраструктуру безпеки пропонують низький технічний бар’єр для доступу та високий рівень безпеки. Якщо виявлено небажану поведінку, вона автоматично блокується. Агресивний IP, запускається сценарій і мітка часу надсилається на перевірку, щоб уникнути отруєння та помилкових спрацьовувань. У разі перевірки ця IP-адреса потім перерозподіляється всім користувачам CrowdSec, які використовують той самий сценарій. Поділяючи загрозу, з якою вони зіткнулися, усі користувачі захищають один одного.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest-Tools.com — це хмарний набір інструментів для агресивного тестування безпеки, орієнтований на веб-додатки та тестування проникнення в мережу.
Probely
probely.com
Probely — це сканер веб-вразливостей, який дозволяє клієнтам легко перевірити безпеку своїх веб-додатків і API. Наша мета полягає в тому, щоб скоротити розрив між розробкою, безпекою та операціями, зробивши безпеку невід’ємною характеристикою життєвого циклу розробки веб-додатків і повідомляючи лише про важливі вразливості безпеки, без хибних спрацьовувань і з простими інструкціями щодо їх усунення. Probely дозволяє командам безпеки ефективно масштабувати тестування безпеки, передаючи тестування безпеки командам розробки або DevOps. Ми адаптуємось до внутрішніх процесів наших клієнтів та інтегруємо Probely у їхній стек. Можливо, скануйте затишні API, веб-сайти та складні веб-програми, включно з багатими програмами Javascript, такими як односторінкові програми (SPA). Він виявляє понад 20 000 вразливостей, включаючи впровадження SQL, міжсайтовий сценарій (XSS), Log4j, впровадження команд ОС і проблеми SSL/TLS.
Bright Security
brightsec.com
Платформа DAST Bright Security, орієнтована на розробників, надає як розробникам, так і професіоналам AppSec можливості тестування безпеки корпоративного рівня для веб-додатків, API, а також програм GenAI і LLM. Bright знає, як проводити правильні тести в потрібний час у SDLC, у розробниках і інструментах AppSec і стеках на вибір з мінімальною кількістю помилкових спрацьовувань і втоми від сповіщень.
Data Theorem
datatheorem.com
Рішення RamQuest включають наші повністю інтегровані рішення для закриття, депонування, обробки зображень, управління транзакціями, проектування та цифрового ринку, і доступні локально або в розміщеному середовищі.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan забезпечує сповіщення 24x7 і виявлення вразливостей безпеки. Сканування вразливостей за галузевим стандартом із відкритим кодом. Автоматичні сповіщення, коли щось змінюється. Керуйте цільовим списком вручну або автоматично імпортуйте з таких постачальників, як AWS, DigitalOcean і Linode, з доступом лише для читання. Керуйте та перевіряйте ризики за допомогою інформаційної панелі та звітності.
Conviso
convisoappsec.com
Платформа Conviso охоплює весь канал безпеки, щоб розробники могли створювати безпечні програми. Оскільки безпека не має бути ізольованою частиною вашого процесу розробки — це має бути постійна спільна діяльність усіх команд. Тепер Conviso представляє п’ять продуктів на своїй платформі, щоб допомогти вам у цій місії.
Xygeni
xygeni.io
Забезпечте розробку та доставку програмного забезпечення! Xygeni Security спеціалізується на управлінні системою безпеки додатків (ASPM), використовуючи глибоке контекстне розуміння для ефективного визначення пріоритетів і керування ризиками безпеки, мінімізуючи шум і надмірні сповіщення. Наші інноваційні технології автоматично виявляють зловмисний код у режимі реального часу після публікації нових і оновлених компонентів, негайно сповіщаючи клієнтів і поміщаючи уражені компоненти на карантин, щоб запобігти можливим порушенням. Завдяки широкому охопленню всього ланцюжка постачання програмного забезпечення, включаючи компоненти з відкритим вихідним кодом, процеси та інфраструктуру CI/CD, виявлення аномалій, секретний витік, інфраструктуру як код (IaC) і безпеку контейнера, Xygeni забезпечує надійний захист ваших програмних програм. Довіртеся Xygeni, щоб захистити свою діяльність і дати можливість вашій команді будувати та виконувати цілісність і безпеку.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — це орієнтована на розробників платформа безпеки програмного забезпечення, яка забезпечує розширене сканування коду та оцінку вразливостей у хмарі. Наша платформа надає пріоритет реальним загрозам, зменшує помилкові спрацьовування та робить загальні вразливості та ризики (CVE) зрозумілими. За допомогою Aikido гарантувати безпеку вашого продукту стало простіше, дозволяючи вам зосередитися на тому, що ви вмієте найкраще: написанні коду.
Webscale
webscale.com
Огляд Webscale — це хмарна платформа для сучасної торгівлі, яка пропонує безпеку, масштабованість, продуктивність і автоматизацію для глобальних брендів. Платформа Webscale SaaS використовує автоматизацію та протоколи DevOps для спрощення розгортання, управління та обслуговування інфраструктури в багатохмарних середовищах, включаючи Amazon Web Services, Google Cloud Platform і Microsoft Azure. Webscale підтримує тисячі вітрин електронної комерції B2C, B2B та B2E у дванадцяти країнах і восьми компаніях зі списку Fortune 1000. Webscale має офіси в Санта-Кларі, Каліфорнія, Боулдері, Сан-Антоніо, Техас, Бангалорі, Індія та Лондоні, Великобританія.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — це наскрізна платформа безпеки, яка полегшує роботу AppSec як для команд безпеки, так і для команд розробників. Ми скануємо, виявляємо та надаємо вказівки в режимі реального часу для раннього усунення вразливостей. Сотні команд по всьому світу довіряють створювати безпечніші програми. GuardRails плавно інтегрується в робочий процес розробників, тихо сканує під час кодування та показує, як виправляти проблеми безпеки на місці за допомогою навчання Just-in-Time. GuardRails зобов’язується підтримувати низький рівень шуму та повідомляти лише про серйозні вразливості, які стосуються вашої організації. GuardRails допомагає організаціям переносити безпеку всюди та створювати потужний конвеєр DevSecOps, щоб вони могли швидше виходити на ринок без ризику для безпеки.
Cloudanix
cloudanix.com
Cloudanix — це платформа безпеки на основі Ycombinator для вашого коду, хмари, ідентифікаторів і робочих навантажень. Cloudanix надає рішення для ваших мультисередовищ, які можуть включати кілька хмар, кілька облікових записів, кілька регіонів, кілька робочих середовищ тощо. Cloudanix дає змогу організаціям у різних галузях і регіонах, від стартапів до підприємств, не лише виявляти й пом’якшувати ризики, але й усунути їх. і погрози. Введення в систему займає менше 30 хвилин і лише 1 клік.
Detectify
detectify.com
Повне керування зовнішньою поверхнею атак для команд AppSec і ProdSec, Почніть охоплювати свою зовнішню поверхню атак за допомогою ретельного виявлення, точної оцінки вразливості на 99,7% і прискореного усунення за допомогою дієвих інструкцій, і все це з однієї повністю автономної платформи EASM.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — це потужна хмарна платформа Cisco для захисту додатків, яка виявляє та усуває вразливості під час розробки до виробництва, забезпечуючи безпеку та сумісність ваших додатків. Завдяки технології на основі графіків платформа може розблокувати візуальну інформацію, критичні шляхи атак і прискорити виправлення, щоб захистити ваші сучасні програми на кількох гібридних хмарних платформах. Відвідайте https://www.panoptica.app Основні характеристики: - Видимість і контекст: Panoptica пропонує чітку видимість і контекст, визначаючи шляхи атак і визначаючи пріоритетність ризиків, допомагаючи вам приймати обґрунтовані рішення. - Цілісне та повне покриття: легко керуйте своїми рідними хмарними середовищами за допомогою інтегрованої платформи безпеки Panoptica, зменшуючи прогалини, які часто виникають через використання окремих ізольованих рішень. - Розширений аналіз: використовуйте розширений шлях атаки та методи аналізу першопричини, щоб виявити потенційні ризики з точки зору зловмисника. - Безагентне сканування: безагентна технологія Panoptica сканує будь-яке хмарне середовище — Azure, AWS, GCP, Kubernetes або їх комбінацію. - Комплексна візуалізація: відображайте активи та зв’язки на розширеній графічній базі даних для повного візуального представлення вашого хмарного стеку. Переваги - Advanced CNAPP: Panoptica розширює можливості Cloud Native Application Protection Platform. - Мультихмарна відповідність: Забезпечте відповідність на різних хмарних платформах. - Наскрізна візуалізація: отримуйте уявлення про весь стек хмарних програм. - Динамічне виправлення: використовуйте динамічні методи для ефективного вирішення проблем. - Підвищена ефективність: оптимізуйте процеси безпеки та зменшіть час відповіді. - Зниження накладних витрат: мінімізація витрат ресурсів при оптимізації безпеки.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security зупиняє атаки з хмарної системи протягом усього життєвого циклу додатків і є єдиною компанією, яка гарантує це на 1 мільйон доларів США. Будучи піонером у сфері вбудованої хмарної безпеки, Aqua допомагає клієнтам зменшити ризики, будуючи майбутнє свого бізнесу. Платформа Aqua — це найбільш інтегрована в галузі Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP), яка захищає життєвий цикл програми від коду до хмари й назад. Заснована в 2015 році компанія Aqua має штаб-квартири в Бостоні, Массачусетс, і Рамат-Гані, Іллінойс, з клієнтами зі списку Fortune 1000 у понад 40 країнах.
Escape
escape.tech
Знаходьте та виправляйте вади безпеки GraphQL у масштабі вашого процесу DevSecOps. Використовуйте нове покоління DAST & ASM для раннього виявлення вразливостей бізнес-логіки в режимі реального часу та їх усунення в GraphQL, підвищуючи безпеку від розробки до розгортання.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop – це компанія-партнер з кібербезпеки, якій довіряють підприємства, щоб виявляти кіберризики та створювати стійкість бізнесу. Платформа ExtraHop RevealX для виявлення та реагування на мережу, а також управління продуктивністю мережі унікально забезпечує миттєву видимість і неперевершені можливості дешифрування, необхідні організаціям, щоб виявляти кіберризики та проблеми з продуктивністю, які інші інструменти не бачать. Коли організації мають повну прозорість мережі за допомогою ExtraHop, вони можуть проводити розслідування розумніше, припиняти загрози швидше та підтримувати роботу. RevealX розгортається локально або в хмарі. Він стосується наступних випадків використання: - програми-вимагачі - нульова довіра - атаки на ланцюг постачання програмного забезпечення - бічні переміщення та зв'язок C2 - гігієна безпеки - керування продуктивністю мережі та додатків - IDS - криміналістика та інше Кілька наших відмінностей: безперервний і на вимогу PCAP : повна обробка пакетів є кращою, ніж NetFlow, і забезпечує вищу якість виявлення. Стратегічне розшифровування за допомогою різноманітних протоколів, включаючи SSL/TLS, MS-RPC, WinRM і SMBv3, дає вам кращу видимість загроз на ранніх стадіях, які ховаються в зашифрованому трафіку, коли вони намагаються переміщатися через вашу мережу. Покриття протоколу: RevealX декодує понад 70 мережевих протоколів. Машинне навчання в хмарному масштабі: замість того, щоб покладатися на обмежені
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep — це платформа безпеки додатків із широкими можливостями налаштування, створена для інженерів із безпеки та розробників. Semgrep сканує перший і сторонній код, щоб виявити проблеми безпеки, унікальні для організації, з наголосом на блискавичній швидкості надання ефективних, малошумних і зручних для розробників результатів. Зосередженість Semgrep на рейтингу надійності та доступності означає, що команди безпеки можуть відчувати себе комфортно, залучаючи розробників безпосередньо до своїх робочих процесів (наприклад, висвітлюючи висновки в PR-коментарах), а Semgrep легко інтегрується з інструментами CI та SCM для автоматизації цих політик. За допомогою Semgrep групи безпеки можуть змінювати ліворуч і масштабувати свої програми, не впливаючи на швидкість розробників. Завдяки 3400+ стандартним правилам і можливості легко створювати власні правила, Semgrep прискорює час, потрібний для впровадження та масштабування найкращої у своєму класі програми AppSec – і все це додає переваги з першого дня.
Synack
synack.com
Прем’єр-платформа для безпеки на вимогу. Тестування на проникнення PTaaS як послуга. Образливе тестування безпеки, яке з часом покращує вашу безпеку Одна платформа, багато застосувань. Очікуйте стратегічного тестування на проникнення, яке забезпечує повний контроль і видимість, виявляє закономірності та недоліки у вашій програмі безпеки, дає змогу організаціям покращити загальний стан безпеки та забезпечує звітність на рівні керівництва та ради директорів. Інтелектуальна платформа тестування безпеки Synack включає в себе автоматизацію та вдосконалення розширеного інтелекту для більшого охоплення поверхні атаки, безперервного тестування та підвищення ефективності, надаючи більше розуміння проблем, з якими ви стикаєтесь. Платформа бездоганно організовує оптимальне поєднання таланту тестування на людині та інтелектуального сканування в режимі 24/7/365 — усе під вашим контролем. Як завжди, Synack не лише розгортає елітну команду Synack Red Team (SRT) для перевірки вашого активу, але тепер одночасно розгортає SmartScan або інтеграцію з програмним інструментом сканера вашої компанії. Продукт Synack SmartScan використовує Hydra, власний сканер нашої платформи, для постійного виявлення підозрюваних уразливостей для SRT, який потім сортує для отримання лише найкращих у своєму класі результатів. Крім того, ми забезпечуємо додатковий рівень суворості тестування за допомогою масових тестів на проникнення, де дослідники SRT активно шукають уразливості та заповнюють контрольні списки відповідності. Використовуючи власні інструменти та методи, вони забезпечують неперевершену людську креативність і строгість. Використовуючи платформу Synack для виконання високорівневих автоматизованих оцінок усіх додатків і заохочуючи команду Synack Red до постійної та творчої роботи, Synack пропонує унікальне поєднання нашого людського та штучного інтелекту, що забезпечує найефективнішу краудсорсингову роботу. тест на проникнення на ринок. Також тепер доступно на FedRAMP і Azure Marketplace: платформа Synack надає тестування на проникнення як послугу (PTaaS)
Snyk
snyk.io
Snyk (вимовляється «скрадка») — це платформа безпеки для розробників для захисту власного коду, залежностей з відкритим вихідним кодом, контейнерів і хмарної інфраструктури на одній платформі. Рішення безпеки для розробників Snyk дозволяють безпечно створювати сучасні програми, дозволяючи розробникам володіти та створювати безпеку для всієї програми, від коду та відкритого коду до контейнерів та хмарної інфраструктури. Захистіть програмування в середовищі IDE: швидко знаходьте проблеми за допомогою сканера, легко виправляйте проблеми за допомогою порад щодо виправлення, перевіряйте оновлений код. Інтегруйте репозиторії вихідного коду для захисту програм: інтегруйте репозиторій, щоб знаходити проблеми, визначати пріоритети з контекстом, виправляти та об’єднувати. Захистіть свої контейнери під час створення в SDLC: починайте виправляти контейнери, щойно створите файл Docker, постійно відстежуйте зображення контейнерів протягом усього їх життєвого циклу та визначайте пріоритети з контекстом. Безпечна збірка та конвеєри розгортання: вбудована інтеграція з інструментом CI/CD, налаштування правил, пошук і виправлення проблем у програмі та моніторинг програм. Швидко захистіть свої програми за допомогою сканування вразливостей Snyk і автоматичних виправлень — спробуйте безкоштовно!
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR — це комплексне рішення для керування вразливістю на основі ризиків, яке кількісно визначає кіберризик. Він дає організаціям безпрецедентне уявлення про їхній рівень ризику та пропонує дієві кроки для зниження ризику. Це також надає командам із кібербезпеки та ІТ-команд спільну платформу для співпраці, а також можливість швидко узгоджувати та автоматизувати робочі процеси без коду для реагування на загрози за допомогою автоматизованого виправлення та інтеграції з рішеннями ITSM, такими як ServiceNow.
Lacework
lacework.com
Lacework пропонує оригінальну та провідну хмарну платформу захисту додатків (CNAPP), керовану даними. Lacework довіряють майже 1000 глобальних інноваторів, щоб захистити хмару від створення до запуску. Lacework дає змогу клієнтам визначати пріоритетність ризиків, швидше знаходити відомі та невідомі загрози, досягати безперервної відповідності вимогам хмари та розробляти безпечний код без уповільнення – усе це з однієї єдиної платформи. З моменту свого заснування в 2017 році Lacework удосконалює єдину хмарну платформу, щоб отримувати та отримувати якомога більше даних, щоб забезпечити найкращу безпеку — як на основі агентів, так і без них. Потім наша уніфікована платформа використовує ці дані для виконання звичайних випадків використання хмари: керування положенням, захист робочого навантаження, керування вразливістю, відповідність вимогам, безпека контейнера тощо. Клієнти покладаються на Lacework, щоб збільшити дохід, вивести продукти на ринок швидше та безпечніше, а також консолідувати рішення безпеки в одній платформі. Наша платформа в середньому замінює інструменти від 2 до 5 точок. Клієнти відзначають у середньому 100:1 зменшення шуму сповіщення завдяки нашій запатентованій технології виявлення аномалій. А користувачі Lacework відчули на 80% швидші розслідування завдяки нашим контекстним сповіщенням.
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