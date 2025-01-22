Інструменти захисту контейнерів - Найпопулярніші застосунки - Росія

Synack

synack.com

Прем’єр-платформа для безпеки на вимогу. Тестування на проникнення PTaaS як послуга. Образливе тестування безпеки, яке з часом покращує вашу безпеку Одна платформа, багато застосувань. Очікуйте стратегічного тестування на проникнення, яке забезпечує повний контроль і видимість, виявляє закономірності та недоліки у вашій програмі безпеки, дає змогу організаціям покращити загальний стан безпеки та забезпечує звітність на рівні керівництва та ради директорів. Інтелектуальна платформа тестування безпеки Synack включає в себе автоматизацію та вдосконалення розширеного інтелекту для більшого охоплення поверхні атаки, безперервного тестування та підвищення ефективності, надаючи більше розуміння проблем, з якими ви стикаєтесь. Платформа бездоганно організовує оптимальне поєднання таланту тестування на людині та інтелектуального сканування в режимі 24/7/365 — усе під вашим контролем. Як завжди, Synack не лише розгортає елітну команду Synack Red Team (SRT) для перевірки вашого активу, але тепер одночасно розгортає SmartScan або інтеграцію з програмним інструментом сканера вашої компанії. Продукт Synack SmartScan використовує Hydra, власний сканер нашої платформи, для постійного виявлення підозрюваних уразливостей для SRT, який потім сортує для отримання лише найкращих у своєму класі результатів. Крім того, ми забезпечуємо додатковий рівень суворості тестування за допомогою масових тестів на проникнення, де дослідники SRT активно шукають уразливості та заповнюють контрольні списки відповідності. Використовуючи власні інструменти та методи, вони забезпечують неперевершену людську креативність і строгість. Використовуючи платформу Synack для виконання високорівневих автоматизованих оцінок усіх додатків і заохочуючи команду Synack Red до постійної та творчої роботи, Synack пропонує унікальне поєднання нашого людського та штучного інтелекту, що забезпечує найефективнішу краудсорсингову роботу. тест на проникнення на ринок. Також тепер доступно на FedRAMP і Azure Marketplace: платформа Synack надає тестування на проникнення як послугу (PTaaS)