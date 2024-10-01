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Інструменти захисту контейнерів - Найпопулярніші застосунки - Шрі-Ланка
Інструменти безпеки контейнерів необхідні для захисту різних компонентів контейнерних програм, їх базової інфраструктури та підключених мереж. Контейнери, які широко застосовуються командами DevOps, оптимізують упаковку програмних одиниць для розробки. Після розробки ці контейнери оркеструються, розгортаються та підключаються, що робить безпеку критично важливою на кожному етапі їх життєвого циклу. Програмне забезпечення безпеки контейнерів надає важливі функції для керування доступом, тестування заходів безпеки та захисту хмарної інфраструктури, на якій розміщено ці програми. Ці інструменти допомагають адміністраторам контролювати, хто може отримати доступ до контейнерних даних та інтегруватися з програмами. Вони також пропонують можливості тестування для розробки надійних політик безпеки, виявлення вразливостей нульового дня та імітації атак від відомих загроз.
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GitLab
gitlab.com
GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмит...
Wiz
wiz.io
Wiz перетворює хмарну безпеку для клієнтів, включаючи 40% зі списку Fortune 100, запровадивши нову операційну модель. За допомогою Wiz організації можуть демократизувати безпеку впродовж усього життєвого циклу хмари, надаючи можливість командам розробників створювати швидко та безпечно. Його Cloud N...
Synack
synack.com
Прем’єр-платформа для безпеки на вимогу. Тестування на проникнення PTaaS як послуга. Наступальне тестування безпеки, яке з часом покращує вашу безпеку Одна платформа, багато застосувань. Очікуйте стратегічного тестування на проникнення, яке забезпечує повний контроль і видимість, виявляє закономірно...
Snyk
snyk.io
Snyk (вимовляється «скрадка») — це платформа безпеки для розробників для захисту власного коду, залежностей з відкритим вихідним кодом, контейнерів і хмарної інфраструктури на одній платформі. Рішення безпеки для розробників Snyk дозволяють безпечно створювати сучасні програми, дозволяючи розробника...
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop – це компанія-партнер з кібербезпеки, якій довіряють підприємства, щоб виявляти кіберризики та створювати стійкість бізнесу. Платформа ExtraHop RevealX для виявлення та реагування на мережу, а також управління продуктивністю мережі унікально забезпечує миттєву видимість і неперевершені можл...
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR — це комплексне рішення для керування вразливістю на основі оцінки ризиків, яке кількісно визначає кіберризик. Він дає організаціям безпрецедентне уявлення про їхній рівень ризику та пропонує дієві кроки для зменшення ризику. Це також надає командам із кібербезпеки та ІТ-команд спільну п...
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep — це платформа безпеки додатків із широкими можливостями налаштування, створена для інженерів із безпеки та розробників. Semgrep сканує перший і сторонній код, щоб виявити проблеми безпеки, унікальні для організації, з наголосом на блискавичній швидкості надання ефективних, малошумних і зруч...
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest-Tools.com — це хмарний набір інструментів для агресивного тестування безпеки, орієнтований на веб-додатки та тестування проникнення в мережу.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan забезпечує сповіщення 24x7 і виявлення вразливостей системи безпеки. Сканування вразливостей за галузевим стандартом із відкритим кодом. Автоматичні сповіщення, коли щось змінюється. Керуйте цільовим списком вручну або автоматично імпортуйте з таких постачальників, як AWS, DigitalOcean і ...
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security зупиняє атаки з хмарної системи протягом усього життєвого циклу додатків і є єдиною компанією, яка гарантує це на 1 мільйон доларів США. Будучи піонером у сфері вбудованої хмарної безпеки, Aqua допомагає клієнтам зменшити ризики, будуючи майбутнє свого бізнесу. Платформа Aqua — це найб...
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt — це вбудована інтеграційна платформа, яка забезпечує зручне підключення програм SaaS. Завдяки Cobalt SaaS-компанії можуть пропонувати своїм клієнтам інтеграцію в оригінальній манері. Завдяки каталогу з понад 250 готових інтеграцій, який швидко зростає, Cobalt забезпечує широке охоплення бага...
Xygeni
xygeni.io
Забезпечте розробку та доставку програмного забезпечення! Xygeni Security спеціалізується на управлінні системою безпеки додатків (ASPM), використовуючи глибоке контекстне розуміння для ефективного визначення пріоритетів і керування ризиками безпеки, мінімізуючи шум і надмірні сповіщення. Наші іннов...
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security допомагає вам визначати вразливі місця у ваших веб-додатках, API, GraphQL і виправляти їх за допомогою корисної інформації до того, як хакери будь-яким чином завдадуть вам шкоди. За допомогою Beagle Security ви можете інтегрувати автоматизоване тестування на проникнення у свій конвеє...
Intruder
intruder.io
Intruder — це платформа керування поверхнею атак, яка дає змогу організаціям виявляти, виявляти та виправляти слабкі місця на будь-яких уразливих активах у їхній мережі. Він надає дієві поради щодо виправлення на безперервній основі, налаштовуючи результати багатьох провідних галузевих сканерів за д...
Cycode
cycode.com
Cycode — це єдине рішення для безпеки наскрізного ланцюжка поставок програмного забезпечення (SSC), яке забезпечує видимість, безпеку та цілісність на всіх етапах SDLC. Cycode інтегрується з усіма вашими інструментами конвеєра доставки програмного забезпечення та постачальниками інфраструктури, щоб ...
Probely
probely.com
Probely — це сканер веб-вразливостей, який дозволяє клієнтам легко перевірити безпеку своїх веб-додатків і API. Наша мета полягає в тому, щоб скоротити розрив між розробкою, безпекою та операціями, зробивши безпеку невід’ємною характеристикою життєвого циклу розробки веб-додатків і повідомляючи лише...
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud — це єдина в галузі платформа безпеки контейнерів із вбудованою мережевою безпекою для запобігання, виявлення та пом’якшення порушень безпеки в мультихмарних і гібридних розгортаннях. Calico Cloud створено на основі Calico Open Source, найпоширенішого рішення для мереж контейнерів і без...
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — це центр передового досвіду хмарної безпеки без коду, який забезпечує максимальну сумісність із хмарою та безпеку. Отримайте захист на 360° від архітектури до середовища виконання. CludWize забезпечує дотримання правил хмари за допомогою понад 1000 безперервних правил, сканує вразливі мі...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — це орієнтована на розробників платформа безпеки програмного забезпечення, яка забезпечує розширене сканування коду та оцінку вразливостей у хмарі. Наша платформа надає пріоритет реальним загрозам, зменшує помилкові спрацьовування та робить загальні вразливості та ризики (CVE) зрозу...
Webscale
webscale.com
Огляд Webscale — це хмарна платформа для сучасної торгівлі, яка пропонує безпеку, масштабованість, продуктивність і автоматизацію для глобальних брендів. Платформа Webscale SaaS використовує автоматизацію та протоколи DevOps для спрощення розгортання, управління та обслуговування інфраструктури в ба...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — це наскрізна платформа безпеки, яка полегшує роботу AppSec як для команд безпеки, так і для команд розробників. Ми скануємо, виявляємо та надаємо вказівки в режимі реального часу для раннього усунення вразливостей. Сотні команд по всьому світу довіряють створювати безпечніші програми. G...
Escape
escape.tech
Знаходьте та виправляйте вади безпеки GraphQL у масштабі вашого процесу DevSecOps. Використовуйте нове покоління DAST і ASM для раннього виявлення вразливостей бізнес-логіки в режимі реального часу та їх усунення в GraphQL, підвищуючи безпеку від розробки до розгортання.
Conviso
convisoappsec.com
Платформа Conviso охоплює весь канал безпеки, щоб розробники могли створювати безпечні програми. Оскільки безпека не має бути ізольованою частиною вашого процесу розробки — це має бути постійна спільна діяльність усіх команд. Тепер Conviso представляє п’ять продуктів на своїй платформі, щоб допомогт...
Data Theorem
datatheorem.com
Рішення RamQuest включають наші повністю інтегровані рішення для закриття, умовного депонування, обробки зображень, управління транзакціями, дизайну та цифрового ринку. Вони доступні локально або в розміщеному середовищі.
Bright Security
brightsec.com
Платформа DAST Bright Security, орієнтована на розробників, надає як розробникам, так і професіоналам AppSec можливості тестування безпеки корпоративного рівня для веб-додатків, API, а також програм GenAI і LLM. Bright знає, як проводити правильні тести в потрібний час у SDLC, у розробниках і інстру...
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec — це стек безпеки з відкритим кодом, який виявляє агресивну поведінку та запобігає їм доступ до ваших систем. Його зручний дизайн і легкість інтеграції у вашу поточну інфраструктуру безпеки пропонують низький технічний бар’єр для доступу та високий рівень безпеки. Якщо виявлено небажану пов...
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — це наша платформа CNAPP, яку використовують понад 700 корпоративних клієнтів для вирішення CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безпеки контейнерів тощо — у масштабі підприємства. Наша платформа включає запобігання, виявлення та реагування, щоб клієнти могли впевнено захищати контейнери, Kubernete...
Akto
akto.io
Akto є надійною платформою для команд із безпеки додатків і продуктів, які створюють програму безпеки API корпоративного рівня на всій лінії DevSecOps. Наш провідний у галузі набір рішень для виявлення API, керування безпекою API, виявлення конфіденційних даних і тестування безпеки API дозволяє орга...
Orca Security
orca.security
Orca Cloud Security Platform визначає, визначає пріоритети та усуває ризики та проблеми відповідності в робочих навантаженнях, конфігураціях і ідентифікаторах у вашій хмарі, яка охоплює AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud і Oracle Cloud. Orca пропонує найповніше в галузі хмарне рішен...
Cloudanix
cloudanix.com
Cloudanix — це платформа безпеки на основі Ycombinator для вашого коду, хмари, ідентифікаторів і робочих навантажень. Cloudanix надає рішення для ваших мультисередовищ, які можуть включати кілька хмар, кілька облікових записів, кілька регіонів, кілька робочих середовищ тощо. Cloudanix дає змогу орга...
Detectify
detectify.com
Повне керування зовнішньою поверхнею атак для команд AppSec і ProdSec, Почніть охоплювати свою зовнішню поверхню атак за допомогою ретельного виявлення, точної оцінки вразливості на 99,7% і прискореного усунення за допомогою дієвих інструкцій, і все це з однієї повністю автономної платформи EASM.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — це потужна хмарна платформа Cisco для захисту додатків, яка виявляє та усуває вразливості під час розробки до виробництва, забезпечуючи безпеку та сумісність ваших додатків. Завдяки технології на основі графіків платформа може розблокувати візуальну інформацію, критичні шляхи атак і прис...
Lacework
lacework.com
Lacework пропонує оригінальну та провідну хмарну платформу захисту додатків (CNAPP), керовану даними. Lacework довіряють майже 1000 глобальних інноваторів, щоб захистити хмару від створення до запуску. Lacework дає змогу клієнтам визначати пріоритетність ризиків, швидше знаходити відомі та невідомі ...