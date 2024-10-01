Найпопулярніші Нещодавно додані Інструменти захисту контейнерів - Найпопулярніші застосунки - Мікронезія

Інструменти безпеки контейнерів необхідні для захисту різних компонентів контейнерних програм, їх базової інфраструктури та підключених мереж. Контейнери, які широко застосовуються командами DevOps, оптимізують упаковку програмних одиниць для розробки. Після розробки ці контейнери оркеструються, розгортаються та підключаються, що робить безпеку критично важливою на кожному етапі їх життєвого циклу. Програмне забезпечення безпеки контейнерів надає важливі функції для керування доступом, тестування заходів безпеки та захисту хмарної інфраструктури, у якій розміщено ці програми. Ці інструменти допомагають адміністраторам контролювати, хто може отримати доступ до контейнерних даних та інтегруватися з програмами. Вони також пропонують можливості тестування для розробки надійних політик безпеки, виявлення вразливостей нульового дня та імітації атак від відомих загроз.