Послуги керування контактами - Найпопулярніші застосунки

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Послуги керування контактами – це цифрові платформи або інструменти, які полегшують організацію, зберігання та керування контактною інформацією. Вони надають централізовану систему для зберігання деталей про осіб або організації, включаючи імена, адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти та додаткові відповідні дані. Ці служби часто пропонують такі функції, як категоризація контактів, функції пошуку та можливість синхронізації та оновлення інформації на кількох пристроях. Послуги керування контактами є цінними для компаній, професіоналів і окремих осіб, які шукають ефективні способи ведення та доступу до своїх списків контактів.
Запит на новий застосунок
Google Contacts
contacts.google.com
Google Contacts - це інструмент для управління контактами, що дозволяє організувати, синхронізувати та ділитися контактною інформацією на різних пристроях.
iCloud Contacts
icloud.com
Програма iCloud Contacts дозволяє організувати та синхронізувати контакти на всіх ваших пристроях Apple, забезпечуючи доступність та безпеку даних.
Contacts+
contactsplus.com
Контакти+ - це додаток для управління контактами, який дозволяє зберігати та організовувати адресну книгу на кількох пристроях.
Outlook People
live.com
Люди Outlook - це додаток для управління контактами, що дозволяє організовувати і синхронізувати контакти з різних поштових акаунтів.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator - платформа для створення бізнес-додатків з низьким кодом, яка дозволяє збирати дані, автоматизувати процеси та аналізувати ефективність.
네이버 주소록
contact.naver.com
Додаток 네이버 주소록 дозволяє користувачам зберігати та управляти контактами, синхронізуючи їх на різних пристроях для зручного доступу.
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