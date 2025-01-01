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Послуги керування контактами
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Послуги керування контактами - Найпопулярніші застосунки

Послуги керування контактами – це цифрові платформи або інструменти, які полегшують організацію, зберігання та керування контактною інформацією. Вони надають централізовану систему для зберігання деталей про осіб або організації, включаючи імена, адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти та додаткові відповідні дані. Ці служби часто пропонують такі функції, як категоризація контактів, функції пошуку та можливість синхронізації та оновлення інформації на кількох пристроях. Послуги керування контактами є цінними для компаній, професіоналів і окремих осіб, які шукають ефективні способи ведення та доступу до своїх списків контактів.

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Google Contacts

Google Contacts

contacts.google.com

Google Contacts - це інструмент для управління контактами, що дозволяє організувати, синхронізувати та ділитися контактною інформацією на різних пристроях.

iCloud Contacts

iCloud Contacts

icloud.com

Програма iCloud Contacts дозволяє організувати та синхронізувати контакти на всіх ваших пристроях Apple, забезпечуючи доступність та безпеку даних.

Contacts+

Contacts+

contactsplus.com

Контакти+ - це додаток для управління контактами, який дозволяє зберігати та організовувати адресну книгу на кількох пристроях.

Outlook People

Outlook People

live.com

Люди Outlook - це додаток для управління контактами, що дозволяє організовувати і синхронізувати контакти з різних поштових акаунтів.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator - платформа для створення бізнес-додатків з низьким кодом, яка дозволяє збирати дані, автоматизувати процеси та аналізувати ефективність.

네이버 주소록

네이버 주소록

contact.naver.com

Додаток 네이버 주소록 дозволяє користувачам зберігати та управляти контактами, синхронізуючи їх на різних пристроях для зручного доступу.

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Послуги керування контактами - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog