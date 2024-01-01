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Послуги керування контактами - Найпопулярніші застосунки - Кокосові (Кілінг) Острови
Послуги керування контактами – це цифрові платформи або інструменти, які полегшують організацію, зберігання та керування контактною інформацією. Вони надають централізовану систему для зберігання деталей про осіб або організації, включаючи імена, адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти та додаткові відповідні дані. Ці служби часто пропонують такі функції, як категоризація контактів, функції пошуку та можливість синхронізації та оновлення інформації на кількох пристроях. Послуги керування контактами є цінними для компаній, професіоналів і окремих осіб, які шукають ефективні способи ведення та доступу до своїх списків контактів.
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Google Contacts
contacts.google.com
Google Contacts — це інструмент керування контактами від Google, який доступний у безкоштовній службі електронної пошти Gmail як окремий сервіс і як частина орієнтованого на бізнес набору веб-програм Google G Suite.
iCloud Contacts
icloud.com
За допомогою Контактів на iCloud.com ви можете організовувати свої контакти та їх легко знаходити. Зміни, які ви вносите, автоматично з’являються на iCloud.com і в будь-якому місці, де ви налаштували iCloud для контактів, включаючи програму «Контакти» на вашому iPhone, iPad, iPod touch або Mac або M...
Contacts+
contactsplus.com
Найбільш інтуїтивно зрозумілий додаток для керування контактами для професіоналів, команд і малого бізнесу. Легко керуйте своїми стосунками за допомогою Contacts+.
Zoho Creator
zoho.com
Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ва...
Outlook People
live.com
Люди – це програма для керування контактами та адресна книга. Це дозволяє користувачеві впорядковувати та пов’язувати контакти з різних облікових записів електронної пошти
네이버 주소록
contact.naver.com
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