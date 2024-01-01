Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Категорії

Послуги керування контактами - Найпопулярніші застосунки - Бразилія

Послуги керування контактами – це цифрові платформи або інструменти, які полегшують організацію, зберігання та керування контактною інформацією. Вони надають централізовану систему для зберігання деталей про осіб або організації, включаючи імена, адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти та додаткові відповідні дані. Ці служби часто пропонують такі функції, як категоризація контактів, функції пошуку та можливість синхронізації та оновлення інформації на кількох пристроях. Послуги керування контактами є цінними для компаній, професіоналів і окремих осіб, які шукають ефективні способи ведення та доступу до своїх списків контактів.

Запит на новий застосунок


Google Contacts

Google Contacts

contacts.google.com

Google Contacts — це інструмент керування контактами від Google, який доступний у безкоштовній службі електронної пошти Gmail як окремий сервіс і як частина орієнтованого на бізнес набору веб-програм Google G Suite.

iCloud Contacts

iCloud Contacts

icloud.com

За допомогою Контактів на iCloud.com ви можете організовувати свої контакти та їх легко знаходити. Зміни, які ви вносите, автоматично з’являються на iCloud.com і в будь-якому місці, де ви налаштували iCloud для контактів, включаючи програму «Контакти» на вашому iPhone, iPad, iPod touch або Mac або M...

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ва...

Outlook People

Outlook People

live.com

Люди – це програма для керування контактами та адресна книга. Це дозволяє користувачеві впорядковувати та пов’язувати контакти з різних облікових записів електронної пошти

Contacts+

Contacts+

contactsplus.com

Найбільш інтуїтивно зрозумілий додаток для керування контактами для професіоналів, команд і малого бізнесу. Легко керуйте своїми стосунками за допомогою Contacts+.

네이버 주소록

네이버 주소록

contact.naver.com

Перевірте URL-адресу та позначку замка в адресному рядку для безпечного входу! Контакти Naver

Переглянути

Desktop

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності