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Постачальники послуг аутсорсингу контакт-центру
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Постачальники послуг аутсорсингу контакт-центру - Найпопулярніші застосунки

Послуги аутсорсингу контакт-центру пропонують підприємствам альтернативний підхід до управління вимогами підтримки клієнтів. Ці послуги призначені для певних типів галузей, таких як авіакомпанії, маркетинг, програмне забезпечення, роздрібна торгівля та промислові продукти. Крім того, вони спеціалізуються на задоволенні різноманітних потреб клієнтів, включаючи багатомовну підтримку, багатоканальний зв’язок, віддалені відеоінструкції та можливості спільного використання екрана. Передача функцій контакт-центру на аутсорсинг може потенційно знизити накладні витрати для підприємств, які переживають зростання. Крім того, це усуває необхідність інвестувати в навчання нових агентів підтримки та підтримку програмно-апаратної інфраструктури контакт-центру. Використовуючи ці послуги, компанії можуть розширити свої можливості обслуговування клієнтів, щоб пристосуватися до клієнтської бази, що швидко зростає, сприяючи таким чином прискореному зростанню бізнесу.

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ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage - це платформа для управління бізнесом для компаній, що надають технологічні послуги, включаючи автоматизацію, управління проектами та обслуговування клієнтів.

Futwork

Futwork

futwork.com

Futwork дозволяє компаніям розширювати команди вихідного дзвінка без додаткових фіксованих витрат.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home — це додаток для управління ІТ-послугами, що інтегрується з іншими продуктами ConnectWise для моніторингу, безпеки та автоматизації процесів.

AnswerConnect

AnswerConnect

answerconnect.com

AnswerConnect - це сервіс обробки дзвінків, який надає цілодобову підтримку клієнтів, управління дзвінками та інтеграцію з CRM системами.

SimpSocial

SimpSocial

simpsocial.com

SimpSocial – це платформа для автосалонів, яка автоматизує управління потенційними клієнтами та покращує спілкування з ними через різні канали.

HelloSells

HelloSells

hellosells.com

HelloSells - це сервіс для кваліфікації лідів, який працює 24/7, допомагаючи командам з продажів та маркетингу підвищувати конверсію та бронювати зустрічі.

Blazeo

Blazeo

blazeo.com

Blazeo – платформа для конверсії реклами, що надає послуги по збору та кваліфікації лідів, а також організації зустрічей та підписанню контрактів.

Slingshot

Slingshot

getslingshot.com

Slingshot — це провідний сервіс для обробки дзвінків, чатів і повідомлень, який надає підтримку фахівцям у сфері домашніх послуг, боротьби зі шкідниками та догляду за газонами.

Go Answer

Go Answer

goanswer.io

Go Answer пропонує професійні послуги відповідей на дзвінки, віртуальні рецепціоністи, підтримку веб-чату та юридичний прийом для різних галузей.

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Постачальники послуг аутсорсингу контакт-центру - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog