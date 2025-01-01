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Послуги аутсорсингу контакт-центру пропонують підприємствам альтернативний підхід до управління вимогами підтримки клієнтів. Ці послуги призначені для певних типів галузей, таких як авіакомпанії, маркетинг, програмне забезпечення, роздрібна торгівля та промислові продукти. Крім того, вони спеціалізуються на задоволенні різноманітних потреб клієнтів, включаючи багатомовну підтримку, багатоканальний зв’язок, віддалені відеоінструкції та можливості спільного використання екрана. Передача функцій контакт-центру на аутсорсинг може потенційно знизити накладні витрати для підприємств, які переживають зростання. Крім того, це усуває необхідність інвестувати в навчання нових агентів підтримки та підтримку програмно-апаратної інфраструктури контакт-центру. Використовуючи ці послуги, компанії можуть розширити свої можливості обслуговування клієнтів, щоб пристосуватися до клієнтської бази, що швидко зростає, сприяючи таким чином прискореному зростанню бізнесу.
Запит на новий застосунок
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage - це платформа для управління бізнесом для компаній, що надають технологічні послуги, включаючи автоматизацію, управління проектами та обслуговування клієнтів.
Futwork
futwork.com
Futwork дозволяє компаніям розширювати команди вихідного дзвінка без додаткових фіксованих витрат.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home — це додаток для управління ІТ-послугами, що інтегрується з іншими продуктами ConnectWise для моніторингу, безпеки та автоматизації процесів.
AnswerConnect
answerconnect.com
AnswerConnect - це сервіс обробки дзвінків, який надає цілодобову підтримку клієнтів, управління дзвінками та інтеграцію з CRM системами.
SimpSocial
simpsocial.com
SimpSocial – це платформа для автосалонів, яка автоматизує управління потенційними клієнтами та покращує спілкування з ними через різні канали.
HelloSells
hellosells.com
HelloSells - це сервіс для кваліфікації лідів, який працює 24/7, допомагаючи командам з продажів та маркетингу підвищувати конверсію та бронювати зустрічі.
Blazeo
blazeo.com
Blazeo – платформа для конверсії реклами, що надає послуги по збору та кваліфікації лідів, а також організації зустрічей та підписанню контрактів.
Slingshot
getslingshot.com
Slingshot — це провідний сервіс для обробки дзвінків, чатів і повідомлень, який надає підтримку фахівцям у сфері домашніх послуг, боротьби зі шкідниками та догляду за газонами.
Go Answer
goanswer.io
Go Answer пропонує професійні послуги відповідей на дзвінки, віртуальні рецепціоністи, підтримку веб-чату та юридичний прийом для різних галузей.
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