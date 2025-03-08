SimpSocial

simpsocial.com

Simpsocial знає, якою повинна бути сучасна програма контактного центру: швидкий, масштабований та сповнений корисних функцій. Він надає командам з продажу та підтримки ресурси, необхідні для задоволення квот та швидко закрити більше угод. Це досягає цього, пропонуючи програмне забезпечення "все в одному", яке дозволяє торговим командам спілкуватися зі споживачами таким чином, як вони віддають перевагу: за телефоном, текстом, електронною поштою чи соціальними медіа. Багатотакальна послідовна маркетингова платформа Simpsocial, побудована для гарантії того, що ваші автомобільні потенційні клієнти обробляються швидше, довше та з мінімальними ресурсами! Він має безшовні інтеграції з усіма основними CRM, що робить його обов'язковим для 10-кратних продажів. Перехід на Simpsocial простий для будь -якої команди, великої чи малої. Simpsocial - це інструмент продуктивності, який дозволяє автоматизувати робочі процеси. Ви витратите більше часу на створення відносин з клієнтами, а не на відтворенні на своїх телефонах, якщо ви використовуєте тригери. Також контактні ведучі з будь -якого комп'ютера, оскільки Simpsocial вирішує стомлююче завдання поєднання потенційних клієнтів з різних каналів в одну розумну платформу. Зараз ще краще, коли ми зосереджуємось на революційному підході до створення потенційних клієнтів: масової реакції на свинцю за допомогою текстових повідомлень та дзвінка. Ви хочете дізнатися більше про Simpsocial і що це може зробити для вас?