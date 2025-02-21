Постачальники послуг аутсорсингу контакт-центру - Найпопулярніші застосунки - Того

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Послуги аутсорсингу контакт-центру пропонують підприємствам альтернативний підхід до управління вимогами підтримки клієнтів. Ці послуги призначені для певних типів галузей, таких як авіакомпанії, маркетинг, програмне забезпечення, роздрібна торгівля та промислові продукти. Крім того, вони спеціалізуються на задоволенні різноманітних потреб клієнтів, включаючи багатомовну підтримку, багатоканальний зв’язок, віддалені відеоінструкції та можливості спільного використання екрана. Передача функцій контакт-центру на аутсорсинг може потенційно знизити накладні витрати для підприємств, які переживають зростання. Крім того, це усуває необхідність інвестувати в навчання нових агентів підтримки та підтримку програмно-апаратної інфраструктури контакт-центру. Використовуючи ці послуги, компанії можуть розширити свої можливості обслуговування клієнтів, щоб пристосуватися до клієнтської бази, що швидко зростає, сприяючи таким чином прискореному зростанню бізнесу.
Запит на новий застосунок
ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
AnswerConnect
answerconnect.com
Відкрийте для себе найкращу службу автовідповідача. Захоплюйте кожного потенційного клієнта та надайте своїм клієнтам неперевершене обслуговування за допомогою цілодобової служби підтримки. Телефонуйте (800) 700 8888 і розвивайте свій бізнес вже сьогодні.
ConnectWise Home
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
HelloSells
hellosells.com
Цілодобова служба кваліфікації для відділів продажів і маркетингу. Збільште свій коефіцієнт конверсії та покращте рентабельність інвестицій за допомогою залучення потенційних клієнтів, кваліфікації та запису на прийом.
Blazeo
blazeo.com
Ми є платформою для конвертації реклами. Оскільки ми надаємо послуги з використанням технологій, ми надаємо такі послуги, як захоплення потенційних клієнтів, кваліфікація потенційних клієнтів, призначення зустрічей і підписання гарантій. Інструменти, які ми використовуємо для цього, включають живий чат, центри голосового виклику, віртуального помічника та SMS-спілкування. Інструменти, які ми надаємо, легко налаштовуються, що дозволяє нашим послугам розвиватися разом із розширенням клієнтів. Наші агенти, які пройшли спеціальну підготовку, цілодобово надають консультації кожному клієнту. Ми прагнемо бути найбільш орієнтованим на підтримку комплексним рішенням для наших клієнтів у нашій ніші.
Go Answer
goanswer.io
У Go Answer ми спеціалізуємося на наданні різноманітних послуг професійного автовідповідача, включаючи віртуального секретаря та відповіді на дзвінки, вхідні контакт-центри, що пропонують прийом замовлень або технічну підтримку, керований веб-чат у режимі реального часу та юридичні послуги прийому. Ми обслуговуємо різні галузі, такі як роздрібна торгівля та електронна комерція, юридична, медична, нерухомість і управління майном, гостинність і освіта. Почніть вже сьогодні з 30-денної безризикової пробної версії. Згадайте, що бачили нас на G2, і отримайте знижку 50% за перший місяць!
SimpSocial
simpsocial.com
SimpSocial знає, якою має бути сучасна програма контакт-центру: швидкою, масштабованою та повною корисних функцій. Він надає командам продажів і підтримки ресурси, необхідні для виконання квот і швидкого укладання угод. Це досягається, пропонуючи комплексне програмне забезпечення, яке дозволяє командам продажів спілкуватися зі споживачами будь-якими способами: телефоном, текстовими повідомленнями, електронною поштою чи соціальними мережами. Мультисенсорна послідовна маркетингова платформа SimpSocial, створена для того, щоб гарантувати, що ваші потенційні клієнти в автомобільній сфері розглядаються швидше, довше та з мінімальними ресурсами! Він має повну інтеграцію з усіма основними CRM, що робить його обов’язковим для 10-кратного збільшення ваших продажів. Перехід на SimpSocial простий для будь-якої команди, великої чи малої. SimpSocial — це інструмент підвищення продуктивності, який дозволяє автоматизувати робочі процеси. Якщо ви використовуєте тригери, ви витрачатимете більше часу на встановлення стосунків з клієнтами, а не на те, щоб грати в наздоганялки на своїх телефонах. Крім того, зв’язуйтесь із потенційними клієнтами з будь-якого комп’ютера, оскільки SimpSocial справляється з виснажливим завданням об’єднання потенційних клієнтів із різних каналів у єдину розумну платформу. Тепер це навіть краще, коли ми зосереджуємося на революційному підході до залучення потенційних клієнтів: масова реакція потенційних клієнтів за допомогою текстових повідомлень і дзвінків. Хочете дізнатися більше про SimpSocial і що він може для вас зробити?
Slingshot
getslingshot.com
Slingshot — це провідна служба автовідповідача та підтримки клієнтів для домашніх спеціалістів, шкідників і газонів — кожен дзвінок, чат, текстове повідомлення або потенційний клієнт.
Futwork
futwork.com
Futwork дозволяє компаніям розширювати свої групи вихідних викликів без необхідності додавати постійні витрати.
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