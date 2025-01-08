Постачальники послуг аутсорсингу контакт-центру - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія

SimpSocial

simpsocial.com

SimpSocial знає, якою має бути сучасна програма контакт-центру: швидкою, масштабованою та повною корисних функцій. Він надає командам продажів і підтримки ресурси, необхідні для виконання квот і швидкого укладання угод. Це досягається, пропонуючи комплексне програмне забезпечення, яке дозволяє командам продажів спілкуватися зі споживачами будь-якими способами: телефоном, текстовими повідомленнями, електронною поштою чи соціальними мережами. Мультисенсорна послідовна маркетингова платформа SimpSocial, створена для того, щоб гарантувати, що ваші потенційні клієнти в автомобільній сфері розглядаються швидше, довше та з мінімальними ресурсами! Він має повну інтеграцію з усіма основними CRM, що робить його обов’язковим для 10-кратного збільшення ваших продажів. Перехід на SimpSocial простий для будь-якої команди, великої чи малої. SimpSocial — це інструмент підвищення продуктивності, який дозволяє автоматизувати робочі процеси. Якщо ви використовуєте тригери, ви витрачатимете більше часу на встановлення стосунків з клієнтами, а не на те, щоб грати в наздоганялки на своїх телефонах. Крім того, зв’язуйтесь із потенційними клієнтами з будь-якого комп’ютера, оскільки SimpSocial справляється з виснажливим завданням об’єднання потенційних клієнтів із різних каналів у єдину розумну платформу. Тепер це навіть краще, коли ми зосереджуємося на революційному підході до залучення потенційних клієнтів: масова реакція потенційних клієнтів за допомогою текстових повідомлень і дзвінків. Хочете дізнатися більше про SimpSocial і що він може для вас зробити?