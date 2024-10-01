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Постачальники послуг аутсорсингу контакт-центру - Найпопулярніші застосунки - Острів Різдва

Послуги аутсорсингу контакт-центру пропонують підприємствам альтернативний підхід до управління вимогами підтримки клієнтів. Ці послуги призначені для певних типів галузей, таких як авіакомпанії, маркетинг, програмне забезпечення, роздрібна торгівля та промислові продукти. Крім того, вони спеціалізуються на задоволенні різноманітних потреб клієнтів, включаючи багатомовну підтримку, багатоканальний зв’язок, віддалені відеоінструкції та можливості спільного використання екрана. Передача функцій контакт-центру на аутсорсинг може потенційно знизити накладні витрати для підприємств, які переживають зростання. Крім того, це усуває необхідність інвестувати в навчання нових агентів підтримки та підтримку програмно-апаратної інфраструктури контакт-центру. Використовуючи ці послуги, компанії можуть розширити свої можливості обслуговування клієнтів, щоб пристосуватися до клієнтської бази, що швидко зростає, сприяючи таким чином прискореному зростанню бізнесу.

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ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної...

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної...

Futwork

Futwork

futwork.com

Futwork дозволяє компаніям розширювати свої групи вихідних викликів без необхідності додавати постійні витрати.

AnswerConnect

AnswerConnect

answerconnect.com

Відкрийте для себе найкращу службу автовідповідача. Захоплюйте кожного потенційного клієнта та надайте своїм клієнтам неперевершене обслуговування за допомогою цілодобової служби підтримки. Телефонуйте (800) 700 8888 і розвивайте свій бізнес вже сьогодні.

HelloSells

HelloSells

hellosells.com

Цілодобова служба кваліфікації для відділів продажів і маркетингу. Збільште свій коефіцієнт конверсії та покращте рентабельність інвестицій за допомогою залучення потенційних клієнтів, кваліфікації та запису на прийом.

Slingshot

Slingshot

getslingshot.com

Slingshot — це провідна служба автовідповідача та підтримки клієнтів для домашніх спеціалістів, шкідників і газонів — кожен дзвінок, чат, текстове повідомлення або потенційний клієнт.

SimpSocial

SimpSocial

simpsocial.com

SimpSocial знає, якою має бути сучасна програма контакт-центру: швидкою, масштабованою та повною корисних функцій. Він надає командам продажів і підтримки ресурси, необхідні для виконання квот і швидкого укладання угод. Це досягається, пропонуючи комплексне програмне забезпечення, яке дозволяє коман...

Go Answer

Go Answer

goanswer.io

У Go Answer ми спеціалізуємося на наданні різноманітних послуг професійного автовідповідача, включаючи віртуального секретаря та відповіді на дзвінки, вхідні контакт-центри, що пропонують прийом замовлень або технічну підтримку, керований веб-чат у режимі реального часу та юридичні послуги прийому. ...

Blazeo

Blazeo

blazeo.com

Ми є платформою для конвертації реклами. Оскільки ми надаємо послуги з використанням технологій, ми надаємо такі послуги, як захоплення потенційних клієнтів, кваліфікація потенційних клієнтів, призначення зустрічей і підписання гарантій. Інструменти, які ми використовуємо для цього, включають живий ...

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