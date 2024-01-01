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Постачальники послуг аутсорсингу контакт-центру - Найпопулярніші застосунки - Азербайджан
Послуги аутсорсингу контакт-центру пропонують підприємствам альтернативний підхід до управління вимогами підтримки клієнтів. Ці послуги призначені для певних типів галузей, таких як авіакомпанії, маркетинг, програмне забезпечення, роздрібна торгівля та промислові продукти. Крім того, вони спеціалізуються на задоволенні різноманітних потреб клієнтів, включаючи багатомовну підтримку, багатоканальний зв’язок, віддалені відеоінструкції та можливості спільного використання екрана. Передача функцій контакт-центру на аутсорсинг може потенційно знизити накладні витрати для підприємств, які переживають зростання. Крім того, це усуває необхідність інвестувати в навчання нових агентів підтримки та підтримку програмно-апаратної інфраструктури контакт-центру. Використовуючи ці послуги, компанії можуть розширити свої можливості обслуговування клієнтів, щоб пристосуватися до клієнтської бази, що швидко зростає, сприяючи таким чином прискореному зростанню бізнесу.
Запит на новий застосунок
ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної...
ConnectWise Home
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної...
Futwork
futwork.com
Futwork дозволяє компаніям розширювати свої групи вихідних викликів без необхідності додавати постійні витрати.
AnswerConnect
answerconnect.com
Відкрийте для себе найкращу службу автовідповідача. Захоплюйте кожного потенційного клієнта та надайте своїм клієнтам неперевершене обслуговування за допомогою цілодобової служби підтримки. Телефонуйте (800) 700 8888 і розвивайте свій бізнес вже сьогодні.
HelloSells
hellosells.com
Цілодобова служба кваліфікації для відділів продажів і маркетингу. Збільште свій коефіцієнт конверсії та покращте рентабельність інвестицій за допомогою залучення потенційних клієнтів, кваліфікації та запису на прийом.
Slingshot
getslingshot.com
Slingshot — це провідна служба автовідповідача та підтримки клієнтів для домашніх спеціалістів, шкідників і газонів — кожен дзвінок, чат, текстове повідомлення або потенційний клієнт.
SimpSocial
simpsocial.com
SimpSocial знає, якою має бути сучасна програма контакт-центру: швидкою, масштабованою та повною корисних функцій. Він надає командам продажів і підтримки ресурси, необхідні для виконання квот і швидкого укладання угод. Це досягається, пропонуючи комплексне програмне забезпечення, яке дозволяє коман...
Go Answer
goanswer.io
У Go Answer ми спеціалізуємося на наданні різноманітних послуг професійного автовідповідача, включаючи віртуального секретаря та відповіді на дзвінки, вхідні контакт-центри, що пропонують прийом замовлень або технічну підтримку, керований веб-чат у режимі реального часу та юридичні послуги прийому. ...
Blazeo
blazeo.com
Ми є платформою для конвертації реклами. Оскільки ми надаємо послуги з використанням технологій, ми надаємо такі послуги, як захоплення потенційних клієнтів, кваліфікація потенційних клієнтів, призначення зустрічей і підписання гарантій. Інструменти, які ми використовуємо для цього, включають живий ...