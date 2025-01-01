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Програмне забезпечення для відеовідгуків споживачів
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Програмне забезпечення для відеовідгуків споживачів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для відеоопитування споживачів, яке також називають програмним забезпеченням для відеоопитувань, дає змогу організаціям фіксувати, оцінювати та поширювати відеовідповіді споживачів. Ці інструменти дозволяють компаніям брати участь у дослідженні ринку або запитувати відгуки у своїх клієнтів, щоб отримати більш глибоку та детальну інформацію порівняно з тим, що пропонують текстові відгуки. Програмне забезпечення для відеовідгуків споживачів використовується дослідниками, маркетинговими групами, рекламодавцями та менеджерами з продуктів для збору якісних і практичних даних. Ця інформація відіграє вирішальну роль у формуванні бізнес-рішень, пов’язаних зі стратегією бренду, маркетинговими кампаніями, клієнтським досвідом (CX), дизайном продукту та інноваціями в магазині.

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UserTesting

UserTesting

usertesting.com

UserTesting - платформа, що дозволяє збирати відгуки користувачів про цифрові продукти для покращення їх дизайну та функціональності.

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Userfeel – інструмент для тестування зручності, який дозволяє отримувати відгуки від користувачів про цифрові продукти без підписки.

dscout

dscout

dscout.com

Додаток dscout дозволяє компаніям збирати відгуки користувачів через відеоінтерв'ю та миттєві відповіді для поліпшення продуктів і послуг.

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

GetWhy - платформа для швидкого збору споживчих інсайтів на основі відеовідповідей, що аналізує емоції та думки аудиторії.

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Додаток для швидкого пошуку та планування дослідницьких інтерв'ю з людьми у всьому світі в режимі реального часу.

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

Додаток для проведення досліджень та збору даних шляхом з'єднання дослідників з респондентами в режимі реального часу.

StoryPrompt

StoryPrompt

storyprompt.com

StoryPrompt - платформа для збору відео та текстових відгуків клієнтів, що дозволяє підприємствам складати взаємодію з клієнтами й підвищувати довіру.

Userlytics

Userlytics

userlytics.com

Userlytics - платформа для дослідження користувацького досвіду, яка дозволяє тестувати веб-сайти, мобільні додатки та прототипи з участю глобальних користувачів.

VideoAsk

VideoAsk

videoask.com

VideoAsk - платформа для асинхронних відео-розмов, що дозволяє користувачам створювати, ділитися відео-питаннями та отримувати відповіді у різних форматах.

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

Vocal Video - це платформа для створення, редагування та поширення відео-відгуків, що спрощує процес збору відео для маркетингу та внутрішньої комунікації.

Indeemo

Indeemo

indeemo.com

Indeemo — платформа для відео-досліджень, яка дозволяє командам MR, UX та CX зрозуміти людей і переживання в повсякденному житті через контекстні дані.

Senja

Senja

senja.io

Senja - платформа для збору та обміну відгуками клієнтів у текстовому та відеоформаті, із можливістю налаштування та інтеграції.

Life Inside

Life Inside

lifeinside.io

Life Inside – інтерактивна відеоплатформа для бізнесу, що дозволяє збирати й ділитися відео-відгуками для підвищення залучення аудиторії.

StoryTap

StoryTap

storytap.com

StoryTap — це платформа для створення та поширення відео, що дозволяє брендам знімати автентичний контент від реальних споживачів та співробітників.

Forsta

Forsta

forsta.com

Forsta – це платформа для управління досвідом клієнтів і працівників, що дозволяє бізнесу збирати та аналізувати зворотний зв'язок для прийняття рішень.

MemoryFox

MemoryFox

memoryfox.io

MemoryFox - платформа для некомерційних організацій, яка допомагає збирати, організовувати та ділитися історіями від донорів, волонтерів та одержувачів.

VideoPeel

VideoPeel

videopeel.com

VideoPeel - платформа для збору, аналізу та публікації відео-відгуків від співробітників та клієнтів для підвищення залучення і підтримки.

Voxpopme

Voxpopme

voxpopme.com

Voxpopme - додаток для збору, зберігання та аналізу відеовідгуків клієнтів, який допомагає бізнесу зрозуміти їхню думку та досвід.

Widewail

Widewail

widewail.com

Widewail - платформа для збору відгуків клієнтів та створення відеовідгуків, що автоматизує управління репутацією та залученням у соціальних медіа.

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