Програмне забезпечення для відеовідгуків споживачів - Найпопулярніші застосунки - Туркменістан

Forsta

forsta.com

За кожною точкою даних клієнтів стоїть людина. За кожним діловим рішенням стоїть людина. А тому, що кожна людина унікальна, перший клієнт, який з'ясував, - це ви. Forsta - це новий кордон досвіду та дослідницьких технологій - технологічна компанія з різницею. Різниця полягає в тому, що вона співпрацює. Він слухає та розробляє рішення разом з клієнтами. Forsta адаптує свій провідний досвід роботи та дослідницькі технології до потреб клієнтів, а не навпаки. Він існує для інформування та надихання осіб, які приймають рішення. FORSTA ПОЛУЧАЄТЬСЯ ПЛАТФОРТУ HX (Human Scess)-Платформа комплексного досвіду та технологічних технологій, що нагороджується нагородами, яка розбиває силоси між CX (досвід клієнтів), досвіду співробітників (EX) та дослідження ринку. Це дозволяє компаніям отримувати глибше, більш повне розуміння досвіду їх аудиторії. Технологія Forsta в поєднанні зі своєю командою експертних консультантів допомагає тисячам організацій у різних галузях, включаючи фінансові послуги, гостинність, дослідження ринку, професійні послуги, роздрібну торгівлю та технології. Forsta визнаний лідером у 2021 Gartner® Magic Quadrant ™ для голосу замовника та лідера в G2 Grid® для програмного забезпечення для управління досвідом, програмне забезпечення для аналізу тексту та програмне забезпечення для опитування. Платформа Forsta HX нагородами також була визнана в інноваційних нагородах з питань інновацій клієнтів TMC.