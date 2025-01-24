Програмне забезпечення для відеовідгуків споживачів - Найпопулярніші застосунки - Саудівська Аравія

Indeemo

indeemo.com

Наша платформа відеодосліджень, що базується на штучному інтелекті, дозволяє командам MR, UX та CX розуміти людей, продукти та досвід у контексті повсякденного життя. Дослідники, дизайнери та менеджери з продуктів, яких ми підтримуємо, використовують Indeemo в контекстах B2C та B2B для різноманітних методологій дослідницьких відкриттів, включаючи: відкриття / дослідницькі / генеративні дослідження - щоденникові дослідження - мобільна / цифрова етнографія - персони користувачів дослідження подорожей - картографування подорожей - сервісні сафарі - Шлях до покупки - Подорожі до прийняття рішень покупцем Дослідження змішаних методів - Попереднє завдання для інтерв'ю / фокус-групи - Оживлення сегментів / персоналій користувачів за допомогою зручності використання відео / Дослідження досвіду - Тестування продукту / IHUT - Досвід покупця / клієнта / співробітника Наші клієнти різноманітні від консультацій до стартапів до державних департаментів і глобальних брендів. Наш додаток для респондентів у стилі Instagram дозволяє учасникам дослідження ділитися поточними моментами, відгуками, потребами, поведінкою, емоціями та досвідом за допомогою контекстного відео, зображень, записів екрана та тексту. Наша інформаційна панель у стилі Pinterest і сховище аналітичних даних дозволяють дослідникам та їхнім клієнтам/зацікавленим сторонам швидко зіставляти, модерувати та аналізувати мультимедійну контекстну статистику. Потужний Generative AI, пошук, аналіз ключових слів, автоматизована транскрипція відео та інструменти обрізання відео спрощують пошук контекстної інформації. Створений для співпраці, він має кілька різних профілів користувачів (дослідник, рекрутер, спостерігач), які дозволяють усій організації справді спілкуватися зі своїми клієнтами та розвивати співчуття. Indeemo доступний як DIY SaaS-рішення за річною підпискою або окремо для кожного проекту. Indeemo має сертифікат ISO27001 і HIPAA. Наша інформаційна безпека була незалежно перевірена для роботи з великими корпоративними та державними клієнтами.