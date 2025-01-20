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Програмне забезпечення для відеовідгуків споживачів - Найпопулярніші застосунки - Румунія
Програмне забезпечення для відеоопитування споживачів, яке також називають програмним забезпеченням для відеоопитувань, дає змогу організаціям фіксувати, оцінювати та поширювати відеовідповіді споживачів. Ці інструменти дозволяють компаніям брати участь у дослідженні ринку або запитувати відгуки у своїх клієнтів, щоб отримати більш глибоку та детальну інформацію порівняно з тим, що пропонують текстові відгуки. Програмне забезпечення для відеовідгуків споживачів використовується дослідниками, маркетинговими групами, рекламодавцями та менеджерами з продуктів для збору якісних і практичних даних. Ця інформація відіграє вирішальну роль у формуванні бізнес-рішень, пов’язаних зі стратегією бренду, маркетинговими кампаніями, клієнтським досвідом (CX), дизайном продукту та інноваціями в магазині.
Запит на новий застосунок
UserTesting
usertesting.com
UserTesting докорінно змінює спосіб створення та надання цифрових продуктів і досвіду, допомагаючи організаціям отримувати інформацію від клієнтів – від створення до виконання. Завдяки механізму пошуку джерел на вимогу світового класу клієнти можуть отримувати швидкий, високоякісний зворотний зв’язок як від наших власних, так і від партнерських мереж аудиторії по всьому світу. UserTesting пропонує найповніше в галузі рішення для дослідження досвіду.
Userfeel
userfeel.com
Визначте проблеми та сумніви своїх відвідувачів за допомогою кращого інструменту тестування користувачів. Єдиний інструмент тестування користувачів, який не потребує підписки чи щомісячної плати, щоб отримати необмежений доступ до всіх функцій без прихованих комісій за оновлення. Отримайте кращу інформацію від нашої групи високоякісних тестувальників. Необмежена кількість користувачів, необмежена кількість запитань для перевірки, доступ до кваліфікованої, багатомовної, постійно розширюваної панелі з 140 000+ користувачів, можливість використовувати власну панель, тестування користувачів для мобільних додатків, веб-сайтів, прототипів, як модероване, так і немодероване тестування, автоматична транскрипція голосу, можливість тестувати неанглійські веб-сайти та програми, навіть якщо ви не володієте цією мовою, анотації, звіти, експорт, ролики виділення, локальне завантаження відео, експорт відео на YouTube, тестування шаблонів, підготовлені досвідченими дослідниками UX, і багато іншого. Кредитна картка не потрібна, щоб зареєструватися та розпочати налаштування й попередній перегляд тестів.
Life Inside
lifeinside.io
Ближче до вашої аудиторії за лічені секунди. Life Inside надає компаніям будь-якого розміру потужну інтерактивну відеоплатформу, яку можна легко інтегрувати на будь-який веб-сайт. Інтерактивні відеорекомендації значно підвищують взаємодію з аудиторією в Інтернеті, що призводить до покращення коефіцієнтів конверсії та більш позитивного досвіду бренду. Його платформа дозволяє компаніям легко збирати та ділитися переконливими відеовідгуками, які забезпечують глибше розуміння їхніх пропозицій, продуктів і послуг. Демонструючи досвід та історії співробітників і клієнтів, компанії стають ближчими до своєї аудиторії, що підвищує ймовірність того, що вони виберуть ваш бізнес замість конкурентів.
dscout
dscout.com
dscout — це якісна віддалена дослідницька платформа для розблокування контекстної інформації користувача. Сотні найінноваційніших компаній світу довіряють нашому набору інструментів дистанційного дослідження для збору даних «на даний момент», які розкривають їхніх користувачів і перетворюють їхні продукти та досвід. Набирайте з нашого понад 100 000 учасників, проводите безперебійні інтерв’ю з користувачами під час відеодзвінків, збирайте миттєві відповіді протягом певного часу та використовуйте мультимедійні дані, щоб рухати голку для свого продукту чи досвіду.
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox — це платформа, яка допомагає некомерційним маркетологам збирати, організовувати та ділитися потужним сюжетним матеріалом, отриманим від спільноти донорів, волонтерів, співробітників і бенефіціарів місії. Лише за кілька хвилин ви можете створювати та ділитися фірмовими кампаніями зі збору, які допоможуть вам продемонструвати хороше управління донорам, підкреслити різноманітні та інклюзивні програми та порадувати свою аудиторію в соціальних мережах.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy – це компанія нового покоління, що займається аналізом інформації. На базі Gen. AI платформа наскрізної статистики GetWhy надає найкращу у своєму класі інформацію про споживачів з безпрецедентною швидкістю та за невелику частку вартості традиційних компаній, що займаються аналізом. GetWhy представляє вашій аудиторії вашу маркетингову ідею, концепцію чи вміст і збирає їхню відеовідповідь у практичну інформацію. Ми навчили нашу платформу Gen AI виконувати завдання за лічені хвилини, на виконання яких знадобилося б людину: - транскрибування мови, - проведення емоційного аналізу та аналізу почуттів, а також - визначення та збір ключових ідей у будь-якій кількості відеоінтерв’ю. Від дослідницьких запитань до розуміння – до 4 годин. Таким чином, ви можете менше зосереджуватися на аналізі, а більше на створенні концепцій, продуктів і кампаній, які актуальні.
Widewail
widewail.com
Invite Video робить генерацію відеовідгуків клієнтів легшою, ніж будь-коли для SMB to Enterprise. Використовуючи SMS і автоматизацію, ми створили процес, який є невимушеним для бізнесу та безперебійним для клієнта. Перетворіть свою CRM на постійну машину для створення відеовідгуків і дайте змогу вашій маркетинговій команді перетворити більше потенційних клієнтів на покупців за допомогою безцінного соціального відеодоказу. За допомогою текстових/SMS ми допомагаємо вам надсилати запити вашим клієнтам, де вони найбільше зацікавлені. За бажанням націлюйтеся на клієнтів, яких ви вже знаєте як дуже зацікавлених, наприклад на тих, хто нещодавно залишив п’ятизірковий відгук. Наш перехід від SMS до надсилання відео є швидким і простим. Лише кілька клацань на телефоні, не потрібно завантажувати чи змінювати пристрій.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt — це платформа для спільноти, створена на основі відео, розроблена, щоб допомогти компаніям, орієнтованим на клієнта, обслуговувати більше людей віч-на-віч. Перший у своєму роді StoryPrompt використовує асинхронне відео, щоб допомогти розбудовникам спільноти по-справжньому спілкуватися з клієнтами на людському рівні, поглибити стосунки та збирати відгуки, відгуки та інший потужний контент, створений користувачами.
Vocal Video
vocalvideo.com
У минулому створення відеовідгуків було надзвичайно дорогим і займало багато часу. Організаціям залишилося мати справу з DIY відео, дорогими агентствами або зменшенням прибутку від текстових оглядів. Vocal Video — це єдина платформа відеовідгуків, яка неймовірно спрощує збір, редагування та обмін красивими відео. Ідеально підходить для відео клієнтів і співробітників, а також використовується для маркетингу, для просування подій, внутрішніх повідомлень, сприяння продажам і багато іншого. Vocal Video довіряють десятки тисяч клієнтів — від Fortune500, таких як ADP, Google і GM, до брендів електронної комерції на ранній стадії розвитку.
Voxpopme
voxpopme.com
Ми у Voxpopme вважаємо, що не варто жертвувати якістю, щоб швидко отримати потрібну інформацію за розумну ціну. Команди Insights перебувають під величезним тиском, щоб надати надійні відповіді на важливі бізнес-питання з обмеженими ресурсами. Ми можемо допомогти. Voxpopme перетворює команди аналітики шляхом збору, централізації та аналізу якісних даних. Платформа Qualitative Insights від Voxpopme поєднує швидкість Video Surveys, нашого повного інструменту відеоопитування, з глибиною живих інтерв’ю, нашим продуктом IDI та фокус-груп, а також потужністю AI Insights для швидшого аналізу в 60 разів. Більше брендів довіряють Voxpopme, щоб збагатити їхні дослідження та фундаментально змінити те, як вони створюють кращі продукти та формують далекоглядні компанії. Хочете дізнатися, як ми допомагаємо вирішити ці проблеми? Відвідайте www.voxpopme.com сьогодні.
VideoPeel
videopeel.com
Рішення для відеоопитувань для залучення працівників, відгуків клієнтів і підтримки клієнтів. Почніть збирати відео від співробітників, клієнтів і кандидатів менш ніж за 5 хвилин. VideoPeel — це провідна платформа віддаленого відеозапису для компаній, яка дозволяє знімати, реагувати на них, аналізувати та ділитися відео від своїх клієнтів. VideoPeel допомагає компаніям у 10 разів збільшити кількість створеного користувачами відеовмісту, тож вони можуть отримати на 20% більше конверсій, трафіку, задоволеності та інформації про споживачів.
StoryTap
storytap.com
StoryTap — це запатентована платформа взаємодії з відео, яка дозволяє брендам легко створювати та ділитися справжніми враженнями від реальних клієнтів і співробітників у масштабі. Використовуючи платформу StoryTap, компанії можуть створювати привабливий відеоконтент із широкими можливостями пошуку — без високих витрат на виробництво. StoryTap допомагає провідним організаціям підвищити впізнаваність бренду, зв’язатися з більшою кількістю клієнтів і потенційних клієнтів і підвищити кінцеві результати.
Forsta
forsta.com
Forsta, компанія Press Ganey, використовує платформу HX (Human Experience) – комплексну платформу досвіду та дослідницьких технологій, яка розбиває розбіжності між CX (Customer Experience), Employee Experience (EX), дослідження ринку – щоб компанії могли отримати глибше, повніше розуміння досвіду своєї аудиторії. Платформа HX збирає й аналізує дані, а також перетворює отримані результати в спільні дії для інформування щодо прийняття рішень і стимулювання зростання. Технології Forsta разом із командою експертів-консультантів обслуговують організації в різних галузях, включаючи фінансові послуги, охорону здоров’я, готельний бізнес, дослідження ринку, професійні послуги, роздрібну торгівлю та технології. Forsta визнано лідером у магічному квадранті Gartner® Magic Quadrant™ за 2021 рік за голосом клієнта. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.forsta.com.
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа відеодосліджень, що базується на штучному інтелекті, дозволяє командам MR, UX та CX розуміти людей, продукти та досвід у контексті повсякденного життя. Дослідники, дизайнери та менеджери з продуктів, яких ми підтримуємо, використовують Indeemo в контекстах B2C та B2B для різноманітних методологій дослідницьких відкриттів, включаючи: відкриття / дослідницькі / генеративні дослідження - щоденникові дослідження - мобільна / цифрова етнографія - персони користувачів дослідження подорожей - картографування подорожей - сервісні сафарі - Шлях до покупки - Подорожі до прийняття рішень покупцем Дослідження змішаних методів - Попереднє завдання для інтерв'ю / фокус-групи - Оживлення сегментів / персоналій користувачів за допомогою зручності використання відео / Дослідження досвіду - Тестування продукту / IHUT - Досвід покупця / клієнта / співробітника Наші клієнти різноманітні від консультацій до стартапів до державних департаментів і глобальних брендів. Наш додаток для респондентів у стилі Instagram дозволяє учасникам дослідження ділитися поточними моментами, відгуками, потребами, поведінкою, емоціями та досвідом за допомогою контекстного відео, зображень, записів екрана та тексту. Наша інформаційна панель у стилі Pinterest і сховище аналітичних даних дозволяють дослідникам та їхнім клієнтам/зацікавленим сторонам швидко зіставляти, модерувати та аналізувати мультимедійну контекстну статистику. Потужний Generative AI, пошук, аналіз ключових слів, автоматизована транскрипція відео та інструменти обрізання відео спрощують пошук контекстної інформації. Створений для співпраці, він має кілька різних профілів користувачів (дослідник, рекрутер, спостерігач), які дозволяють усій організації справді спілкуватися зі своїми клієнтами та розвивати співчуття. Indeemo доступний як DIY SaaS-рішення за річною підпискою або окремо для кожного проекту. Indeemo має сертифікат ISO27001 і HIPAA. Наша інформаційна безпека була незалежно перевірена для роботи з великими корпоративними та державними клієнтами.
Respondent Participant
respondent.io
Ринок у реальному часі для пошуку та планування дослідницьких інтерв’ю з будь-ким у будь-якій точці світу. Потужний засіб для проведення досліджень продажів, дослідження конкурентоспроможності, виявлення проблем, визначення потреб, досягнення відповідності продукту ринку, випередження зграї
Respondent Researcher
respondent.io
Ринок у режимі реального часу для пошуку та планування дослідницьких інтерв’ю з будь-ким у будь-якій точці світу. Потужний засіб для проведення досліджень продажів, конкурентних досліджень, виявлення проблем, визначення потреб, досягнення відповідності продукту ринку, випередження зграї
Userlytics
userlytics.com
Userlytics — це повнофункціональна передова платформа для дослідження досвіду користувачів із глобальною групою учасників із майже 2 мільйонів експертів. Починаючи з 2009 року, Userlytics допомагає підприємствам і агенціям покращити взаємодію з користувачами та клієнтами їхніх веб-сайтів, програм і прототипів. Завдяки масштабованій моделі ціноутворення та різноманітній всесвітній панелі Userlytics дозволяє брендам проводити як модеровані, так і немодеровані дослідження юзабіліті за участю будь-якої чи меншої кількості учасників, які вони вибирають. На додаток до послуг тестування, Userlytics пропонує різноманітні додаткові професійні послуги, включаючи старших консультантів по UX як у Європі (Мадрид), так і в США (Сан-Дієго та Маямі). Команда може допомогти клієнтам отримати практичну інформацію про UX, зокрема за допомогою нашої власної оцінки ULX, платформи порівняльного аналізу для вимірювання 360º огляду привабливості, адекватності, відмінності, зручності використання, довіри, ефективності, схожості та зовнішнього вигляду.
Senja
senja.io
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VideoAsk
videoask.com
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