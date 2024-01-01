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Програмне забезпечення для відеовідгуків споживачів - Найпопулярніші застосунки - Обʼєднані Арабські Емірати
Програмне забезпечення для відеоопитування споживачів, яке також називають програмним забезпеченням для відеоопитувань, дає змогу організаціям фіксувати, оцінювати та поширювати відеовідповіді споживачів. Ці інструменти дозволяють компаніям брати участь у дослідженні ринку або запитувати відгуки у своїх клієнтів, щоб отримати більш глибоку та детальну інформацію порівняно з тим, що пропонують текстові відгуки. Програмне забезпечення для відеовідгуків споживачів використовується дослідниками, маркетинговими групами, рекламодавцями та менеджерами з продуктів для збору якісних і практичних даних. Ця інформація відіграє вирішальну роль у формуванні бізнес-рішень, пов’язаних зі стратегією бренду, маркетинговими кампаніями, клієнтським досвідом (CX), дизайном продукту та інноваціями в магазині.
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UserTesting
usertesting.com
UserTesting докорінно змінює спосіб створення та надання цифрових продуктів і досвіду, допомагаючи організаціям отримувати інформацію від клієнтів – від створення до виконання. Завдяки механізму пошуку джерел на вимогу світового класу клієнти можуть отримувати швидкий, високоякісний зворотний зв’язо...
Userfeel
userfeel.com
Визначте проблеми та сумніви своїх відвідувачів за допомогою кращого інструменту тестування користувачів. Єдиний інструмент тестування користувачів, який не потребує підписки чи щомісячної плати, щоб отримати необмежений доступ до всіх функцій без прихованих комісій за оновлення. Отримайте кращу інф...
dscout
dscout.com
dscout — це якісна віддалена дослідницька платформа для розблокування контекстної інформації користувача. Сотні найінноваційніших компаній світу довіряють нашому набору інструментів дистанційного дослідження для збору даних «на даний момент», які розкривають їхніх користувачів і перетворюють їхні пр...
VideoAsk
videoask.com
Найпростіший спосіб вести асинхронні відеорозмови. Залучайте свою спільноту, залучайте нових талантів, створюйте кращих потенційних клієнтів і багато іншого.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy – це компанія нового покоління, що займається аналізом інформації. На базі Gen. AI платформа наскрізної статистики GetWhy надає найкращу у своєму класі інформацію про споживачів з безпрецедентною швидкістю та за невелику частку вартості традиційних компаній, що займаються аналізом. GetWhy пре...
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt — це платформа для спільноти, створена на основі відео, розроблена, щоб допомогти компаніям, орієнтованим на клієнта, обслуговувати більше людей віч-на-віч. Перший у своєму роді StoryPrompt використовує асинхронне відео, щоб допомогти розбудовникам спільноти по-справжньому спілкуватися з...
Respondent Researcher
respondent.io
Ринок у режимі реального часу для пошуку та планування дослідницьких інтерв’ю з будь-ким у будь-якій точці світу. Потужний засіб для проведення досліджень продажів, конкурентних досліджень, виявлення проблем, визначення потреб, досягнення відповідності продукту ринку, випередження зграї
Vocal Video
vocalvideo.com
У минулому створення відеовідгуків було надзвичайно дорогим і займало багато часу. Організаціям залишилося мати справу з DIY відео, дорогими агентствами або зменшенням прибутку від текстових оглядів. Vocal Video — це єдина платформа відеовідгуків, яка неймовірно спрощує збір, редагування та обмін кр...
Userlytics
userlytics.com
Userlytics — це повнофункціональна передова платформа для дослідження досвіду користувачів із глобальною групою учасників із майже 2 мільйонів експертів. Починаючи з 2009 року, Userlytics допомагає підприємствам і агенціям покращити взаємодію з користувачами та клієнтами їхніх веб-сайтів, програм і ...
Respondent Participant
respondent.io
Ринок у реальному часі для пошуку та планування дослідницьких інтерв’ю з будь-ким у будь-якій точці світу. Потужний засіб для проведення досліджень продажів, дослідження конкурентоспроможності, виявлення проблем, визначення потреб, досягнення відповідності продукту ринку, випередження зграї
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа відеодосліджень, що базується на штучному інтелекті, дозволяє командам MR, UX та CX розуміти людей, продукти та досвід у контексті повсякденного життя. Дослідники, дизайнери та менеджери з продуктів, яких ми підтримуємо, використовують Indeemo в контекстах B2C та B2B для різноманітних...
Senja
senja.io
Збирати відгуки не легше, ніж це. Збирайте текстові та відео відгуки. Поділіться ними всюди. Конвертуйте більше відвідувачів і укладайте більше угод!
Life Inside
lifeinside.io
Відеосторітеллінг. Переосмислений. У Life Inside ми надаємо підприємствам потужну інтерактивну відеоплатформу, яку можна легко інтегрувати на будь-який веб-сайт. Відеовідгуки значно підвищують взаємодію з аудиторією в Інтернеті, що призводить до покращення коефіцієнтів конверсії та залучення. Наша п...
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox — це платформа, яка допомагає некомерційним маркетологам збирати, організовувати та ділитися потужним сюжетним матеріалом, отриманим від спільноти донорів, волонтерів, співробітників і бенефіціарів місії. Лише за кілька хвилин ви можете створювати та ділитися фірмовими кампаніями зі збору,...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel — це провідна платформа віддаленого відеозапису для компаній, яка дозволяє знімати, реагувати на них, аналізувати та ділитися відео від своїх клієнтів. VideoPeel допомагає компаніям у 10 разів збільшити кількість створеного користувачами відеоконтенту, тож вони можуть отримати на 20% більш...
Widewail
widewail.com
Invite Video робить генерацію відеовідгуків клієнтів легшою, ніж будь-коли для SMB to Enterprise. Використовуючи SMS і автоматизацію, ми створили процес, який є невимушеним для бізнесу та безперебійним для клієнта. Перетворіть свою CRM на постійну машину для створення відеовідгуків і дайте змогу ваш...
Voxpopme
voxpopme.com
У Voxpopme ми вважаємо, що не варто жертвувати якістю, щоб швидко отримати потрібну інформацію за розумну ціну. Команди Insights перебувають під величезним тиском, щоб надати надійні відповіді на важливі бізнес-питання з обмеженими ресурсами. Ми можемо допомогти. Voxpopme перетворює команди аналітик...
StoryTap
storytap.com
StoryTap — це запатентована платформа взаємодії з відео, яка дозволяє брендам легко створювати справжні враження від реальних клієнтів і співробітників і ділитися ними. Використовуючи платформу StoryTap, компанії можуть створювати привабливий відеоконтент із широкими можливостями пошуку — без високи...
Forsta
forsta.com
Forsta, компанія Press Ganey, використовує платформу HX (Human Experience) – комплексну платформу досвіду та дослідницьких технологій, яка розбиває розбіжності між CX (Customer Experience), Employee Experience (EX), дослідження ринку – щоб компанії могли отримати глибше, повніше розуміння досвіду св...