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Програмне забезпечення для управління будівельними проектами
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Програмне забезпечення для управління будівельними проектами - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке часто називають програмним забезпеченням для управління будівництвом, розроблено спеціально для будівельної галузі. Він пропонує власникам і менеджерам проектів комплексне уявлення про весь проект, включаючи його життєвий цикл і всіх відповідних учасників і ресурси. Це комплексне рішення поєднує керування завданнями, керування документами, управління ресурсами, управління ризиками та командну комунікацію для підвищення ефективності та виконання будівельних проектів. Програмне забезпечення визначає масштаби та планування проекту, координує складання бюджету та графіків, відстежує очікування та вимоги, контролює закупівлі та керує як фізичними, так і людськими ресурсами на робочих місцях. Завдяки синхронізації інформації між полем і бек-офісом, він в основному використовується інженерами, архітекторами, будівельниками, підрядниками, власниками та керівниками будівельних об’єктів.

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Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend - програмне забезпечення для управління проектами в будівництві, що дозволяє будівельникам організувати процеси, фінанси та спілкування з клієнтами.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus - це хмарне програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, орієнтоване на покрівельні компанії, з можливостями CRM, управління проектами та документацією.

Contractor Foreman

Contractor Foreman

contractorforeman.com

Виконавець підрядника - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами з функціями оцінки, планування, обліку робочого часу та фінансів.

Houzz Pro

Houzz Pro

houzz.com

Houzz Pro - це додаток для управління проектами, який допомагає фахівцям з ремонту та дизайну спілкуватися з клієнтами та ефективно організовувати свій бізнес.

Procore

Procore

procore.com

Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire - програмне забезпечення для управління будівництвом, що покращує співпрацю та обмін інформацією між командами в режимі реального часу.

Dashpivot

Dashpivot

sitemate.com

Dashpivot – це цифрова платформа для управління документами та робочими процесами в галузях будівництва та інфраструктури.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.

VisiLean

VisiLean

visilean.com

VisiLean - це хмарне ПЗ для управління будівництвом, що забезпечує реальну співпрацю та аналіз даних для покращення планування проектів.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken - додаток для управління будівельними проектами, що забезпечує збір даних в реальному часі, документування і спілкування команди на місцях.

Albiware

Albiware

albiware.com

Albiware - це система для управління бізнес-процесами, що включає автоматизацію робочих процесів, аналітику та інструменти для співпраці.

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto - це програмне забезпечення для відстеження проблем у реальному часі, яке допомагає командам з архітектури, інженерії та будівництва координувати проекти BIM.

ProjectManager

ProjectManager

projectmanager.com

ProjectManager - це програмне забезпечення для управління проектами, яке допомагає командам планувати, виконувати та контролювати проекти ефективно.

BuildPro

BuildPro

hyphensolutions.com

BuildPro - онлайн-додаток для управління будівельним плануванням, що забезпечує співпрацю та управління ланцюгом постачань у реальному часі.

WorkMax

WorkMax

workmax.com

WorkMax - платформа для управління витратами в будівництві, що забезпечує облік часу, відстеження активів і інтеграцію з бухгалтерськими системами.

Fieldly

Fieldly

fieldly.com

Fieldly - це цифровий інструмент для управління проектами в будівництві, що спрощує адміністративні процеси та контроль за польовими операціями.

RDash

RDash

rdash.io

RDash - платформа для управління будівництвом, що забезпечує автоматизацію робочих процесів для розробників, підрядників та дизайнерських студій.

BrickControl

BrickControl

brickcontrol.com

BrickControl - хмарне ПЗ для управління будівельними проектами, що централізовано відстежує фінансові операції та ресурси.

Builderhead

Builderhead

builderhead.com

Builderhead - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що допомагає організовувати, планувати та контролювати виконання проектів.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc - це технологічна платформа для проектування, продажу та будівництва житлових будинків, яка спрощує процес дизайну та управління даними.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає користувачам організовувати проекти, управляти фінансами та співпрацювати з командою.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.

Corfix

Corfix

corfix.com

Corfix - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке оптимізує процеси, централізує дані та покращує співпрацю команди.

Outbuild

Outbuild

outbuild.com

Outbuild — SaaS для ефективного планування будівельних проектів. Дозволяє створювати та з'єднувати графіки, покращуючи робочий процес на будівництві.

BuildBook

BuildBook

buildbook.co

BuildBook - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує організацію, співпрацю та відстеження прогресу в проектах.

NextMinute

NextMinute

nextminute.com

NextMinute – це програма для управління бізнесом, що дозволяє ефективно керувати завданнями, розрахунками та рахунками без паперів.

Materio

Materio

materio.co

Materio спрощує великі проекти в дизайні інтер'єрів, автоматизуючи робочі процеси та створюючи інтерактивні плани для ясності та ефективності.

LetsBuild

LetsBuild

letsbuild.com

LetsBuild - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що забезпечує доступ до даних у реальному часі, полегшуючи планування та координацію робочих процесів.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact - це програмне забезпечення для оцінки та управління проектами у будівництві, що спрощує створення оцінок, управлінні проектами та фінансами.

Fonn

Fonn

fonn.com

Fonn — програмне забезпечення для управління проектами в будівництві. Допомагає командам зменшити помилки та підвищити ефективність.

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

Sitedrive – це додаток для управління графіками на стройових майданчиках, що дозволяє планувати завдання, контролювати прогрес та управляти умовами.

buildbuild

buildbuild

buildbuild.io

buildbuild — програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке покращує маржу, дозволяє контролювати статус проектів та автоматизує облік платежів.

WERX

WERX

werxapp.com

WERX - це застосунок для управління будівельними проектами, який дозволяє створювати та відстежувати проекти, бюджети та оцінки витрат.

ZAAR

ZAAR

zaarapp.com

ZAAR - це додаток для організації та управління проектами з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом та різноманітними функціями для збільшення продуктивності.

Construcllo

Construcllo

construcllo.com

Construcllo - додаток для управління будівельними проектами, що забезпечує контроль завдань, планування, співпрацю і управління витратами.

Onetrace

Onetrace

onetrace.com

Onetrace — це хмарний додаток для субпідрядників у будівництві, що дозволяє контролювати та відстежувати виконану роботу в режимі реального часу.

myPlan.cloud

myPlan.cloud

myplan.cloud

myPlan.cloud — це програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає інвесторам, підрядникам та інженерам оптимізувати робочі процеси на будівельних ділянках.

BuildingBlok

BuildingBlok

buildingblok.com

BuildingBlok - це хмарна платформа для управління будівництвом, що дозволяє організовувати документи, спілкування та відстежувати прогрес проектів.

ProcurePro

ProcurePro

procurepro.co

ProcurePro - платформа для оптимізації закупівель у будівництві, яка покращує ефективність, контролює витрати та забезпечує прозорість у проектах.

eSUB

eSUB

esub.com

eSUB-це платформа управління проектами для субпідрядників, яка спрощує облік витрат, документацію та комунікацію між командами в офісі та на місці.

Zepth

Zepth

zepth.com

Zepth - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке оптимізує процеси, покращує співпрацю та керує ризиками за допомогою штучного інтелекту.

SubcontractorHub

SubcontractorHub

subcontractorhub.com

SubcontractorHub - це платформа для управління робочими процесами субпідрядників, що забезпечує організацію завдань, відстеження прогресу та поліпшення комунікації між учасниками.

cmExe

cmExe

cmexe.io

cmExe - це система для відстеження виробництва, співпраці та звітування, що об'єднує постачання, виготовлення, логістику та встановлення в одному веб-центрі.

Billdr PRO

Billdr PRO

pro.billdr.co

Billdr PRO - програмне забезпечення для управління будівництвом, що спрощує робочі процеси підрядників, автоматизуючи адміністративні завдання. Доступний на ПК та мобільних пристроях.

1breadcrumb

1breadcrumb

1breadcrumb.com

1breadcrumb - автоматизована система безпеки та відповідності для будівництва, що охоплює навчання, робочі процедури, дозволи, присутність на об'єкті та більше.

Kojo

Kojo

usekojo.com

Kojo - це платформа для закупівлі матеріалів, яка з'єднує команди підрядників, складами та постачальниками, оптимізуючи процес закупівель.

BuilderGM

BuilderGM

buildergm.com

BuilderGM — це хмарний додаток для управління будівництвом, що дозволяє планувати проекти, управляти ресурсами та координувати завдання для будівельників та підрядників.

Projul

Projul

projul.com

Projul - це хмарне ПО для управління будівельними проектами, що дозволяє організовувати та відстежувати роботи, контракти та фінансові потоки.

Shape Construction

Shape Construction

shape.construction

Shape Construction — безкоштовний мобільний додаток для створення професійних звітів на будівельному майданчику та документування активностей.

Planstack

Planstack

planstack.de

Planstack — програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке дозволяє цифрову обробку запитів та моніторинг прогресу.

Beam

Beam

trybeam.com

Beam допомагає управляти фінансами проектів, забезпечуючи планування, виставлення рахунків і контроль витрат в одному місці.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

Estimate Rocket спрощує управління контрактами: оцінки, інвойси, платіж, моніторинг проектів та аналіз ефективності з будь-якого місця.

Scoop Solar

Scoop Solar

scoop.solar

Scoop Solar - це додаток для управління проектами в енергетиці, який оптимізує процеси, дані та автоматизацію для компаній, що займаються сонячною енергією.

Hoylu

Hoylu

hoylu.com

Hoylu - це програма для спільної роботи, яка дозволяє командам brainstorm-ити, організовувати і співпрацювати над проектами в режимі реального часу.

Robaws

Robaws

robaws.com

Robaws - це хмарна ERP-система для будівництва, яка спрощує облік, планування та управління проєктами, бюджетами, запасами та працівниками.

Bridgit

Bridgit

gobridgit.com

Bridgit - програма для управління робочою силою в будівництві, що дозволяє оптимізувати планування ресурсів і стежити за навичками команди.

ManagePlaces

ManagePlaces

manageplaces.com

ManagePlaces - це веб-платформа для управління проектами в будівництві, яка спрощує управління проектами, документи, фінанси та співпрацю команди.

RedTeam

RedTeam

redteam.com

RedTeam — програма для управління будівництвом, що допомагає завершувати проекти вчасно та безпечно.

Part3

Part3

part3.io

Part3 є платформою для архітекторів, що оптимізує управління будівництвом, автоматизуючи завдання та пропонуючи інтегровані робочі процеси.

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