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Програмне забезпечення для оцінки будівельних робіт – це спеціалізоване рішення для розрахунку вартості роботи, призначене для будівельників, підрядників і будівельних фірм різних професій. Це програмне забезпечення мінімізує кількість помилок і включає галузеві стандарти та найновішу інформацію. Це дозволяє професіоналам у сфері будівництва ефективно відстежувати витрати та керувати бюджетами проекту як до, так і протягом життєвого циклу проекту. Незважаючи на те, що програмне забезпечення для оцінки будівництва має деякі функції з програмним забезпеченням для керування пропозиціями, зокрема щодо створення пропозицій і порівняння вартості, воно виходить за рамки, переходячи до фаз старту та керування витратами, тоді як інструменти керування пропозиціями зосереджені виключно на обробці пропозицій і тендерів. Ці кошторисні інструменти мають вирішальне значення для будівельних компаній і підрядників, які хочуть захистити проекти. Як правило, автономне програмне забезпечення для оцінки будівництва добре інтегрується з програмним забезпеченням для управління будівельними проектами та бухгалтерського обліку. Деякі рішення призначені спеціально для певних галузей промисловості, як-от механічні системи опалення, вентиляції, вентиляції та кондиціонування повітря або комунальні послуги, тоді як інші пропонують гнучкість для використання в різних галузях.
Запит на новий застосунок
Procore
procore.com
Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.
JobTread
jobtread.com
JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite - додаток для створення креслень та оцінок на мобільних пристроях, що підтримує співпрацю та експортує в різних форматах.
Knowify
knowify.com
Knowify - платформа управління для підрядників, що дозволяє ефективно управляти проектами, витратами, оплатами та інтегрується з QuickBooks.
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected - платформа для управління будівельними торгами, що спрощує співпрацю між замовниками та підрядниками.
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке інтегрує управління проектами, облік та співпрацю в одній платформі.
Estimator360
estimator360.com
Estimator360 — хмарне програмне забезпечення для оцінки та управління будівництвом, яке дозволяє ефективно управляти проектами та оцінками.
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture - додаток для управління проектами та збору даних, що допомагає командам ефективно організовувати документи та зменшувати витрати на польові роботи.
Higharc
higharc.com
Higharc - це технологічна платформа для проектування, продажу та будівництва житлових будинків, яка спрощує процес дизайну та управління даними.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає користувачам організовувати проекти, управляти фінансами та співпрацювати з командою.
Buildern
buildern.com
Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.
Clear Estimates
clearestimates.com
Clear Estimates — програмне забезпечення для підрядників, яке дозволяє створювати оцінки, пропозиції та генерувати звіти щодо будівельних проектів.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact - це програмне забезпечення для оцінки та управління проектами у будівництві, що спрощує створення оцінок, управлінні проектами та фінансами.
WERX
werxapp.com
WERX - це застосунок для управління будівельними проектами, який дозволяє створювати та відстежувати проекти, бюджети та оцінки витрат.
Handoff
handoff.ai
Handoff - програма для підрахунку кошторисів, автоматизації пропозицій та управління клієнтами у сфері ремонту житла.
Countfire
countfire.com
Countfire - програмне забезпечення для електричної оцінки, що автоматизує процес підрахунку матеріалів з цифрових креслень.
Projul
projul.com
Projul - це хмарне ПО для управління будівельними проектами, що дозволяє організовувати та відстежувати роботи, контракти та фінансові потоки.
BidLight
bidlight.com
BidLight допомагає архітекторам, кошторисникам та дизайнерам оцінювати витрати на працю, обладнання та матеріали для 3D-дизайнів та ділитися ними з клієнтами.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket спрощує управління контрактами: оцінки, інвойси, платіж, моніторинг проектів та аналіз ефективності з будь-якого місця.
Robaws
robaws.com
Robaws - це хмарна ERP-система для будівництва, яка спрощує облік, планування та управління проєктами, бюджетами, запасами та працівниками.
247PRO
247pro.com
247PRO - це програмне забезпечення для оцінки і управління проектами, яке допомагає підрядникам створювати пропозиції та управляти витратами і термінами реконструкцій.
Buildee
gobuildee.com
Buildee – це програмне забезпечення для вимірювання та оцінки матеріалів для будівельних проектів із PDF-планів.
canibuild
canibuild.com
Canibuild - це додаток для управління будівельними проектами, що інтегрує дані для підвищення прийняття рішень і ефективності процесів.
LiveCosts
livecosts.com
LiveCosts - програмне забезпечення для автоматизованого управління витратами на будівництво та відстеження часу, що дозволяє контролювати проекти та замовлення в реальному часі.
Bitumio
bitumio.com
Bitumio - додаток для підрядників асфальту, що допомагає в управлінні проектами, оцінці робіт, плануванні та веденні клієнтів.
ConWize
conwize.io
ConWize – хмарне ПЗ для управління тендерами та оцінки витрат, що економить до 50% часу, покращує точність оцінок та інтегрується з Autodesk Construction Cloud.
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