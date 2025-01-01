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Програмне забезпечення для оцінки будівництва
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Програмне забезпечення для оцінки будівництва - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для оцінки будівельних робіт – це спеціалізоване рішення для розрахунку вартості роботи, призначене для будівельників, підрядників і будівельних фірм різних професій. Це програмне забезпечення мінімізує кількість помилок і включає галузеві стандарти та найновішу інформацію. Це дозволяє професіоналам у сфері будівництва ефективно відстежувати витрати та керувати бюджетами проекту як до, так і протягом життєвого циклу проекту. Незважаючи на те, що програмне забезпечення для оцінки будівництва має деякі функції з програмним забезпеченням для керування пропозиціями, зокрема щодо створення пропозицій і порівняння вартості, воно виходить за рамки, переходячи до фаз старту та керування витратами, тоді як інструменти керування пропозиціями зосереджені виключно на обробці пропозицій і тендерів. Ці кошторисні інструменти мають вирішальне значення для будівельних компаній і підрядників, які хочуть захистити проекти. Як правило, автономне програмне забезпечення для оцінки будівництва добре інтегрується з програмним забезпеченням для управління будівельними проектами та бухгалтерського обліку. Деякі рішення призначені спеціально для певних галузей промисловості, як-от механічні системи опалення, вентиляції, вентиляції та кондиціонування повітря або комунальні послуги, тоді як інші пропонують гнучкість для використання в різних галузях.

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Procore

Procore

procore.com

Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite - додаток для створення креслень та оцінок на мобільних пристроях, що підтримує співпрацю та експортує в різних форматах.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify - платформа управління для підрядників, що дозволяє ефективно управляти проектами, витратами, оплатами та інтегрується з QuickBooks.

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnected - платформа для управління будівельними торгами, що спрощує співпрацю між замовниками та підрядниками.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке інтегрує управління проектами, облік та співпрацю в одній платформі.

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

Estimator360 — хмарне програмне забезпечення для оцінки та управління будівництвом, яке дозволяє ефективно управляти проектами та оцінками.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCapture - додаток для управління проектами та збору даних, що допомагає командам ефективно організовувати документи та зменшувати витрати на польові роботи.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc - це технологічна платформа для проектування, продажу та будівництва житлових будинків, яка спрощує процес дизайну та управління даними.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає користувачам організовувати проекти, управляти фінансами та співпрацювати з командою.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.

Clear Estimates

Clear Estimates

clearestimates.com

Clear Estimates — програмне забезпечення для підрядників, яке дозволяє створювати оцінки, пропозиції та генерувати звіти щодо будівельних проектів.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact - це програмне забезпечення для оцінки та управління проектами у будівництві, що спрощує створення оцінок, управлінні проектами та фінансами.

WERX

WERX

werxapp.com

WERX - це застосунок для управління будівельними проектами, який дозволяє створювати та відстежувати проекти, бюджети та оцінки витрат.

Handoff

Handoff

handoff.ai

Handoff - програма для підрахунку кошторисів, автоматизації пропозицій та управління клієнтами у сфері ремонту житла.

Countfire

Countfire

countfire.com

Countfire - програмне забезпечення для електричної оцінки, що автоматизує процес підрахунку матеріалів з цифрових креслень.

Projul

Projul

projul.com

Projul - це хмарне ПО для управління будівельними проектами, що дозволяє організовувати та відстежувати роботи, контракти та фінансові потоки.

BidLight

BidLight

bidlight.com

BidLight допомагає архітекторам, кошторисникам та дизайнерам оцінювати витрати на працю, обладнання та матеріали для 3D-дизайнів та ділитися ними з клієнтами.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

Estimate Rocket спрощує управління контрактами: оцінки, інвойси, платіж, моніторинг проектів та аналіз ефективності з будь-якого місця.

Robaws

Robaws

robaws.com

Robaws - це хмарна ERP-система для будівництва, яка спрощує облік, планування та управління проєктами, бюджетами, запасами та працівниками.

247PRO

247PRO

247pro.com

247PRO - це програмне забезпечення для оцінки і управління проектами, яке допомагає підрядникам створювати пропозиції та управляти витратами і термінами реконструкцій.

Buildee

Buildee

gobuildee.com

Buildee – це програмне забезпечення для вимірювання та оцінки матеріалів для будівельних проектів із PDF-планів.

canibuild

canibuild

canibuild.com

Canibuild - це додаток для управління будівельними проектами, що інтегрує дані для підвищення прийняття рішень і ефективності процесів.

LiveCosts

LiveCosts

livecosts.com

LiveCosts - програмне забезпечення для автоматизованого управління витратами на будівництво та відстеження часу, що дозволяє контролювати проекти та замовлення в реальному часі.

Bitumio

Bitumio

bitumio.com

Bitumio - додаток для підрядників асфальту, що допомагає в управлінні проектами, оцінці робіт, плануванні та веденні клієнтів.

ConWize

ConWize

conwize.io

ConWize – хмарне ПЗ для управління тендерами та оцінки витрат, що економить до 50% часу, покращує точність оцінок та інтегрується з Autodesk Construction Cloud.

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