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Програмне забезпечення ERP для будівництва
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Програмне забезпечення ERP для будівництва - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Construction ERP централізує та оптимізує весь життєвий цикл будівельного проекту, забезпечуючи дотримання термінів і постійний прогрес. Хоча системи ERP (планування ресурсів підприємства) використовуються в різних галузях промисловості, системи, розроблені спеціально для будівництва, задовольняють унікальні потреби підрядників, управління фінансами та надання послуг. Завдяки програмному забезпеченню ERP для будівництва фірми та учасники проекту отримують вигоду від уніфікованої системи, яка об’єднує всі аспекти проекту, забезпечує дотримання нормативних вказівок і керує даними ланцюга постачання в рамках єдиного робочого процесу.

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Procore

Procore

procore.com

Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica - це хмарне ERP-рішення для управління бізнес-операціями, яке інтегрує фінанси, запаси та клієнтські відносини в одну платформу.

IFS

IFS

ifs.com

Додаток IFS інтегрує ERP, EAM, FSM, CRM та HRM для управління бізнес-процесами в різних галузях, забезпечуючи аналітику та AI для оптимізації робочих процесів.

BuildOps

BuildOps

buildops.com

BuildOps – програмне забезпечення для управління бізнесом підрядників, що об'єднує функції для виставлення рахунків, планування та звітності в одну платформу.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact - це програмне забезпечення для оцінки та управління проектами у будівництві, що спрощує створення оцінок, управлінні проектами та фінансами.

buildbuild

buildbuild

buildbuild.io

buildbuild — програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке покращує маржу, дозволяє контролювати статус проектів та автоматизує облік платежів.

WERX

WERX

werxapp.com

WERX - це застосунок для управління будівельними проектами, який дозволяє створювати та відстежувати проекти, бюджети та оцінки витрат.

Clearstory

Clearstory

clearstory.build

Clearstory - це інструмент для комунікації змін, що спрощує процеси у будівництві, забезпечуючи швидке вирішення змін і доступ до даних для покращення фінансових рішень.

Fresh Projects

Fresh Projects

gofreshprojects.com

Fresh Projects - це програмна платформа для будівельних компаній у Великій Британії, яка забезпечує управління проектами, планування ресурсів та контроль витрат.

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Програмне забезпечення ERP для будівництва - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog