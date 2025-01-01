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Програмне забезпечення для аналізу будівельних даних, часто відоме як будівельна бізнес-аналітика (construction BI), збирає інформацію про будівельні проекти в режимі реального часу, пропонуючи цінну інформацію про їхній стан і продуктивність. Оскільки будівельні майданчики генерують величезні обсяги даних, професіоналам у сфері будівництва важливо ефективно аналізувати цю інформацію для покращення результатів проекту. Це програмне забезпечення також використовує машинне навчання та штучний інтелект для автоматизації завдань, уможливлення прогнозованого управління проектами та проактивного виявлення та вирішення потенційних проблем на місці. Зацікавлені сторони, як-от власники проектів, менеджери, інженери, майстри та підрядники, можуть використовувати програмне забезпечення для визначення пріоритетів завдань, оцінки ризиків і моніторингу стану проекту. У той час як деякі комплексні платформи управління будівельними проектами включають аналітичні функції, автономні рішення для аналітики будівельних даних дозволяють імпортувати та експортувати зібрану будівельну інформацію у свої системи.
Запит на новий застосунок
Procore
procore.com
Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.
JobTread
jobtread.com
JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.
Knowify
knowify.com
Knowify - платформа управління для підрядників, що дозволяє ефективно управляти проектами, витратами, оплатами та інтегрується з QuickBooks.
Buildern
buildern.com
Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas – це додаток для автоматизації бізнес-процесів, який дозволяє збирати дані, створювати форми та з'єднувати команди в польових і офісних умовах.
Fonn
fonn.com
Fonn — програмне забезпечення для управління проектами в будівництві. Допомагає командам зменшити помилки та підвищити ефективність.
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild — програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке покращує маржу, дозволяє контролювати статус проектів та автоматизує облік платежів.
WERX
werxapp.com
WERX - це застосунок для управління будівельними проектами, який дозволяє створювати та відстежувати проекти, бюджети та оцінки витрат.
Buildots
buildots.com
Buildots - платформа для моніторингу будівельних проектів, що використовує AI та 360° камери для управління прогресом та виявлення проблем у реальному часі.
BuilderGM
buildergm.com
BuilderGM — це хмарний додаток для управління будівництвом, що дозволяє планувати проекти, управляти ресурсами та координувати завдання для будівельників та підрядників.
busybusy
busybusy.com
Додаток busybusy слугує для відстеження часу та витрат у будівництві. Він дозволяє користувачам контролювати робочий час, обладнання та робочі звіти через GPS.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket спрощує управління контрактами: оцінки, інвойси, платіж, моніторинг проектів та аналіз ефективності з будь-якого місця.
Hoylu
hoylu.com
Hoylu - це програма для спільної роботи, яка дозволяє командам brainstorm-ити, організовувати і співпрацювати над проектами в режимі реального часу.
Nektar
nektar.io
Nektar - це мобільна платформа для збору даних і управління ними, що покращує точність даних CRM і оптимізує процеси продажу через використання AI.
Doxel
doxel.ai
Doxel - програмне забезпечення штучного інтелекту для автоматизованого відстеження прогресу будівництва та покращення координації під час проектів.
Clearstory
clearstory.build
Clearstory - це інструмент для комунікації змін, що спрощує процеси у будівництві, забезпечуючи швидке вирішення змін і доступ до даних для покращення фінансових рішень.
NPlan
nplan.io
NPlan — це додаток, який використовує штучний інтелект для прогнозування ризиків ваших проектів, дозволяючи вирішувати їх до того, як вони стануть проблемами.
ProNovos
pronovos.com
ProNovos — це хмарна платформа для будівельників, що допомагає командам працювати ефективніше, автоматизуючи звітування та аналізуючи тенденції проектів.
Sablono
sablono.com
Sablono - платформа для управління та моніторингу великих будівельних проектів, що забезпечує ефективну співпрацю та контроль на всіх етапах проекту.
Rabbet
rabbet.com
Rabbet - платформа для управління фінансами у будівництві, яка забезпечує відстеження витрат, автоматизацію процесів та співпрацю між зацікавленими сторонами.
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