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Програмне забезпечення Construction CRM - це індивідуальне рішення щодо управління відносинами з клієнтами, розроблене спеціально для будівельних фахівців. Він впорядковує відстеження перспективи, створення свинцю та управління контактами, централізацію всіх контактних даних та моніторингу перетворення можливостей (або ставок) в активні проекти. Підрядники, будівельники та будівельні фірми використовують ці CRM для забезпечення робочих місць та ефективного управління інформацією про персонал. Ключовою перевагою спеціалізованого будівельного CRM над загальним є його здатність асоціювати кілька заяв та контактні дані з одним проектом, вдосконаленням управління проектами та організацією.
Запит на новий застосунок
Jobber
getjobber.com
Jobber - додаток для управління бізнесом послуг, що дозволяє планувати, виставляти рахунки та отримувати платежі, інтегруючись з іншими інструментами управління.
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro – це програма для управління бізнесом, що допомагає організовувати графік, виставляти рахунки, обробляти платежі та керувати клієнтською базою.
JobTread
jobtread.com
JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.
Knowify
knowify.com
Knowify - платформа управління для підрядників, що дозволяє ефективно управляти проектами, витратами, оплатами та інтегрується з QuickBooks.
FieldPulse
fieldpulse.com
FieldPulse - це програма для управління бізнесом, спеціально призначена для команд, що працюють на місці, з функціями планування, CRM та фінансової документації.
Builder Prime
builderprime.com
Builder Prime - програма для управління будівельними проектами, що інтегрує CRM, оцінювання, управління виробництвом, виставлення рахунків та платежі.
BuildOps
buildops.com
BuildOps – програмне забезпечення для управління бізнесом підрядників, що об'єднує функції для виставлення рахунків, планування та звітності в одну платформу.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає користувачам організовувати проекти, управляти фінансами та співпрацювати з командою.
Buildern
buildern.com
Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.
Followup CRM
followupcrm.com
Подальше CRM - це платформа для управління контактами та потенційними клієнтами, що допомагає автоматизувати процеси продажу та аналітику.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket спрощує управління контрактами: оцінки, інвойси, платіж, моніторинг проектів та аналіз ефективності з будь-якого місця.
247PRO
247pro.com
247PRO - це програмне забезпечення для оцінки і управління проектами, яке допомагає підрядникам створювати пропозиції та управляти витратами і термінами реконструкцій.
Ingenious.Build
ingenious.build
Ingenious.Build – це хмарний додаток для управління проектами в будівництві та нерухомості з трьома модулями для фінансів, управління та адміністрації.
Thunderbolt Pipeline
thunderboltinnovation.com
Thunderbolt Pipeline — інтелектуальна платформа, що використовує ШІ для зменшення ризиків і допомагає командам підготовки до будівництва більш конкурентно подавати заявки.
ProjectMark
projectmark.com
ProjectMark — інтуїтивно зрозуміла CRM для будівельників, яка дозволяє відстежувати можливості, оцінювати проекти та співпрацювати над пропозиціями.
ConWize
conwize.io
ConWize – хмарне ПЗ для управління тендерами та оцінки витрат, що економить до 50% часу, покращує точність оцінок та інтегрується з Autodesk Construction Cloud.
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