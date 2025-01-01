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Будівництво програмного забезпечення CRM
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Будівництво програмного забезпечення CRM - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Construction CRM - це індивідуальне рішення щодо управління відносинами з клієнтами, розроблене спеціально для будівельних фахівців. Він впорядковує відстеження перспективи, створення свинцю та управління контактами, централізацію всіх контактних даних та моніторингу перетворення можливостей (або ставок) в активні проекти. Підрядники, будівельники та будівельні фірми використовують ці CRM для забезпечення робочих місць та ефективного управління інформацією про персонал. Ключовою перевагою спеціалізованого будівельного CRM над загальним є його здатність асоціювати кілька заяв та контактні дані з одним проектом, вдосконаленням управління проектами та організацією.

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Jobber

Jobber

getjobber.com

Jobber - додаток для управління бізнесом послуг, що дозволяє планувати, виставляти рахунки та отримувати платежі, інтегруючись з іншими інструментами управління.

Housecall Pro

Housecall Pro

housecallpro.com

Housecall Pro – це програма для управління бізнесом, що допомагає організовувати графік, виставляти рахунки, обробляти платежі та керувати клієнтською базою.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify - платформа управління для підрядників, що дозволяє ефективно управляти проектами, витратами, оплатами та інтегрується з QuickBooks.

FieldPulse

FieldPulse

fieldpulse.com

FieldPulse - це програма для управління бізнесом, спеціально призначена для команд, що працюють на місці, з функціями планування, CRM та фінансової документації.

Builder Prime

Builder Prime

builderprime.com

Builder Prime - програма для управління будівельними проектами, що інтегрує CRM, оцінювання, управління виробництвом, виставлення рахунків та платежі.

BuildOps

BuildOps

buildops.com

BuildOps – програмне забезпечення для управління бізнесом підрядників, що об'єднує функції для виставлення рахунків, планування та звітності в одну платформу.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає користувачам організовувати проекти, управляти фінансами та співпрацювати з командою.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.

Followup CRM

Followup CRM

followupcrm.com

Подальше CRM - це платформа для управління контактами та потенційними клієнтами, що допомагає автоматизувати процеси продажу та аналітику.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

Estimate Rocket спрощує управління контрактами: оцінки, інвойси, платіж, моніторинг проектів та аналіз ефективності з будь-якого місця.

247PRO

247PRO

247pro.com

247PRO - це програмне забезпечення для оцінки і управління проектами, яке допомагає підрядникам створювати пропозиції та управляти витратами і термінами реконструкцій.

Ingenious.Build

Ingenious.Build

ingenious.build

Ingenious.Build – це хмарний додаток для управління проектами в будівництві та нерухомості з трьома модулями для фінансів, управління та адміністрації.

Thunderbolt Pipeline

Thunderbolt Pipeline

thunderboltinnovation.com

Thunderbolt Pipeline — інтелектуальна платформа, що використовує ШІ для зменшення ризиків і допомагає командам підготовки до будівництва більш конкурентно подавати заявки.

ProjectMark

ProjectMark

projectmark.com

ProjectMark — інтуїтивно зрозуміла CRM для будівельників, яка дозволяє відстежувати можливості, оцінювати проекти та співпрацювати над пропозиціями.

ConWize

ConWize

conwize.io

ConWize – хмарне ПЗ для управління тендерами та оцінки витрат, що економить до 50% часу, покращує точність оцінок та інтегрується з Autodesk Construction Cloud.

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