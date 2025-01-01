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Програмне забезпечення для бухгалтерського обліку будівництва
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Програмне забезпечення для бухгалтерського обліку будівництва - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для бухгалтерського обліку будівництва надає користувачам необхідні інструменти управління фінансами, спеціально розроблені для будівельних проектів. Ці рішення зазвичай включають такі функції, як калькуляція витрат на роботу, нарахування заробітної плати, кредиторська та дебіторська заборгованість (AP/AR), головна книга та аудиторські звіти. Деякі варіанти зосереджуються саме на фінансових даних, пов’язаних із проектом, тоді як інші пропонують більш широке уявлення про загальний фінансовий стан компанії. Незважаючи на те, що програмне забезпечення для бухгалтерського обліку схоже на базове, програмне забезпечення для бухгалтерського обліку спеціально розроблено для задоволення унікальних потреб будівельної галузі. Ці інструменти можуть бути доступні як окремі продукти, але багато з них також включають функції, наявні в програмному забезпеченні для оцінки будівництва або управління проектами.

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Procore

Procore

procore.com

Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify - платформа управління для підрядників, що дозволяє ефективно управляти проектами, витратами, оплатами та інтегрується з QuickBooks.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Sage Intacct - це фінансова платформа для управління бухгалтерією та фінансами, що забезпечує автоматизацію процесів та звітність для різних галузей.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica - це хмарне ERP-рішення для управління бізнес-операціями, яке інтегрує фінанси, запаси та клієнтські відносини в одну платформу.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке інтегрує управління проектами, облік та співпрацю в одній платформі.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.

buildbuild

buildbuild

buildbuild.io

buildbuild — програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке покращує маржу, дозволяє контролювати статус проектів та автоматизує облік платежів.

WERX

WERX

werxapp.com

WERX - це застосунок для управління будівельними проектами, який дозволяє створювати та відстежувати проекти, бюджети та оцінки витрат.

BuilderGM

BuilderGM

buildergm.com

BuilderGM — це хмарний додаток для управління будівництвом, що дозволяє планувати проекти, управляти ресурсами та координувати завдання для будівельників та підрядників.

Beam

Beam

trybeam.com

Beam допомагає управляти фінансами проектів, забезпечуючи планування, виставлення рахунків і контроль витрат в одному місці.

RedTeam

RedTeam

redteam.com

RedTeam — програма для управління будівництвом, що допомагає завершувати проекти вчасно та безпечно.

KonstructIQ

KonstructIQ

konstructiq.com

KonstructIQ - це додаток для управління будівельними проектами, який спрощує оцінки, рахунки, бюджетування та співпрацю з підрядниками.

Flashtract

Flashtract

flashtract.com

Flashtract - це платформа для автоматизації управління платежами в будівництві, що дозволяє швидше обробляти рахунки та документи.

Bauwise

Bauwise

bauwise.com

Bauwise – це програмне забезпечення для фінансового планування в будівництві, яке допомагає управляти бюджетами, витратами та прогнозами проектів.

Vergo

Vergo

getvergo.com

Vergo – програма для обліку витрат за кредитними картками в будівництві, що дозволяє автоматизувати облік та кодування транзакцій для різних проектів.

inBuild

inBuild

inbuild.ai

Додаток inBuild автоматизує обробку рахунків у будівництві, перевіряє витрати, керує затвердженнями та проводить платежі, спростуючи фінансові процеси проектів.

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Програмне забезпечення для бухгалтерського обліку будівництва - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog