Платформи керування згодою - Найпопулярніші застосунки

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Платформи керування згодою (CMP) використовуються компаніями для офіційного запису та обробки налаштувань згоди користувача перед збором, розголошенням або продажем даних користувачів, отриманих із онлайн-платформ, таких як веб-сайти та програми, які використовують файли cookie, вбудовані відео та інші технології відстеження. Інструменти CMP надають користувачам вичерпну інформацію про те, як можна відстежувати їх онлайн-діяльність, причини збору цих даних, а також конкретних постачальників і організацій, які прагнуть використовувати цю інформацію. Згодом CMP надають користувачам право вибирати, чи надавати, відхиляти чи відкликати згоду на збір, використання чи рекламування їхньої онлайн-діяльності всіма або окремими організаціями зі списку. Постачальники CMP юридично уповноважені зберігати дані про згоду користувачів, що дозволяє їм передавати інформацію про згоду третім особам, таким як рекламодавці, видавці та інші співробітники, перш ніж почнеться законна обробка даних.
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Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO — це платформа для аналізу даних, яка відстежує поведінку користувачів, забезпечуючи при цьому конфіденційність і дотримання законодавства.
Termly
termly.io
Termly - це рішення для дотримання правил конфіденційності, яке дозволяє бізнесам створювати політики та управляти згодою користувачів.
Segment
segment.com
Segment — платформа для управління даними клієнтів, яка збирає, об'єднує та надсилає дані про користувачів у різні системи.
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst - платформа для управління згодою користувачів на файли cookie відповідно до норм конфіденційності, з автоматизованими функціями та інтеграціями.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script - це рішення для управління файлами cookie, яке допомагає підприємствам дотримуватися правил конфіденційності та контролювати згоду користувачів.
Didomi
didomi.io
Didomi допомагає організаціям управляти згодою на використання даних, забезпечуючи відповідність законам про конфіденційність та контроль за ставками згоди.
TermsFeed
termsfeed.com
TermsFeed – це програма для створення юридичних документів, таких як політика конфіденційності, умови використання та управління згодою користувачів.
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub - це платформа для управління згоду на використання cookie, яка відповідає GDPR і дозволяє легко керувати перевагами користувачів.
CHEQ
cheq.ai
CHEQ – програма для захисту вашого сайту від недійсного трафіку, автоматично блокуючи шкідливі візити та фрод-кліки.
Osano
osano.com
Osano - платформа для управління конфіденційністю даних, яка допомагає організаціям дотримуватись нормативних вимог та ефективно обробляти згоду користувачів.
TrustArc
trustarc.com
TrustArc - платформа для управління конфіденційністю, яка допомагає підприємствам дотримуватися змінюваних норм і забезпечує автоматизацію програм конфіденційності.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes - це рішення для управління згодою на файли cookie, яке дозволяє збирати та керувати згодою користувачів на вашому веб-сайті.
Monsido
monsido.com
Monsido - платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що допомагає організаціям оптимізувати цифрову присутність та відповідати стандартам.
consentmanager
consentmanager.net
Consentmanager - це інструмент для управління згодою користувачів на веб-сайтах, забезпечуючи дотримання правил конфіденційності та налаштування для збору згоди.
Optizmo
optizmo.com
Optizmo — це програма для автоматизації управління списками відмов та дотримання вимог законодавства у сфері електронної пошти та SMS.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy допомагає бізнесам відповідати вимогам GDPR, CCPA та LGPD за допомогою рішення для управління куками та банерами.
Securiti
securiti.ai
Securiti - це програма для безпечного управління даними, яка допомагає організаціям захищати конфіденційну інформацію та дотримуватися правил конфіденційності.
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 — додаток для управління особистими даними, який забезпечує конфіденційність і безпеку, дозволяючи контролювати доступ до інформації.
Cookie Information
cookieinformation.com
Додаток Cookie Information допомагає веб-сайтам та програмам управляти згодою користувачів на файли cookie, забезпечуючи відповідність законам про конфіденційність.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics - платформа для управління згодою, що допомагає бізнесу дотримуватися правил конфіденційності даних, забезпечуючи збирання та обробку згод користувачів.
Cookiebot
cookiebot.com
Cookiebot - це платформа для управління згодою на використання cookie, що допомагає бізнесам дотримуватися правил конфіденційності даних.
iubenda
iubenda.com
iubenda - це програма для управління юридичною відповідністю, що допомагає бізнесам створювати політики конфіденційності та отримувати згоди користувачів.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO - платформа управління згодою для дотримання GDPR та CCPA, що автоматизує політики конфіденційності та ШПК, адаптуючи їх до законодавства.
Dataships
dataships.io
DataShips — це програмне забезпечення для управління конфіденційністю даних, яке автоматизує відповідність GDPR та CCPA для бізнесу електронної комерції.
Seers
seersco.com
Seers — це платформа управління конфіденційністю і згодою, яка допомагає компаніям дотримуватися регламентів конфіденційності даних по всьому світу.
Ketch
ketch.com
Ketch - платформа для управління конфіденційністю даних, що автоматизує обробку запитів на доступ до даних та забезпечує відповідність правилам конфіденційності.
Axeptio
axept.io
Axeptio - платформа для управління згодою користувачів, що забезпечує дотримання конфіденційності даних і спрощує процес отримання згоди.
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