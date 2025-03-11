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Платформи керування згодою
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Платформи керування згодою - Найпопулярніші застосунки

Платформи керування згодою (CMP) використовуються компаніями для офіційного запису та обробки налаштувань згоди користувача перед збором, розголошенням або продажем даних користувачів, отриманих із онлайн-платформ, таких як веб-сайти та програми, які використовують файли cookie, вбудовані відео та інші технології відстеження. Інструменти CMP надають користувачам вичерпну інформацію про те, як можна відстежувати їх онлайн-діяльність, причини збору цих даних, а також конкретних постачальників і організацій, які прагнуть використовувати цю інформацію. Згодом CMP надають користувачам право вибирати, чи надавати, відхиляти чи відкликати згоду на збір, використання чи рекламування їхньої онлайн-діяльності всіма або окремими організаціями зі списку. Постачальники CMP юридично уповноважені зберігати дані про згоду користувачів, що дозволяє їм передавати інформацію про згоду третім особам, таким як рекламодавці, видавці та інші співробітники, перш ніж почнеться законна обробка даних.

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Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO — це платформа для аналізу даних, яка відстежує поведінку користувачів, забезпечуючи при цьому конфіденційність і дотримання законодавства.

Segment

Segment

segment.com

Segment — платформа для управління даними клієнтів, яка збирає, об'єднує та надсилає дані про користувачів у різні системи.

Termly

Termly

termly.io

Termly - це рішення для дотримання правил конфіденційності, яке дозволяє бізнесам створювати політики та управляти згодою користувачів.

CookieFirst

CookieFirst

cookiefirst.com

CookieFirst - платформа для управління згодою користувачів на файли cookie відповідно до норм конфіденційності, з автоматизованими функціями та інтеграціями.

Cookie Script

Cookie Script

cookie-script.com

Cookie-Script - це рішення для управління файлами cookie, яке допомагає підприємствам дотримуватися правил конфіденційності та контролювати згоду користувачів.

Didomi

Didomi

didomi.io

Didomi допомагає організаціям управляти згодою на використання даних, забезпечуючи відповідність законам про конфіденційність та контроль за ставками згоди.

TermsFeed

TermsFeed

termsfeed.com

TermsFeed – це програма для створення юридичних документів, таких як політика конфіденційності, умови використання та управління згодою користувачів.

CookieHub

CookieHub

cookiehub.com

CookieHub - це платформа для управління згоду на використання cookie, яка відповідає GDPR і дозволяє легко керувати перевагами користувачів.

CHEQ

CHEQ

cheq.ai

CHEQ – програма для захисту вашого сайту від недійсного трафіку, автоматично блокуючи шкідливі візити та фрод-кліки.

Osano

Osano

osano.com

Osano - платформа для управління конфіденційністю даних, яка допомагає організаціям дотримуватись нормативних вимог та ефективно обробляти згоду користувачів.

TrustArc

TrustArc

trustarc.com

TrustArc - платформа для управління конфіденційністю, яка допомагає підприємствам дотримуватися змінюваних норм і забезпечує автоматизацію програм конфіденційності.

CookieYes

CookieYes

cookieyes.com

CookieYes - це рішення для управління згодою на файли cookie, яке дозволяє збирати та керувати згодою користувачів на вашому веб-сайті.

consentmanager

consentmanager

consentmanager.net

Consentmanager - це інструмент для управління згодою користувачів на веб-сайтах, забезпечуючи дотримання правил конфіденційності та налаштування для збору згоди.

Optizmo

Optizmo

optizmo.com

Optizmo — це програма для автоматизації управління списками відмов та дотримання вимог законодавства у сфері електронної пошти та SMS.

Secure Privacy

Secure Privacy

secureprivacy.ai

Secure Privacy допомагає бізнесам відповідати вимогам GDPR, CCPA та LGPD за допомогою рішення для управління куками та банерами.

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti - це програма для безпечного управління даними, яка допомагає організаціям захищати конфіденційну інформацію та дотримуватися правил конфіденційності.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido - платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що допомагає організаціям оптимізувати цифрову присутність та відповідати стандартам.

Privacy1

Privacy1

privacyone.co

Privacy1 — додаток для управління особистими даними, який забезпечує конфіденційність і безпеку, дозволяючи контролювати доступ до інформації.

Cookie Information

Cookie Information

cookieinformation.com

Додаток Cookie Information допомагає веб-сайтам та програмам управляти згодою користувачів на файли cookie, забезпечуючи відповідність законам про конфіденційність.

Usercentrics

Usercentrics

usercentrics.com

Usercentrics - платформа для управління згодою, що допомагає бізнесу дотримуватися правил конфіденційності даних, забезпечуючи збирання та обробку згод користувачів.

Cookiebot

Cookiebot

cookiebot.com

Cookiebot - це платформа для управління згодою на використання cookie, що допомагає бізнесам дотримуватися правил конфіденційності даних.

iubenda

iubenda

iubenda.com

iubenda - це програма для управління юридичною відповідністю, що допомагає бізнесам створювати політики конфіденційності та отримувати згоди користувачів.

TRUENDO

TRUENDO

truendo.com

TRUENDO - платформа управління згодою для дотримання GDPR та CCPA, що автоматизує політики конфіденційності та ШПК, адаптуючи їх до законодавства.

Dataships

Dataships

dataships.io

DataShips — це програмне забезпечення для управління конфіденційністю даних, яке автоматизує відповідність GDPR та CCPA для бізнесу електронної комерції.

Seers

Seers

seersco.com

Seers — це платформа управління конфіденційністю і згодою, яка допомагає компаніям дотримуватися регламентів конфіденційності даних по всьому світу.

Ketch

Ketch

ketch.com

Ketch - платформа для управління конфіденційністю даних, що автоматизує обробку запитів на доступ до даних та забезпечує відповідність правилам конфіденційності.

Axeptio

Axeptio

axept.io

Axeptio - платформа для управління згодою користувачів, що забезпечує дотримання конфіденційності даних і спрощує процес отримання згоди.

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