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Платформи керування згодою (CMP) використовуються компаніями для офіційного запису та обробки налаштувань згоди користувача перед збором, розголошенням або продажем даних користувачів, отриманих із онлайн-платформ, таких як веб-сайти та програми, які використовують файли cookie, вбудовані відео та інші технології відстеження. Інструменти CMP надають користувачам вичерпну інформацію про те, як можна відстежувати їх онлайн-діяльність, причини збору цих даних, а також конкретних постачальників і організацій, які прагнуть використовувати цю інформацію. Згодом CMP надають користувачам право вибирати, чи надавати, відхиляти чи відкликати згоду на збір, використання чи рекламування їхньої онлайн-діяльності всіма або окремими організаціями зі списку. Постачальники CMP юридично уповноважені зберігати дані про згоду користувачів, що дозволяє їм передавати інформацію про згоду третім особам, таким як рекламодавці, видавці та інші співробітники, перш ніж почнеться законна обробка даних.
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Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO — це платформа для аналізу даних, яка відстежує поведінку користувачів, забезпечуючи при цьому конфіденційність і дотримання законодавства.
Segment
segment.com
Segment — платформа для управління даними клієнтів, яка збирає, об'єднує та надсилає дані про користувачів у різні системи.
Termly
termly.io
Termly - це рішення для дотримання правил конфіденційності, яке дозволяє бізнесам створювати політики та управляти згодою користувачів.
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst - платформа для управління згодою користувачів на файли cookie відповідно до норм конфіденційності, з автоматизованими функціями та інтеграціями.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script - це рішення для управління файлами cookie, яке допомагає підприємствам дотримуватися правил конфіденційності та контролювати згоду користувачів.
Didomi
didomi.io
Didomi допомагає організаціям управляти згодою на використання даних, забезпечуючи відповідність законам про конфіденційність та контроль за ставками згоди.
TermsFeed
termsfeed.com
TermsFeed – це програма для створення юридичних документів, таких як політика конфіденційності, умови використання та управління згодою користувачів.
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub - це платформа для управління згоду на використання cookie, яка відповідає GDPR і дозволяє легко керувати перевагами користувачів.
CHEQ
cheq.ai
CHEQ – програма для захисту вашого сайту від недійсного трафіку, автоматично блокуючи шкідливі візити та фрод-кліки.
Osano
osano.com
Osano - платформа для управління конфіденційністю даних, яка допомагає організаціям дотримуватись нормативних вимог та ефективно обробляти згоду користувачів.
TrustArc
trustarc.com
TrustArc - платформа для управління конфіденційністю, яка допомагає підприємствам дотримуватися змінюваних норм і забезпечує автоматизацію програм конфіденційності.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes - це рішення для управління згодою на файли cookie, яке дозволяє збирати та керувати згодою користувачів на вашому веб-сайті.
consentmanager
consentmanager.net
Consentmanager - це інструмент для управління згодою користувачів на веб-сайтах, забезпечуючи дотримання правил конфіденційності та налаштування для збору згоди.
Optizmo
optizmo.com
Optizmo — це програма для автоматизації управління списками відмов та дотримання вимог законодавства у сфері електронної пошти та SMS.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy допомагає бізнесам відповідати вимогам GDPR, CCPA та LGPD за допомогою рішення для управління куками та банерами.
Securiti
securiti.ai
Securiti - це програма для безпечного управління даними, яка допомагає організаціям захищати конфіденційну інформацію та дотримуватися правил конфіденційності.
Monsido
monsido.com
Monsido - платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що допомагає організаціям оптимізувати цифрову присутність та відповідати стандартам.
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 — додаток для управління особистими даними, який забезпечує конфіденційність і безпеку, дозволяючи контролювати доступ до інформації.
Cookie Information
cookieinformation.com
Додаток Cookie Information допомагає веб-сайтам та програмам управляти згодою користувачів на файли cookie, забезпечуючи відповідність законам про конфіденційність.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics є світовим лідером на ринку платформ керування згодою (CMP). Це дозволяє компаніям збирати, повідомляти, керувати та документувати згоди користувачів на веб-сайтах і в додатках, щоб досягти відповідності глобальним нормам конфіденційності, таким як GDPR, ePrivacy, Закон про цифрові ринки, CCPA/CPRA тощо. Все це одночасно сприяє високим показникам згоди та зміцненню довіри з клієнтами. Usercentrics CMP бездоганно інтегрується з режимом згоди Google і TCF 2.2, що дає вам змогу запускати та відображати рекламні кампанії в ЄС/ЄЕЗ та Великобританії. Дотримання вимог Google для видавців і рекламодавців допомагає забезпечити безперебійний показ ваших оголошень, відстеження переходів і оптимізацію аналітики. Компанія вірить у створення здорового балансу між конфіденційністю даних і бізнесом, керованим даними, надаючи рішення для підприємств будь-якого розміру. Cookiebot CMP — це його рішення для отримання згоди, що підключається та працює, його App CMP обробляє згоду користувачів у мобільних додатках, а Usercentrics CMP обслуговує компанії з індивідуальними вимогами корпоративного рівня для уніфікації згоди та даних від захоплення до обробки. Його Usercentrics Preference Manager дозволяє плавно фіксувати та керувати налаштуваннями користувачів і маркетинговими дозволами, надаючи їм повний контроль. Допомагаючи таким клієнтам, як Daimler, ING і Telefónica, досягти дотримання конфіденційності, Usercentrics працює в більш ніж 180 країнах, має понад 3000 партнерів і обробляє понад 6,7 мільярда згод щомісяця.
Cookiebot
cookiebot.com
Платформа керування згодою Cookiebot (CMP) від Usercentrics — це наша SaaS, яка працює за принципом plug-and-play для малих підприємств і організацій.
iubenda
iubenda.com
iubenda - це програма для управління юридичною відповідністю, що допомагає бізнесам створювати політики конфіденційності та отримувати згоди користувачів.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — це комплексне рішення, розроблене, щоб допомогти вам у відповідності з GDPR і CCPA. Це платформа керування згодою, яка має вбудовану автоматизовану політику конфіденційності та політику файлів cookie. TRUENDO — це високоавтоматизоване, гнучке та надійне програмне забезпечення, яке можна встановити на будь-якому веб-сайті. Це дозволяє легко керувати будь-якими особистими даними, зібраними на вашому веб-сайті за допомогою таких інструментів, як файли cookie, пікселі та сценарії. Його панель керування також дозволяє менеджерам веб-сайтів за лічені хвилини підтвердити відповідність вимогам у всьому світі щодо захисту даних (GDPR, DSGVO, ePrivacy, CCPA тощо). TRUENDO CMP регулярно сканує ваш веб-сайт, щоб виявити будь-які порушення відповідності, блокуючи будь-які інструменти збору даних до згода дається відвідувачами. Він також автоматично коригує пропоновану політику конфіденційності відповідно до останнього законодавства, гарантуючи, що ваш веб-сайт завжди відповідає вимогам. Деякі з його ключових особливостей: - Необмежена кількість переглядів сторінок і сеансів - Інтегрована політика конфіденційності та політика файлів cookie - Проста інтеграція та повна автоматизація - Можливість налаштування: налаштуйте колірну схему відповідно до дизайну вашого веб-сайту - Статистика та аналітика – дізнавайтеся більше про трафік свого веб-сайту та покращуйте націлювання, залишаючись сумісним - Доступно 31 мовою - Інструкції щодо доступності веб-вмісту (WCAG) Відповідність на рівні AAA - Сертифіковано IAB TCF 2
Dataships
dataships.io
Наш Центр конфіденційності легко налаштувати та надає вам усе необхідне для відповідності вимогам.
Seers
seersco.com
Seers — це провідна система управління конфіденційністю та згодою для компаній у понад 100 країнах. Seers — це компанія, яка швидко розвивається, і кількість клієнтів збільшилася на 1040% у 2020 році порівняно з 2019 роком. Вона розробила та запустила 10 цифрових рішень на основі ШІ на своїй платформі програмного забезпечення як послуги (SAAS), щоб вирішити проблеми дотримання конфіденційності даних для компаній. Ці рішення дозволяють компаніям дотримуватись нормативних актів щодо конфіденційності даних у всьому світі, включаючи GDPR, CCPA, PECR і LGPD, економічно ефективним способом і захищати їх від великих штрафів (до 18 мільйонів фунтів стерлінгів або 4% річного обороту - залежно від того, що більше) з боку регулятора, а також втрата репутації та бізнесу. Рішення: - Платформа керування згодою (згода на файли cookie) - Управління запитами суб'єктів даних - Платформа управління інцидентами та порушеннями - Оцінка впливу на конфіденційність даних - Політика конфіденційності та пакети шаблонів - GDPR Staff eTraining - GDPR, PECR, аудити та оцінки кібербезпеки - Експертна платформа конфіденційності Провідні на ринку рішення Seers, сумісні з GDPR і CCPA, мають найвищий рейтинг і також доступні на провідних ринках, включаючи Wordpress, Joomla, Magento, Shopify і PrestaShop.
Ketch
ketch.com
Ketch переосмислює відповідальне використання даних в епоху ШІ. Платформа дозволу даних Ketch — це новий рівень бізнес-технології, який допомагає брендам збирати, контролювати та активувати дозволені, безпечні для конфіденційності дані на кожному пристрої, системі та сторонньому додатку. Бренди в усьому світі використовують Ketch, щоб спростити операції конфіденційності та отримання згоди, збільшити дохід від реклами, даних і ініціатив ШІ, а також зміцнити довіру клієнтів і партнерів Ketch дозволяє компаніям і платформам зміцнювати довіру споживачів і розвиватися за допомогою даних. Платформа Ketch Trust by Design Platform — це скоординований набір додатків, інфраструктури та API, який скорочує вартість і складність операцій конфіденційності та мобілізує відповідально зібрані дані для глибшого залучення клієнтів і зростання прибутку. Завдяки Ketch Programmatic Privacy™ для забезпечення конфіденційності компанії можуть програмно адаптуватися до нормативних актів, що швидко змінюються, одночасно керуючи ризиками та скорочуючи операційні витрати та витрати на конфіденційність на 80%. Завдяки Ketch Data Stewardship компанії досягають повного, динамічного контролю над даними та інтелекту над життєво важливими даними компанії, зміцнюючи довіру та створюючи основу для відповідального штучного інтелекту та передових даних і аналітичних ініціатив. Клієнти використовують Ketch, щоб усунути ризики, скоротити витрати та забезпечити зростання на основі даних.
Axeptio
axept.io
Створіть позитивний досвід згоди. Це відповідає правилам конфіденційності даних, що пропонує реальний вибір для ваших користувачів, той, який створює перевагу для вашого бренду.
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