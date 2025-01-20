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Платформи керування згодою - Найпопулярніші застосунки - Румунія
Платформи керування згодою (CMP) використовуються компаніями для офіційного запису та обробки налаштувань згоди користувача перед збором, розголошенням або продажем даних користувачів, отриманих із онлайн-платформ, таких як веб-сайти та програми, які використовують файли cookie, вбудовані відео та інші технології відстеження. Інструменти CMP надають користувачам вичерпну інформацію про те, як можна відстежувати їх онлайн-діяльність, причини збору цих даних, а також конкретних постачальників і організацій, які прагнуть використовувати цю інформацію. Згодом CMP надають користувачам право вибирати, чи надавати, відхиляти чи відкликати згоду на збір, використання чи рекламування їхньої онлайн-діяльності всіма або окремими організаціями зі списку. Постачальники CMP юридично уповноважені зберігати дані про згоду користувачів, що дозволяє їм передавати інформацію про згоду третім особам, таким як рекламодавці, видавці та інші співробітники, перш ніж почнеться законна обробка даних.
Запит на новий застосунок
Monsido
monsido.com
Monsido — це провідне рішення для веб-керування, розроблене для того, щоб дати можливість організаціям забезпечувати чудовий і інклюзивний досвід користувачів у своїй цифровій присутності та підтримувати їхню подорож, щоб забезпечити відкритість, оптимізацію та відповідність комунікацій. Платформа Monsido включає повний набір інструментів для веб-доступності, гарантії якості веб-сайту, відповідності бренду та вмісту, керування згодою користувачів, архівування соціального та веб-контенту тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте monsido.com.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — це комплексне рішення, розроблене, щоб допомогти вам у відповідності з GDPR і CCPA. Це платформа керування згодою, яка має вбудовану автоматизовану політику конфіденційності та політику файлів cookie. TRUENDO — це високоавтоматизоване, гнучке та надійне програмне забезпечення, яке можна встановити на будь-якому веб-сайті. Це дозволяє легко керувати будь-якими особистими даними, зібраними на вашому веб-сайті за допомогою таких інструментів, як файли cookie, пікселі та сценарії. Його панель керування також дозволяє менеджерам веб-сайтів за лічені хвилини підтвердити відповідність вимогам у всьому світі щодо захисту даних (GDPR, DSGVO, ePrivacy, CCPA тощо). TRUENDO CMP регулярно сканує ваш веб-сайт, щоб виявити будь-які порушення відповідності, блокуючи будь-які інструменти збору даних до згода дається відвідувачами. Він також автоматично коригує пропоновану політику конфіденційності відповідно до останнього законодавства, гарантуючи, що ваш веб-сайт завжди відповідає вимогам. Деякі з його ключових особливостей: - Необмежена кількість переглядів сторінок і сеансів - Інтегрована політика конфіденційності та політика файлів cookie - Проста інтеграція та повна автоматизація - Можливість налаштування: налаштуйте колірну схему відповідно до дизайну вашого веб-сайту - Статистика та аналітика – дізнавайтеся більше про трафік свого веб-сайту та покращуйте націлювання, залишаючись сумісним - Доступно 31 мовою - Інструкції щодо доступності веб-вмісту (WCAG) Відповідність на рівні AAA - Сертифіковано IAB TCF 2
Dataships
dataships.io
Наш Центр конфіденційності легко налаштувати та надає вам усе необхідне для відповідності вимогам.
consentmanager
consentmanager.net
consentmanager виділяється як найкращий інструмент керування згодою на файли cookie, пропонуючи повне налаштування за допомогою візуального редактора, CSS і HTML і можливостей "PUR". Його функція звітування в реальному часі з 12 параметрами, понад 30 показниками та інтеграцією API гарантує, що ви будете в курсі справ у реальному часі. Що відрізняє його від A/B-тестування та можливостей машинного навчання, що дозволяє створювати та порівнювати банери згоди з вражаючим середнім збільшенням результатів понад 15%. Незалежно від того, налаштовуєте ви свої проекти чи шукаєте найкращі результати, consentmanager допоможе вам, зробивши його надійним партнером із забезпечення конфіденційності в Інтернеті та дотримання вимог щодо файлів cookie. Клієнти, які використовують CMP consentmanager, можуть отримати вигоду від його повної відповідності глобальним нормам конфіденційності, таким як GDPR, FADP, LGPD, CPRA та VCDPA. Він також підтримує IAB TCF 2.2 і, як сертифікований партнер Google, відповідає режиму Google Consent Mode v2.
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO є визнаним лідером у сфері відповідності електронної пошти та SMS, а також керування списками припинення. Компанія надає зручне рішення SaaS, яке автоматизує збір, зберігання та розповсюдження даних про припинення, необхідних для дотримання таких законів, як CAN-SPAM і TCPA. Заснована в 2009 році, компанія надає не тільки найпотужніші технологічні рішення, але й найдружнішу, найобізнанішу та найбільш чуйну підтримку клієнтів у галузі.
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub є потужним, багатофункціональним і неймовірно простим у використанні. Сервіс є сумісним із GDPR рішенням для отримання згоди на використання файлів cookie, яке полегшує керування файлами cookie. Ми вимагаємо чіткої згоди від кожного відвідувача сайту, щоб допомогти вам дотримуватися глобальних правил. CookieHub є гнучким і простий у створенні віджет, який можна повністю налаштувати відповідно до брендингу вашого веб-сайту, щоб він ніколи не виглядав недоречним.
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 — компанія зі Стокгольма та Лондона, яка займається розробкою програмного забезпечення та розробляє технології практичного керування персональними даними. Наша місія полягає в тому, щоб зробити захист даних простішим і доступнішим для підприємств і організацій будь-якого розміру. Наше рішення конфіденційності з нульовою довірою дозволяє вам надійно захистити фактичні персональні дані у вашому середовищі, що допоможе вам запобігти порушенню та контролювати потоки даних до транскордонних процесорів. Наш набір для відповідності GDPR надає всі компоненти, необхідні компаніям, як стандарт, включаючи відображення даних, попередній DPIA, повну оцінку впливу, керування файлами cookie, керування політикою конфіденційності та управління. Наш Навігатор конфіденційності є унікальним і допоможе вам визначити ризики, прогалини в дотриманні та прогалини у вашій позиції щодо конфіденційності в бізнесі, він дає вам план їх усунення та платформу для ітеративного вдосконалення зрілості та демонстрації підзвітності, навіть якщо ви не GDPR експерт. З баченням надання рішень, які допоможуть компаніям і урядам захищати персональні дані, керувати їх відповідністю та демонструвати підзвітність, щоб забезпечити виконання своїх обіцянок щодо конфіденційності та виконання нормативних зобов’язань. Privacy1 — це створення довіри за допомогою кращих методів захисту конфіденційності даних і технологій на користь усім.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy допомагає компаніям зробити свої веб-сайти сумісними з GDPR (Європа), CCPA (Каліфорнія) і LGPD (Бразилія) за допомогою провідного в галузі рішення для отримання згоди на файли cookie та керування банерами. Зробіть свій веб-сайт сумісним із GDPR, CCPA та LGPD за допомогою нашого потужного, інтуїтивно зрозумілого та безпечного рішення менш ніж за 30 хвилин! Зв’яжіться з нами, якщо у вас виникнуть запитання щодо GDPR, LGPD, CCPA чи інших міжнародних законів про конфіденційність даних.
Seers
seersco.com
Seers — це провідна система управління конфіденційністю та згодою для компаній у понад 100 країнах. Seers — це компанія, яка швидко розвивається, і кількість клієнтів збільшилася на 1040% у 2020 році порівняно з 2019 роком. Вона розробила та запустила 10 цифрових рішень на основі ШІ на своїй платформі програмного забезпечення як послуги (SAAS), щоб вирішити проблеми дотримання конфіденційності даних для компаній. Ці рішення дозволяють компаніям дотримуватись нормативних актів щодо конфіденційності даних у всьому світі, включаючи GDPR, CCPA, PECR і LGPD, економічно ефективним способом і захищати їх від великих штрафів (до 18 мільйонів фунтів стерлінгів або 4% річного обороту - залежно від того, що більше) з боку регулятора, а також втрата репутації та бізнесу. Рішення: - Платформа керування згодою (згода на файли cookie) - Управління запитами суб'єктів даних - Платформа управління інцидентами та порушеннями - Оцінка впливу на конфіденційність даних - Політика конфіденційності та пакети шаблонів - GDPR Staff eTraining - GDPR, PECR, аудити та оцінки кібербезпеки - Експертна платформа конфіденційності Провідні на ринку рішення Seers, сумісні з GDPR і CCPA, мають найвищий рейтинг і також доступні на провідних ринках, включаючи Wordpress, Joomla, Magento, Shopify і PrestaShop.
Ketch
ketch.com
Ketch переосмислює відповідальне використання даних в епоху ШІ. Платформа дозволу даних Ketch — це новий рівень бізнес-технології, який допомагає брендам збирати, контролювати та активувати дозволені, безпечні для конфіденційності дані на кожному пристрої, системі та сторонньому додатку. Бренди в усьому світі використовують Ketch, щоб спростити операції конфіденційності та отримання згоди, збільшити дохід від реклами, даних і ініціатив ШІ, а також зміцнити довіру клієнтів і партнерів Ketch дозволяє компаніям і платформам зміцнювати довіру споживачів і розвиватися за допомогою даних. Платформа Ketch Trust by Design Platform — це скоординований набір додатків, інфраструктури та API, який скорочує вартість і складність операцій конфіденційності та мобілізує відповідально зібрані дані для глибшого залучення клієнтів і зростання прибутку. Завдяки Ketch Programmatic Privacy™ для забезпечення конфіденційності компанії можуть програмно адаптуватися до нормативних актів, що швидко змінюються, одночасно керуючи ризиками та скорочуючи операційні витрати та витрати на конфіденційність на 80%. Завдяки Ketch Data Stewardship компанії досягають повного, динамічного контролю над даними та інтелекту над життєво важливими даними компанії, зміцнюючи довіру та створюючи основу для відповідального штучного інтелекту та передових даних і аналітичних ініціатив. Клієнти використовують Ketch, щоб усунути ризики, скоротити витрати та забезпечити зростання на основі даних.
Axeptio
axept.io
Створіть позитивний досвід згоди. Це відповідає правилам конфіденційності даних, що пропонує реальний вибір для ваших користувачів, той, який створює перевагу для вашого бренду.
Cookie Information
cookieinformation.com
Платформа управління згодою для маркетологів. Маркетингові дані важливі для вашого бізнесу. Але також і відповідність. CMP Cookie Information спрощує отримання дійсної згоди користувача на вашому веб-сайті. Увімкніть збір даних, забезпечуючи дотримання законів про конфіденційність. Вони допомагають організаціям збалансувати конфіденційність користувачів із цінними даними за допомогою прозорих методів збору даних і вбудованої інтеграції з Consent Mode v2. Портфоліо їхніх продуктів на цьому не закінчується. Дотримуйтесь місцевих і глобальних правил конфіденційності за допомогою інноваційних рішень щодо конфіденційності та відповідності, які дозволяють знаходити особисті дані, які знаходяться під загрозою, у ваших системах, ретельно обробляти звіти інформаторів і збирати дійсну згоду користувачів на своїх веб-сайтах. і SDK у програмах. Захистіть найважливіше – свою організацію, веб-сайти, програми, свою репутацію.
Securiti
securiti.ai
Securiti є піонером Data Command Center, централізованої платформи, яка забезпечує безпечне використання даних і GenAI. Він забезпечує уніфікований інтелект даних, елементи керування та оркестрування в гібридних багатохмарних середовищах. Великі глобальні підприємства покладаються на Data Command Center Securiti для захисту даних, конфіденційності, управління та відповідності. Securiti було відзначено численними галузевими та аналітичними нагородами, зокрема «Найінноваційніший стартап» від RSA, «25 найкращих стартапів машинного навчання» від Forbes, «Найінноваційніші компанії штучного інтелекту» від CB Insights, «Класний постачальник у сфері безпеки даних» від Gartner, та «Лідер хвилі управління конфіденційністю» від Forrester.
Didomi
didomi.io
Didomi допомагає організаціям впроваджувати чудову конфіденційність користувачів, яка поважає вибір і дає людям контроль над своїми даними. Його рішення Global Privacy UX розроблено для вирішення сучасних проблем конфіденційності даних, таких як управління згодою на основі багатьох нормативних актів, керування конфіденційністю та потреба забезпечити самообслуговування конфіденційності користувачів, що посилюється гнучкою інтеграцією, високоякісними стандартами безпеки та підтримкою преміум-класу. послуги. Тисячі компаній співпрацюють з Didomi, щоб збирати мільярди точок даних про згоду та переваги, відстежувати діяльність постачальників і засобів відстеження, зменшувати ризики недотримання вимог і залучати користувачів до персоналізованих, насамперед конфіденційних умов, які створюють довіру та лояльність.
iubenda
iubenda.com
iubenda — новаторське програмне забезпечення для відповідності законодавству та платформа керування згодою (CMP). 360-градусне рішення iubenda, якому довіряють понад 100 000 клієнтів у 100+ країнах, допомагає компаніям і окремим особам привести свої сайти та програми у відповідність із законами про конфіденційність, такими як європейський GDPR (включно з GDPR Великобританії) і ePrivacy/Cookie, FADP Швейцарії, США CCPA зі змінами, внесеними CPRA та кілька інших законів штату США, а також LGPD Бразилії. Легко створюйте документи, що відповідають вимогам законодавства (Політику конфіденційності, Політику щодо файлів cookie та Умови використання) максимум 12 мовами та збирайте налаштування згоди ваших користувачів за допомогою банера cookie або банера згоди/ елементи керування конфіденційністю. З iubenda ви можете насолоджуватися повними параметрами налаштування, бездоганною інтеграцією та потужним сканером сайту, який може швидко визначити будь-які області, де ви не відповідаєте 100% рейтингу відповідності. Сканер сайту також надає корисні вказівки щодо досягнення відповідності, що робить його безцінним інструментом для тих, хто прагне бути в курсі правил конфіденційності. Наші рішення розроблені міжнародною командою юристів, тож ви можете доручити всю важку юридичну роботу нам, зосередившись на розвитку свого бізнесу! Наша юридична команда автоматично оновлює ваші документи, коли відбуваються зміни в законах, допомагаючи вам дотримуватися останніх норм.
CHEQ
cheq.ai
Лідер у безпеці на ринку.aНещодавні дослідження показують, що понад 27% інтернет-трафіку є недійсним, що сприяє втраті 42 мільярдів доларів на рік. І стає тільки гірше. У сучасному цифровому ландшафті кожен, хто має доступ до Інтернету, може завдати значної шкоди будь-якому веб-сайту в будь-який час з будь-якої точки світу, незалежно від конкретної галузі чи країни. CHEQ Essentials використовує розширені алгоритми та можливості моніторингу в реальному часі, щоб виявляти та блокувати ці шкідливі джерела, щоб вони не завдавали величезної шкоди. Кожне відвідування проходить понад 2000 перевірок поведінки, і якщо воно виявляється недійсним, ми його блокуємо. Після впровадження CHEQ Essentials весь ваш маркетинговий цикл стане чистим. Це означає, що ви робитимете те саме, що й учора, але не будете платити за марнотратні та шкідливі відвідування та шахрайські кліки. Захистіть свої дані та аналітику, конверсію на сайті та платний маркетинг від ботів, фальшивого трафіку та зловмисників за допомогою провідної платформи безпеки Go-to-Market.
CookieFirst
cookiefirst.com
Платформа керування згодою на файли cookie CMP. CookieFirst пропонує автоматичну згоду на файли cookie, періодичне сканування файлів cookie, автоматичний генератор політики щодо файлів cookie понад 40 мовами, інтеграцію з Google Tag Manager і Google Consent Mode та багато інших функцій керування згодою для дотримання міжнародних законів про конфіденційність, таких як GDPR, ePrivacy, LGPD, CCPA , Закон 25 та ППЗД.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script — це просте у використанні рішення для дотримання всіх правил використання файлів cookie. Скануйте файли cookie вашого веб-сайту та дозвольте відвідувачам контролювати свою конфіденційність.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics є світовим лідером на ринку платформ керування згодою (CMP). Це дозволяє компаніям збирати, повідомляти, керувати та документувати згоди користувачів на веб-сайтах і в додатках, щоб досягти відповідності глобальним нормам конфіденційності, таким як GDPR, ePrivacy, Закон про цифрові ринки, CCPA/CPRA тощо. Все це одночасно сприяє високим показникам згоди та зміцненню довіри з клієнтами. Usercentrics CMP бездоганно інтегрується з режимом згоди Google і TCF 2.2, що дає вам змогу запускати та відображати рекламні кампанії в ЄС/ЄЕЗ та Великобританії. Дотримання вимог Google для видавців і рекламодавців допомагає забезпечити безперебійний показ ваших оголошень, відстеження переходів і оптимізацію аналітики. Компанія вірить у створення здорового балансу між конфіденційністю даних і бізнесом, керованим даними, надаючи рішення для підприємств будь-якого розміру. Cookiebot CMP — це його рішення для отримання згоди, що підключається та працює, його App CMP обробляє згоду користувачів у мобільних додатках, а Usercentrics CMP обслуговує компанії з індивідуальними вимогами корпоративного рівня для уніфікації згоди та даних від захоплення до обробки. Його Usercentrics Preference Manager дозволяє плавно фіксувати та керувати налаштуваннями користувачів і маркетинговими дозволами, надаючи їм повний контроль. Допомагаючи таким клієнтам, як Daimler, ING і Telefónica, досягти дотримання конфіденційності, Usercentrics працює в більш ніж 180 країнах, має понад 3000 партнерів і обробляє понад 6,7 мільярда згод щомісяця.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes — це рішення для керування згодою, яке допомагає збирати та керувати згодою на файли cookie на вашому веб-сайті. Додавши банер із файлами cookie CookieYes, ви можете фактично запитувати у користувачів згоду на використання файлів cookie та надавати їм можливість приймати чи відхиляти згоду або вирішувати, на який тип файлів cookie вони хочуть погодитися. Ключові особливості: * Налаштування банера cookie Створіть банер згоди з власним вмістом, дизайном, макетом, кнопками та брендом. Географічне націлювання банера на основі розташування користувача та відображення банера з автоматичним перекладом відповідно до вибраної мови користувача. * Детальний контроль користувача Дозвольте користувачам давати детальну згоду на різні категорії файлів cookie за допомогою попереднього перегляду категорії файлів cookie. Додайте таблицю перевірки файлів cookie, щоб користувачі могли приймати обґрунтоване рішення. * Детальні журнали згоди Записуйте всі згоди користувачів, щоб продемонструвати підтвердження відповідності. Запишіть IP-адресу (анонімну), країну, статус згоди, час і дату згоди в централізованому форматі. * Розширене сканування веб-сайтів Проскануйте свій веб-сайт на наявність файлів cookie, активуйте приховані трекери, визначте та впорядкуйте їх за категоріями та створіть детальний звіт про аудит файлів cookie. * Автоматичне блокування скриптів Автоматично виявляйте та блокуйте сценарії файлів cookie сторонніх розробників на вашому веб-сайті, доки користувач не дасть згоду через банер файлів cookie. Додайте сторонні сценарії, які ви хочете заблокувати на своєму веб-сайті. * Зручний для розробників Додайте розширені налаштування CSS, власне брендування, щоб узгодити дизайн вашого веб-сайту. Підтримуйте статус "Не відстежувати" (DNT) у веб-переглядачі за допомогою інтеграції в програму.
Cookiebot
cookiebot.com
Платформа керування згодою Cookiebot (CMP) від Usercentrics — це наша SaaS, яка працює за принципом plug-and-play для малих підприємств і організацій.
TrustArc
trustarc.com
Положення щодо конфіденційності даних щодня змінюються завдяки новим законам, які вводяться по всьому світу. Будь-якій організації, яка хоче уникнути штрафів і втрати довіри споживачів, необхідно дотримуватися цих змін і дотримуватися вимог. Використовуючи платформу управління конфіденційністю TrustArc, лідери конфіденційності можуть спростити та автоматизувати свою програму конфіденційності. Ця єдина платформа забезпечується унікальним поєднанням інфраструктури конфіденційності, розуміння, інтелекту, знань і операцій. Лише TrustArc може надати всю глибину безперервного аналізу конфіденційності в поєднанні з повністю автоматизованою платформою для наскрізного керування конфіденційністю, що важливо для навігації в сучасному цифровому світі, що постійно змінюється.
TermsFeed
termsfeed.com
Генератор політики конфіденційності, положень і умов, ліцензійної угоди, застереження тощо. Для веб-сайтів, мобільних додатків, SaaS, Facebook. TermsFeed — це комплексне програмне забезпечення відповідності для компаній, яке дозволяє створювати та керувати юридичними політиками, такими як Політика конфіденційності, T&Cs, отримувати згоду користувачів на файли cookie через Consent Management Platform (CMP) тощо.
Termly
termly.io
Termly — це ваше комплексне рішення для забезпечення дотримання складних законів про конфіденційність даних у всьому світі. Генератори політики конфіденційності, згода на файли cookie тощо. Termly є компанією з програмного забезпечення та лідером у сфері конфіденційності даних. Команда адвокатів із питань конфіденційності, інженерів і дизайнерів прагне допомогти компаніям дотримуватися основних глобальних законів про конфіденційність, таких як GDPR, Директива про конфіденційність у електронних інтернет-магазинах, LGPD, CCPA тощо. Термін розпочато з надання компаніям простого та легкого способу дотримання правил відповідності даних через створення політики. Відтоді воно перетворилося на комплексне рішення завдяки розширенню пропозицій політики та впровадженню керування згодою для малого та середнього бізнесу по всьому світу.
Segment
segment.com
Segment – це платформа даних про клієнтів (CDP), яка допомагає компаніям використовувати дані клієнтів першої сторони. Його платформа демократизує доступ до надійних даних для всіх команд і пропонує повний набір інструментів для стандартизації збору даних, уніфікації записів користувачів і маршрутизації даних клієнтів у будь-яку систему, де це потрібно. Понад 20 000 компаній, як-от Intuit, FOX, Instacart і Levi’s, використовують Segment для прийняття рішень у режимі реального часу, прискорення зростання та забезпечення привабливого досвіду для користувачів. За допомогою Segment ви можете збирати, перетворювати, надсилати та архівувати власні дані клієнтів. Сегмент спрощує процес збору даних і підключення нових інструментів, дозволяючи витрачати більше часу на використання ваших даних і менше часу на спроби їх зібрати. Ви можете використовувати сегмент для відстеження подій, які відбуваються, коли користувач взаємодіє з інтерфейсами. «Інтерфейси» — це загальне слово Сегменту для будь-якої цифрової власності, якою ви володієте: ваш веб-сайт, мобільні програми та процеси, які виконуються на сервері чи пристрої OTT. Коли ви збираєте дані про взаємодію в Segment, ви можете надсилати їх (часто в режимі реального часу) у ваші інструменти маркетингу, продукту та аналітики, а також у сховища даних. У більшості випадків вам навіть не потрібно буде торкатися свого коду відстеження, щоб підключитися до нових інструментів.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO є першою орієнтованою на конфіденційність альтернативою Google Analytics. Створений у 2013 році Piwik PRO Analytics Suite дозволяє відстежувати поведінку користувачів в Інтернеті, додатках, продуктах та інтранеті. Платформа забезпечує дотримання суворих законів про захист даних ЄС, США, Китаю та Росії, включаючи Загальний регламент захисту даних (GDPR) і Закон про перенесення та підзвітність медичного страхування (HIPAA). З чудовою платформою приходить чудова турбота про клієнтів. Від впровадження та навчання, через навчання продукту, до аналітичних консультацій і індивідуальних інтеграцій – Piwik PRO забезпечує індивідуальний підхід на кожному кроці вашого шляху. Piwik PRO Analytics Suite АНАЛІТИКА Відстежуйте поведінку клієнтів на веб-сайтах, у мобільних додатках, цифрових продуктах і областях після входу без шкоди для конфіденційності користувача. Отримуйте свої дані без затримок і проблем з обробкою, незалежно від обсягу інформації, яку ви хочете проаналізувати. Прості у створенні звіти про аудиторію, залучення та поведінку дозволяють вашим даним розповісти свою історію без будь-яких додаткових інструментів візуалізації. МЕНЕДЖЕР ТЕГІВ Легко керуйте тегами, пікселями та кодами JavaScript для веб-сайтів, цифрових продуктів і захищених зон учасників без залучення вашої ІТ-команди. Розширте свої аналітичні можливості за допомогою великої бібліотеки шаблонів тегів, тригерів і умов. Дотримуйтеся законів про конфіденційність, визначаючи теги, які потребують попередньої згоди, і налаштуйте відстеження відповідно до налаштувань конфіденційності користувача. ПЛАТФОРМА ДАНИХ КЛІЄНТІВ Переглядайте всі дані своїх клієнтів в одному місці та краще розумійте їх, як групи, так і окремих осіб. Імпортуйте та агрегуйте дані з CRM, платформ електронної комерції, офлайн, веб-форм, мобільних додатків та інших джерел, щоб отримати єдиний погляд клієнта. Покращуйте свої міжканальні маркетингові зусилля без шкоди для конфіденційності та безпеки. МЕНЕДЖЕР ЗГОД Збирайте та обробляйте згоди та запити на дані, щоб поважати права користувачів на конфіденційність у всьому світі. Оновіть свої інструменти та веб-сайти відповідно до GDPR ЄС, CCPA Каліфорнії, LGPD Бразилії та інших законів у всьому світі. Дізнайтеся, що ми можемо зробити для вашої організації. Відвідайте: https://piwik.pro/
Osano
osano.com
Osano — це комплексна платформа конфіденційності даних, яка допомагає організаціям створювати, керувати та масштабувати свої програми конфіденційності. Платформа надає просте у використанні рішення для отримання згоди, прав суб’єктів даних, оцінювання, управління ризиками постачальників тощо, допомагаючи організаціям залишатися сумісними, підвищувати довіру своїх клієнтів і партнерів і діяти правильно. Завдяки Osano фахівці з конфіденційності можуть керувати своєю повною програмою конфіденційності в одному місці, уникаючи використання кількох інструментів або складних платформ із трудомісткими впровадженнями, які довше залишають організації поза відповідністю. Платформа Osano заощаджує час і зусилля, автоматизуючи складні завдання відповідності, уникаючи помилок і ризиків, пов’язаних з ручними процесами. Такі функції, як автоматизація керування згодою та автоматизація прав суб’єктів, звільняють спеціалістів із конфіденційності зосередитися на своїх найважливіших пріоритетах. Положення про конфіденційність є складними та постійно змінюються, тому щоб бути в курсі останніх нормативних змін, потрібна команда професіоналів. Глобальна команда експертів Osano з питань конфіденційності постійно стежить за ситуацією з конфіденційністю щодо будь-яких питань, починаючи від нових законів і закінчуючи постановами органів із захисту даних, і відповідно оновлює платформу Osano. Osano Regulatory Guidance надає зведення та дії щодо всіх змін конфіденційності та законодавства в усьому світі, допомагаючи вам дотримуватися норм конфіденційності в понад 50 країнах і зміцнювати довіру клієнтів і партнерів. На відміну від більшості постачальників конфіденційності, які пропонують складні та складні у використанні рішення, Osano пропонує просту та інтуїтивно зрозумілу платформу, що підтримується єдиною в галузі технологією «Без штрафів. Без штрафних санкцій». Ця обіцянка гарантує клієнтам, що вони можуть покладатися на платформу, щоб залишатися сумісною, не боячись штрафів чи пені. Деякі з найбільш надійних світових брендів, зокрема Barclays, New Relic і Vera Bradley, покладаються на Osano щодо конфіденційності своїх даних.