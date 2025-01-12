Платформи керування згодою - Найпопулярніші застосунки - Польща

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO є першою орієнтованою на конфіденційність альтернативою Google Analytics. Створений у 2013 році Piwik PRO Analytics Suite дозволяє відстежувати поведінку користувачів в Інтернеті, додатках, продуктах та інтранеті. Платформа забезпечує дотримання суворих законів про захист даних ЄС, США, Китаю та Росії, включаючи Загальний регламент захисту даних (GDPR) і Закон про перенесення та підзвітність медичного страхування (HIPAA). З чудовою платформою приходить чудова турбота про клієнтів. Від впровадження та навчання, через навчання продукту, до аналітичних консультацій і індивідуальних інтеграцій – Piwik PRO забезпечує індивідуальний підхід на кожному кроці вашого шляху. Piwik PRO Analytics Suite АНАЛІТИКА Відстежуйте поведінку клієнтів на веб-сайтах, у мобільних додатках, цифрових продуктах і областях після входу без шкоди для конфіденційності користувача. Отримуйте свої дані без затримок і проблем з обробкою, незалежно від обсягу інформації, яку ви хочете проаналізувати. Прості у створенні звіти про аудиторію, залучення та поведінку дозволяють вашим даним розповісти свою історію без будь-яких додаткових інструментів візуалізації. МЕНЕДЖЕР ТЕГІВ Легко керуйте тегами, пікселями та кодами JavaScript для веб-сайтів, цифрових продуктів і захищених зон учасників без залучення вашої ІТ-команди. Розширте свої аналітичні можливості за допомогою великої бібліотеки шаблонів тегів, тригерів і умов. Дотримуйтеся законів про конфіденційність, визначаючи теги, які потребують попередньої згоди, і налаштуйте відстеження відповідно до налаштувань конфіденційності користувача. ПЛАТФОРМА ДАНИХ КЛІЄНТІВ Переглядайте всі дані своїх клієнтів в одному місці та краще розумійте їх, як групи, так і окремих осіб. Імпортуйте та агрегуйте дані з CRM, платформ електронної комерції, офлайн, веб-форм, мобільних додатків та інших джерел, щоб отримати єдиний погляд клієнта. Покращуйте свої міжканальні маркетингові зусилля без шкоди для конфіденційності та безпеки. МЕНЕДЖЕР ЗГОД Збирайте та обробляйте згоди та запити на дані, щоб поважати права користувачів на конфіденційність у всьому світі. Оновіть свої інструменти та веб-сайти відповідно до GDPR ЄС, CCPA Каліфорнії, LGPD Бразилії та інших законів у всьому світі. Дізнайтеся, що ми можемо зробити для вашої організації. Відвідайте: https://piwik.pro/