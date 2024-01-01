Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Платформи керування згодою - Найпопулярніші застосунки - Острови Кука Найпопулярніші Нещодавно додані

Платформи керування згодою (CMP) використовуються компаніями для офіційного запису та обробки налаштувань згоди користувача перед збором, розголошенням або продажем даних користувачів, отриманих із онлайн-платформ, таких як веб-сайти та програми, які використовують файли cookie, вбудовані відео та інші технології відстеження. Інструменти CMP надають користувачам вичерпну інформацію про те, як можна відстежувати їх онлайн-діяльність, причини збору цих даних, а також конкретних постачальників і організацій, які прагнуть використовувати цю інформацію. Згодом CMP надають користувачам право вибирати, чи надавати, відхиляти чи відкликати згоду на збір, використання чи рекламування їхньої онлайн-діяльності всіма або окремими організаціями зі списку. Постачальники CMP юридично уповноважені зберігати дані про згоду користувачів, що дозволяє їм передавати інформацію про згоду третім особам, таким як рекламодавці, видавці та інші співробітники, перш ніж почнеться законна обробка даних.