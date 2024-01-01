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Платформи керування згодою - Найпопулярніші застосунки - Албанія
Платформи керування згодою (CMP) використовуються компаніями для офіційного запису та обробки налаштувань згоди користувача перед збором, розголошенням або продажем даних користувачів, отриманих із онлайн-платформ, таких як веб-сайти та програми, які використовують файли cookie, вбудовані відео та інші технології відстеження. Інструменти CMP надають користувачам вичерпну інформацію про те, як можна відстежувати їх онлайн-діяльність, причини збору цих даних, а також конкретних постачальників і організацій, які прагнуть використовувати цю інформацію. Згодом CMP надають користувачам право вибирати, чи надавати, відхиляти чи відкликати згоду на збір, використання чи рекламування їхньої онлайн-діяльності всіма або окремими організаціями зі списку. Постачальники CMP юридично уповноважені зберігати дані про згоду користувачів, що дозволяє їм передавати інформацію про згоду третім особам, таким як рекламодавці, видавці та інші співробітники, перш ніж почнеться законна обробка даних.
Запит на новий застосунок
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO є першою орієнтованою на конфіденційність альтернативою Google Analytics. Створений у 2013 році Piwik PRO Analytics Suite дозволяє відстежувати поведінку користувачів в Інтернеті, додатках, продуктах та інтранеті. Платформа забезпечує дотримання суворих законів про захист даних ЄС, США, Ки...
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. пропонує рішення для інтерфейсу прикладного програмування. Компанія збирає, очищає та контролює дані клієнтів за допомогою сегмента, а також надає послуги з інтеграції даних, управління та керування аудиторією. Segment.Io обслуговує клієнтів у штаті Каліфорнія.
Termly
termly.io
Захистіть свій бізнес за допомогою наших БЕЗКОШТОВНИХ генераторів юридичної політики та менеджера згоди файлів cookie GDPR! Отримайте необхідні рішення щодо відповідності за лічені хвилини.
Didomi
didomi.io
Didomi допомагає організаціям впроваджувати чудову конфіденційність користувачів, яка поважає вибір і дає людям контроль над своїми даними. Наші рішення Global Privacy UX призначені для вирішення сучасних проблем конфіденційності даних і включають: -Керування згодою на основі багатьох правил -Керува...
CookieFirst
cookiefirst.com
Платформа керування згодою на файли cookie CMP. CookieFirst пропонує автоматичну згоду на файли cookie, періодичне сканування файлів cookie, автоматичний генератор політики щодо файлів cookie понад 40 мовами, інтеграцію з Google Tag Manager і Google Consent Mode та багато інших функцій керування зг...
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script — це просте у використанні рішення для дотримання всіх правил використання файлів cookie. Скануйте файли cookie вашого веб-сайту та дозвольте відвідувачам контролювати свою конфіденційність.
TermsFeed
termsfeed.com
Генератор політики конфіденційності, положень і умов, ліцензійної угоди, застереження тощо. Для веб-сайтів, мобільних додатків, SaaS, Facebook.
TrustArc
truste.com
Лідери конфіденційності спрощують і автоматизують свої програми конфіденційності за допомогою платформи управління конфіденційністю TrustArc. Ця єдина платформа забезпечується унікальним поєднанням інфраструктури конфіденційності, розуміння, інтелекту, знань і операцій. Лише TrustArc може забезпечит...
Osano
osano.com
Osano — це універсальна платформа конфіденційності даних, яка допомагає організаціям створювати, керувати та масштабувати свої програми конфіденційності. Платформа надає просте у використанні рішення для отримання згоди, прав суб’єктів даних, оцінювання, управління ризиками постачальників тощо, допо...
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub є потужним, багатофункціональним і неймовірно простим у використанні. Сервіс є сумісним із GDPR рішенням для отримання згоди на використання файлів cookie, яке полегшує керування файлами cookie. Ми вимагаємо чіткої згоди від кожного відвідувача сайту, щоб допомогти вам дотримуватися глобал...
iubenda
iubenda.com
iubenda — новаторське програмне забезпечення для відповідності законодавству та платформа керування згодою (CMP). 360-градусне рішення iubenda, якому довіряють понад 100 000 клієнтів у 100+ країнах, допомагає компаніям і окремим особам привести свої сайти та програми у відповідність із законами про ...
CHEQ
cheq.ai
Лідер у безпеці Go-to-Market.aНещодавні дослідження показують, що понад 27% інтернет-трафіку є недійсним, що сприяє втраті 42 мільярдів доларів на рік. І стає тільки гірше. У сучасному цифровому ландшафті кожен, хто має доступ до Інтернету, може завдати значної шкоди будь-якому веб-сайту в будь-який...
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes — це провідна на ринку платформа керування згодою (CMP), якій довіряють понад 1,4 мільйона веб-сайтів у всьому світі. Ми допомагаємо компаніям дотримуватися норм конфіденційності даних, таких як GDPR, CCPA, LGPD, POPIA тощо, щоб звільнити їх від проблем із конфіденційністю та штрафів за не...
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO є визнаним лідером у сфері відповідності електронної пошти та SMS, а також керування списками припинення. Компанія надає зручне рішення SaaS, яке автоматизує збір, зберігання та розповсюдження даних про припинення, необхідних для дотримання таких законів, як CAN-SPAM і TCPA. Заснована в 2009...
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 — компанія зі Стокгольма та Лондона, яка розробляє програмне забезпечення для практичного управління персональними даними. Наша місія полягає в тому, щоб зробити захист даних простішим і доступнішим для підприємств і організацій будь-якого розміру. Наше рішення конфіденційності з нульовою д...
Cookiebot
cookiebot.com
Платформа керування згодою Cookiebot (CMP) від Usercentrics — це наша SaaS, яка працює за принципом plug-and-play для малих підприємств і організацій.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — це комплексне рішення, розроблене, щоб допомогти вам у відповідності з GDPR і CCPA. Це платформа керування згодою, яка має вбудовану автоматизовану політику конфіденційності та політику файлів cookie. TRUENDO — це високоавтоматизоване, гнучке та надійне програмне забезпечення, яке можна вс...
Dataships
dataships.io
Наш Центр конфіденційності легко налаштувати та надає вам усе необхідне для відповідності вимогам.
consentmanager
consentmanager.net
consentmanager виділяється як найкращий інструмент керування згодою на файли cookie, пропонуючи повне налаштування за допомогою візуального редактора, CSS і HTML і можливостей "PUR". Його функція звітування в реальному часі з 12 параметрами, понад 30 показниками та інтеграцією API гарантує, що ви бу...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy допомагає компаніям зробити свої веб-сайти сумісними з GDPR (Європа), CCPA (Каліфорнія) і LGPD (Бразилія) за допомогою провідного в галузі рішення для отримання згоди на файли cookie та керування банерами. Зробіть свій веб-сайт сумісним із GDPR, CCPA та LGPD за допомогою нашого потужн...
Seers
seersco.com
Платформа управління згодою Seers — це провідний у світі банер згоди на використання файлів cookie, якому довіряють понад 50 000 компаній у Великій Британії та відповідає вимогам GDPR, CCPA, PECR і LGPD. Платформа керування згодою Seers має комплексне рішення для вашого веб-сайту. Ви можете скануват...
Ketch
ketch.com
Ketch дозволяє компаніям і платформам зміцнювати довіру споживачів і розвиватися за допомогою даних. Платформа Ketch Trust by Design Platform — це скоординований набір додатків, інфраструктури та API, який скорочує вартість і складність операцій конфіденційності та мобілізує відповідально зібрані да...
Axeptio
axept.io
Створіть позитивний досвід згоди. Це відповідає правилам конфіденційності даних, що пропонує реальний вибір для ваших користувачів, той, який створює перевагу для вашого бренду.
Cookie Information
cookieinformation.com
Платформа керування згодою №1 для маркетологів. Маркетингові дані важливі для вашого бізнесу. Але також і відповідність. CMP Cookie Information спрощує отримання дійсної згоди користувача на вашому веб-сайті. Увімкніть збір даних, забезпечуючи дотримання законів про конфіденційність.
Securiti
securiti.ai
Securiti є піонером Data Command Center, централізованої платформи, яка забезпечує безпечне використання даних і GenAI. Він забезпечує уніфікований інтелект даних, елементи керування та оркестрування в гібридних багатохмарних середовищах. Великі глобальні підприємства покладаються на Data Command Ce...
Monsido
monsido.com
Monsido — це провідне рішення для веб-керування, розроблене для того, щоб дати можливість організаціям забезпечувати чудовий і інклюзивний досвід користувачів у своїй цифровій присутності та підтримувати їхню подорож, щоб забезпечити відкритість, оптимізацію та відповідність комунікацій. Платформа M...
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics є світовим лідером на ринку платформ керування згодою (CMP). Ми дозволяємо компаніям збирати, сигналізувати, керувати та документувати згоди користувачів на веб-сайтах і в додатках, щоб досягти відповідності глобальним нормам конфіденційності, таким як GDPR, ePrivacy, Закон про цифрові ...