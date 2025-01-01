Підключені робочі платформи - Найпопулярніші застосунки

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Платформи підключених працівників допомагають промисловим компаніям у плануванні, розкладі та моніторингу складних операцій виробництва та ланцюга поставок у багатьох місцях і командах. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям ефективно планувати та призначати робочі замовлення, одночасно сприяючи співпраці та обміну інформацією між співробітниками. Керівники виробництва та менеджери з інвентаризації використовують підключені робочі платформи для планування та призначення завдань, а співробітники використовують їх для виконання призначеної роботи. Ці платформи постачаються як окремі рішення та вимагають інтеграції з програмним забезпеченням для виробництва та ланцюга постачання, таким як системи ERP, системи виконання виробництва, комплекти ланцюгів постачання та розширене програмне забезпечення для планування та планування (APS). Щоб гарантувати безпеку співробітників, вони також інтегруються з програмним забезпеченням охорони навколишнього середовища (EHS).
Запит на новий застосунок
MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX — це програма для управління технічним обслуговуванням, що допомагає компаніям організувати роботи, відстежувати активи та поліпшувати безпеку на робочому місці.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 – програмне забезпечення для управління складними процедурними процесами, що зменшує помилки та економить час операторів.
DeepHow
deephow.com
DeepHow - це платформа для навчання, що дозволяє знімати, обробляти та перекладати відеоінструкції для підвищення кваліфікації працівників.
Nrby
nrby.com
Nrby - зручна програма для комунікації мобільних команд, яка забезпечує контроль проектів, стану завдань та безпеки працівників.
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App - платформа для внутрішньої комунікації, що дозволяє організаціям керувати контентом і залучати співробітників через мобільні пристрої.
Augmentir
augmentir.com
Augmentir – це програмне забезпечення, яке використовує AI для оптимізації роботи працівників у промисловості, покращуючи ефективність та безпеку.
Azumuta
azumuta.com
Azumuta – це цифрова платформа для виробничих компаній, яка полегшує управління навчанням, контролем якості та операціями для підвищення продуктивності.
Tulip
tulip.co
Tulip - платформа для оптимізації виробничих процесів, що інтегрує програми для збору даних та управління якістю без навичок програмування.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve — це платформа для управління навчанням і розвитком у виробництві та охороні здоров'я, що допомагає покращити продуктивність та безпеку без паперових інструкцій.
Tervene
tervene.com
Tervene — додаток для цифровізації управлінських процесів у фабриках, що підтримує стандартизацію перевірок, контроль та спільну роботу команд.
WorkClout
workclout.com
WorkClout — платформа управління якістю для виробників автомобільних запчастин, що автоматизує внутрішні аудити, контроль документів і візуальні перевірки якості.
QAD
qad.com
QAD - система планування ресурсів (ERP) для оптимізації виробництв та ланцюгів поставок по всьому світу, пропонує аналіз даних в реальному часі.
vHive
vhive.ai
vHive – програмне забезпечення для автоматичного використання дронів, яке створює цифрові двійники активів підприємств.
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