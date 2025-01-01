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Підключені робочі платформи
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Підключені робочі платформи - Найпопулярніші застосунки

Платформи підключених працівників допомагають промисловим компаніям у плануванні, розкладі та моніторингу складних операцій виробництва та ланцюга поставок у багатьох місцях і командах. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям ефективно планувати та призначати робочі замовлення, одночасно сприяючи співпраці та обміну інформацією між співробітниками. Керівники виробництва та менеджери з інвентаризації використовують підключені робочі платформи для планування та призначення завдань, а співробітники використовують їх для виконання призначеної роботи. Ці платформи постачаються як окремі рішення та вимагають інтеграції з програмним забезпеченням для виробництва та ланцюга постачання, таким як системи ERP, системи виконання виробництва, комплекти ланцюгів постачання та розширене програмне забезпечення для планування та планування (APS). Щоб гарантувати безпеку співробітників, вони також інтегруються з програмним забезпеченням охорони навколишнього середовища (EHS).

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MaintainX

MaintainX

getmaintainx.com

MaintainX — це програма для управління технічним обслуговуванням, що допомагає компаніям організувати роботи, відстежувати активи та поліпшувати безпеку на робочому місці.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Epsilon3 – програмне забезпечення для управління складними процедурними процесами, що зменшує помилки та економить час операторів.

DeepHow

DeepHow

deephow.com

DeepHow - це платформа для навчання, що дозволяє знімати, обробляти та перекладати відеоінструкції для підвищення кваліфікації працівників.

Nrby

Nrby

nrby.com

Nrby - зручна програма для комунікації мобільних команд, яка забезпечує контроль проектів, стану завдань та безпеки працівників.

Thrive.App

Thrive.App

thrive.app

Thrive.App - платформа для внутрішньої комунікації, що дозволяє організаціям керувати контентом і залучати співробітників через мобільні пристрої.

Augmentir

Augmentir

augmentir.com

Augmentir – це програмне забезпечення, яке використовує AI для оптимізації роботи працівників у промисловості, покращуючи ефективність та безпеку.

Azumuta

Azumuta

azumuta.com

Azumuta – це цифрова платформа для виробничих компаній, яка полегшує управління навчанням, контролем якості та операціями для підвищення продуктивності.

Tulip

Tulip

tulip.co

Tulip - платформа для оптимізації виробничих процесів, що інтегрує програми для збору даних та управління якістю без навичок програмування.

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve — це платформа для управління навчанням і розвитком у виробництві та охороні здоров'я, що допомагає покращити продуктивність та безпеку без паперових інструкцій.

Tervene

Tervene

tervene.com

Tervene — додаток для цифровізації управлінських процесів у фабриках, що підтримує стандартизацію перевірок, контроль та спільну роботу команд.

WorkClout

WorkClout

workclout.com

WorkClout — платформа управління якістю для виробників автомобільних запчастин, що автоматизує внутрішні аудити, контроль документів і візуальні перевірки якості.

QAD

QAD

qad.com

QAD - система планування ресурсів (ERP) для оптимізації виробництв та ланцюгів поставок по всьому світу, пропонує аналіз даних в реальному часі.

vHive

vHive

vhive.ai

vHive – програмне забезпечення для автоматичного використання дронів, яке створює цифрові двійники активів підприємств.

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