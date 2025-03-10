Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Платформи підключених працівників допомагають промисловим компаніям у плануванні, розкладі та моніторингу складних операцій виробництва та ланцюга поставок у багатьох місцях і командах. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям ефективно планувати та призначати робочі замовлення, одночасно сприяючи співпраці та обміну інформацією між співробітниками. Керівники виробництва та менеджери з інвентаризації використовують підключені робочі платформи для планування та призначення завдань, а співробітники використовують їх для виконання призначеної роботи. Ці платформи постачаються як окремі рішення та вимагають інтеграції з програмним забезпеченням для виробництва та ланцюга постачання, таким як системи ERP, системи виконання виробництва, комплекти ланцюгів постачання та розширене програмне забезпечення для планування та планування (APS). Щоб гарантувати безпеку співробітників, вони також інтегруються з програмним забезпеченням охорони навколишнього середовища (EHS).
Запит на новий застосунок
MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX — це програма для управління технічним обслуговуванням, що допомагає компаніям організувати роботи, відстежувати активи та поліпшувати безпеку на робочому місці.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 – програмне забезпечення для управління складними процедурними процесами, що зменшує помилки та економить час операторів.
DeepHow
deephow.com
DeepHow - це платформа для навчання, що дозволяє знімати, обробляти та перекладати відеоінструкції для підвищення кваліфікації працівників.
Nrby
nrby.com
Nrby - зручна програма для комунікації мобільних команд, яка забезпечує контроль проектів, стану завдань та безпеки працівників.
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App - платформа для внутрішньої комунікації, що дозволяє організаціям керувати контентом і залучати співробітників через мобільні пристрої.
Augmentir
augmentir.com
Augmentir – це програмне забезпечення, яке використовує AI для оптимізації роботи працівників у промисловості, покращуючи ефективність та безпеку.
Azumuta
azumuta.com
Azumuta – це цифрова платформа для виробничих компаній, яка полегшує управління навчанням, контролем якості та операціями для підвищення продуктивності.
Tulip
tulip.co
Tulip, лідер у передових операціях, допомагає компаніям у всьому світі оснащувати свою робочу силу підключеними програмами з підтримкою штучного інтелекту, що забезпечує високу якість роботи, підвищення ефективності та наскрізну відстежуваність операцій. Компонована платформа Tulip дозволяє тим, хто найближче до операцій, може скористатися перевагами компонування та периферійного підключення для цифрової трансформації процесів, керування операторами, відстеження виробництва та отримання цілісного уявлення про операції в реальному часі. Компанії будь-якого розміру та різних галузей, включаючи комплексне виробництво, фармацевтику та медичне обладнання, запровадили комбіновані рішення на платформі Tulip, щоб вирішити деякі з найактуальніших операційних завдань: процеси захисту від помилок і підвищення продуктивності за допомогою керованих робочих процесів, запису та аналізу дані в реальному часі та постійне вдосконалення операцій. Штаб-квартира компанії розташована в Сомервіллі, штат Массачусетс, а також офіси в Німеччині та Угорщині.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve допомагає компаніям, які займаються виробництвом, ланцюгом постачання та охороною здоров’я, прискорити їхній шлях до робочої сили та операційної досконалості, відмовившись від паперових робочих інструкцій, СОП і контрольних списків і забезпечивши покращення сталого розвитку, продуктивності, якості та безпеки. Це включає в себе: інструменти керування документами за допомогою Tablet eSign, Rapid Video-Based Learning і Blended Learning. На додаток до цього Nvolve Marketplace дає вам доступ до широкого спектру партнерських рішень, які вже інтегровані з Nvolve і готові до використання. Ваш шлях до Connected Workforce починається з навчання та розвитку, але додає цінність усьому вашому бізнесу. Connected Workforce змінює спосіб управління заводами та ланцюгом постачання за допомогою багатьох функцій і працює найкраще, коли включено до ширшої програми Workforce and Operational Excellence, що дозволяє вам правильно працювати. перший раз і кожен раз! Nvolve призначений для: • Навчання та розвитку • ESG та сталого розвитку • Якості та операційних витрат • Здоров’я та безпеки • Технічного обслуговування та експлуатації • Людських ресурсів. Платформа Nvolve доступна 12 різними мовами, акредитована за стандартом ISO 27001:2017 і підтверджена GAMP5 відповідно до вимог застосування правил європейської EMA та FDA США, що регулюють перевірку комп’ютерної системи.
Tervene
tervene.com
Tervene забезпечує операційну досконалість завдяки оцифровці практики управління в поєднанні з професійним коучингом. Поєднуючи 6 інструментів управління в одному рішенні, Tervene підтримує управління знаннями, перевірку процесів, контроль роботи, спілкування та вирішення проблем на заводі. Ми обслуговуємо заводи в Північній Америці та Європі, включно з такими лідерами виробництва, як Mars Wrigley, Safran, Siemens, General Dynamics і ArcelorMittal. Використовуючи Tervene, ці виробники оцифрували свою систему управління, щоб сприяти ефективній поведінці управління шляхом дотримання найкращих практик.
WorkClout
workclout.com
WorkClout — це платформа управління якістю для виробників автомобільних запчастин. Наше програмне забезпечення допомагає оптимізувати та автоматизувати внутрішні аудити, контроль документів, візуальні перевірки, навчання та превентивне проектування якості. Завдяки WorkClout організації можуть: ∙ Аудити процесу рівня ∙ 8D ∙ Аудит верифікації обладнання (PVA) ∙ Відповідність FMEA ∙ Контроль документів ∙ Директива щодо обладнання, що працює під тиском (PED) ∙ Аудити постачальників ∙ IATF 16949 ∙ ISO 9001 ∙ ISO 45001 ∙ ISO 14001 ∙ Візуальна/розмірна перевірка якості ∙ Підвищення процесу/ефективності ∙ Профілактичний/передбачуваний дизайн якості (зменшення дефектів якості частин на мільярд) ∙ SPC / Аналіз тенденцій даних ∙ Коригувальні дії / CAPA ∙ Коригувальні дії постачальника (SCAR) Галузі, які обслуговуються: виробництво запчастин OEM для автомобілів, виробництво акумуляторів, виробництво запчастин для автозапчастин, виробники автомобілів, виробництво кузовів і причепів Найкращий інструмент для передового працівника в автомобільній промисловості!
QAD
qad.com
QAD є провідним постачальником рішень виробництва та ланцюгів поставок нового покоління в хмарі. Щоб досягти успіху в бурхливому світі, зіткнувшись з перебоями в пропозиції та коливаннях попиту, виробники та ланцюги пропозицій повинні швидко реагувати на зміни та безперешкодно оптимізувати спритність, ефективність та стійкість для ефективного обслуговування клієнтів. QAD надає адаптаційні програми, щоб забезпечити ці адаптивні підприємства. Заснований у Санта -Барбарі, штат Каліфорнія, Кад має клієнтів у 84 країнах світу. Тисячі компаній розгорнули рішення QAD Enterprise, включаючи планування ресурсів підприємства (ERP), цифрову комерцію (DC), управління відносинами постачальників (SRM), планування цифрових ланцюгів поставок (DSCP), глобальне виконання торгівлі та транспорту (GTTE), систему управління якості підприємства (EQMS), підключену робочу силу та обробку інтелекту.
vHive
vhive.ai
vHive — це єдине програмне рішення, яке дозволяє підприємствам розгортати автономні вулики дронів для створення цифрових двійників своїх активів. Щоб дізнатися більше: www.vHive.ai або [email protected]
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.