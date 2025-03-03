Thrive.App

thrive.app

Thrive.App Ltd, створений у 2011 році, надає технологію та підтримку для надання допомоги організаціям у «живленні» їх внутрішніх комунікацій та залучення працівників. Його інтуїтивна система управління контентом дозволяє будь -кому в організації брати на себе відповідальність за комунікації компанії, створення та додавання вмісту до однієї платформи комунікацій для співробітників та розповсюдження її на мобільні пристрої команд. Клієнти варіюються від малих та середніх підприємств до найбільших багатонаціональних організацій, все, що використовує платформу Thrive для створення та адаптації власних додатків для комунікацій для співробітників для покращення внутрішніх комунікацій та додаткового залучення своїх розподілених команд. Це програмне забезпечення як сервісне рішення дозволяє HR, маркетингу, внутрішніми комісіями, корпоративними командами, ІТ та іншими фахівцями для створення та просування важливих, релевантних, своєчасних та індивідуальних команд для своїх команд «Важко досягти» - тих, хто не має доступу чи обмеженого доступу до електронної пошти. На відміну від інших, Thrive спеціалізується на натхненні та навчанні клієнтів у їхній цифровій трансформації через свою платформу SaaS, успіх клієнтів на борту та постійну підтримку. Платформа Communications Wrime's Communications використовується в усьому світі клієнтами в багатьох галузях. Клієнти включають Deloitte, SSE, Biffa, Medical Center Fairchild, Air France KLM, Santos Brasil, Post, SGN та багато іншого. Надихайте, інформувати та залучати працівників з платформою комунікацій та залучення, яка є економічно вигідною та смішно простим у використанні.