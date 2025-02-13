Підключені робочі платформи - Найпопулярніші застосунки - Сан-Томе і Принсіпі

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Платформи підключених працівників допомагають промисловим компаніям у плануванні, розкладі та моніторингу складних операцій виробництва та ланцюга поставок у багатьох місцях і командах. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям ефективно планувати та призначати робочі замовлення, одночасно сприяючи співпраці та обміну інформацією між співробітниками. Керівники виробництва та менеджери з інвентаризації використовують підключені робочі платформи для планування та призначення завдань, а співробітники використовують їх для виконання призначеної роботи. Ці платформи постачаються як окремі рішення та вимагають інтеграції з програмним забезпеченням для виробництва та ланцюга постачання, таким як системи ERP, системи виконання виробництва, комплекти ланцюгів постачання та розширене програмне забезпечення для планування та планування (APS). Щоб гарантувати безпеку співробітників, вони також інтегруються з програмним забезпеченням охорони навколишнього середовища (EHS).
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MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX — це провідне програмне забезпечення для обслуговування та виконання робіт, розроблене спеціально для промислових і передових команд. Ми допомагаємо компаніям оптимізувати операції з технічного обслуговування, покращити управління активами та розширити можливості працівників, надаючи при цьому інформацію, яка може покращити ваш прибуток. Як мобільна платформа MaintainX надає сучасне рішення з підтримкою Інтернету речей для технічного обслуговування, надійності та операційних команд, яким довіряють понад 8 тисяч компаній у всьому світі. Якщо ви шукаєте рішення CMMS із підтримкою штучного інтелекту, яке просте у використанні та впровадженні, не шукайте далі. Платформа MaintainX керує мільйонами робочих нарядів і активів, і нею користуються понад 500 тисяч професіоналів у всьому світі. Ми допомагаємо клієнтам скоротити незаплановані простої та підвищити доступність активів, одночасно задовольняючи комплексні вимоги відповідності та зберігаючи безпеку працівників. Готові відмовитися від буфера обміну? Ось що ми можемо допомогти вашій команді оцифрувати: - Наряди на технічне обслуговування - Профілактичне обслуговування -Процедури безпеки -Аудити безпеки та навколишнього середовища - Звітування на кількох сайтах - Інтеграція IoT та ERP - Робочі процеси аудиту/інспекції -Тренінгові контрольні списки -Управління замовленнями на запчастини та підключення до постачальників Ми пишаємося тим, що обслуговуємо деякі з найбільших світових брендів, зокрема Duracell, AB InBev, Univar, Cintas, McDonalds, Titan America та багато інших.
Tulip
tulip.co
Tulip, лідер у передових операціях, допомагає компаніям у всьому світі оснащувати свою робочу силу підключеними програмами з підтримкою штучного інтелекту, що забезпечує високу якість роботи, підвищення ефективності та наскрізну відстежуваність операцій. Компонована платформа Tulip дозволяє тим, хто найближче до операцій, може скористатися перевагами компонування та периферійного підключення для цифрової трансформації процесів, керування операторами, відстеження виробництва та отримання цілісного уявлення про операції в реальному часі. Компанії будь-якого розміру та різних галузей, включаючи комплексне виробництво, фармацевтику та медичне обладнання, запровадили комбіновані рішення на платформі Tulip, щоб вирішити деякі з найактуальніших операційних завдань: процеси захисту від помилок і підвищення продуктивності за допомогою керованих робочих процесів, запису та аналізу дані в реальному часі та постійне вдосконалення операцій. Штаб-квартира компанії розташована в Сомервіллі, штат Массачусетс, а також офіси в Німеччині та Угорщині.
Augmentir
augmentir.com
Augmentir — єдиний у світі постачальник програмного забезпечення для підключених працівників на основі ШІ. Програмна платформа Augmentir — це набір підключених робочих інструментів на основі штучного інтелекту, які допомагають промисловим компаніям оптимізувати безпеку, якість і продуктивність сучасної промислової робочої сили, яка швидко змінюється. Компанії у сфері виробництва, обслуговування, енергетики та будівництва використовують штучний інтелект Augmentir у поєднанні з цифровим робочим процесом платформи та можливостями віддаленої співпраці, щоб оптимізувати свої передові операції та забезпечити значне зростання та постійне вдосконалення у сферах підтримки ефективності, навчання та розвитку робочої сили.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture — це мобільна операційна платформа, яка надає вам знання, інструменти та процеси, необхідні для безпечної роботи, відповідності вищим стандартам і вдосконалення щодня, пропонуючи кращий спосіб роботи. Те, що починалося як програма для цифрових контрольних списків, перетворилося на платформу для проведення перевірок, порушування та вирішення проблем, управління активами та навчання команд у дорозі. SafetyCulture також допомагає командам робити більше, ніж просто встановлювати прапорці для управління, ризиків і відповідності – це може допомогти встановити стандарти навколишнього середовища, охорони здоров’я та безпеки, а також підвищити планку, коли йдеться про досконалість роботи. Завдяки збору даних у режимі реального часу та практичній статистиці у вас під рукою, ви завжди знатимете, що працює, а що ні, щоб ви могли зосередитися на тому, що справді важливо, покращуючи щодня. Розкрийте потенціал своїх робочих команд, щоб просувати свій бізнес вперед із SafetyCulture.
Epsilon3
epsilon3.io
Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. * Інтерактивні синхронізовані процедури в реальному часі для кількох програм/місій * Вбудований процес випуску, включаючи затвердження, редагування, внутрішній відгук і відстеження змін між версіями * База даних поточних процедур із можливістю запиту * Перегляд і можливості ручних і автоматизованих процедур * Інтегрована телеметрія, командування та контроль, а також дані місії * Детальна аналітика, звіти та інформаційні панелі
Nrby
nrby.com
Nrby — це розумніший спосіб спілкування мобільних команд. Створений ветеранами польових операцій із десятирічним досвідом, Nrby розроблено таким чином, щоб персоналом, підрядниками та менеджерами на мобільних пристроях, планшетах і настільних комп’ютерах було легко та інтуїтивно зрозуміло користуватися ним. Додаток має потужні можливості Location Intelligence, надаючи керівникам, директорам і менеджерам повний огляд усіх проектів, їх статусу, завдань, безпеки працівників тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://nrby.com або надішліть електронний лист на [email protected], щоб дізнатися більше.
vHive
vhive.ai
vHive — це єдине програмне рішення, яке дозволяє підприємствам розгортати автономні вулики дронів для створення цифрових двійників своїх активів. Щоб дізнатися більше: www.vHive.ai або [email protected]
QAD
qad.com
QAD є провідним постачальником рішень для виробництва та ланцюга поставок нового покоління в хмарі. Щоб досягти успіху в неспокійному світі, де стикаються з перебоями в постачанні та коливаннями попиту, виробники та ланцюжки поставок повинні швидко реагувати на зміни та безперешкодно оптимізувати гнучкість, ефективність і стійкість для ефективного обслуговування клієнтів. QAD надає адаптивні програми, щоб увімкнути ці адаптивні підприємства. Заснована в Санта-Барбарі, Каліфорнія, QAD має клієнтів у 84 країнах світу. Тисячі компаній розгорнули корпоративні рішення QAD, включаючи планування ресурсів підприємства (ERP), цифрову комерцію (DC), управління взаємовідносинами з постачальниками (SRM), цифрове планування ланцюга поставок (DSCP), глобальну торгівлю та транспортування (GTTE), систему управління якістю підприємства (EQMS), підключена робоча сила та інтелект процесів.
WorkClout
workclout.com
WorkClout — це платформа управління якістю для виробників автомобільних запчастин. Наше програмне забезпечення допомагає оптимізувати та автоматизувати внутрішні аудити, контроль документів, візуальні перевірки, навчання та превентивне проектування якості. Завдяки WorkClout організації можуть: ∙ Аудити процесу рівня ∙ 8D ∙ Аудит верифікації обладнання (PVA) ∙ Відповідність FMEA ∙ Контроль документів ∙ Директива щодо обладнання, що працює під тиском (PED) ∙ Аудити постачальників ∙ IATF 16949 ∙ ISO 9001 ∙ ISO 45001 ∙ ISO 14001 ∙ Візуальна/розмірна перевірка якості ∙ Підвищення процесу/ефективності ∙ Профілактичний/передбачуваний дизайн якості (зменшення дефектів якості частин на мільярд) ∙ SPC / Аналіз тенденцій даних ∙ Коригувальні дії / CAPA ∙ Коригувальні дії постачальника (SCAR) Галузі, які обслуговуються: виробництво запчастин OEM для автомобілів, виробництво акумуляторів, виробництво запчастин для автозапчастин, виробники автомобілів, виробництво кузовів і причепів Найкращий інструмент для передового працівника в автомобільній промисловості!
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App, створений у 2011 році, надає програми для спілкування та залучення співробітників, щоб допомогти організаціям «посилити» внутрішні комунікації. Наша інтуїтивно зрозуміла система керування вмістом дозволяє будь-кому у вашій організації керувати комунікаціями вашої компанії, створюючи та додаючи вміст до єдиної комунікаційної платформи для співробітників і розповсюджуючи його на мобільні пристрої ваших команд. Наші клієнти варіюються від малого та середнього бізнесу до найбільших міжнародних організацій, які використовують платформу TheAppBuilder для створення та адаптації власних комунікаційних програм для співробітників, щоб покращити їхні внутрішні комунікації та ще більше залучити свої розподілені команди. Це програмне забезпечення як сервісне рішення дозволяє спеціалістам відділу кадрів, маркетингу, внутрішнього зв’язку, корпоративного зв’язку, ІТ та іншим фахівцям створювати та поширювати важливу, релевантну, своєчасну та налаштовану інформацію своїм «важкодоступним» командам. Ті, хто не має доступу або має обмежений доступ до електронної пошти. На відміну від інших, ми спеціалізуємося на надиханні та навчанні наших клієнтів у їхній подорожі до цифрової трансформації за допомогою нашої платформи SaaS та успішної адаптації та постійної підтримки клієнтів. Комунікаційна платформа Thrive для співробітників використовується клієнтами в багатьох галузях у всьому світі. Серед наших клієнтів: Carlsberg, SSE, Biffa, Fairchild Medical Center, Air France KLM, Santos Brasil, An Post, SGN та багато інших. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.thrive.app
Tervene
tervene.com
Tervene забезпечує операційну досконалість завдяки оцифровці практики управління в поєднанні з професійним коучингом. Поєднуючи 6 інструментів управління в одному рішенні, Tervene підтримує управління знаннями, перевірку процесів, контроль роботи, спілкування та вирішення проблем на заводі. Ми обслуговуємо заводи в Північній Америці та Європі, включно з такими лідерами виробництва, як Mars Wrigley, Safran, Siemens, General Dynamics і ArcelorMittal. Використовуючи Tervene, ці виробники оцифрували свою систему управління, щоб сприяти ефективній поведінці управління шляхом дотримання найкращих практик.
DeepHow
deephow.com
DeepHow — це перше рішення штучного інтелекту для збору ноу-хау та навчання кваліфікованих професій. По суті, це відеоплатформа та додаток для запису, який дозволяє організаціям знімати свої процеси на смарт-пристроях, завантажувати їх на платформу через хмару, а потім використовувати штучний інтелект для сегментування, транскрибування та перекладу відео на кроки та відповідні мови для своїх багатомовна робоча сила. Працівники можуть отримати доступ до відео в будь-який час, що дозволяє їм швидше ввійти в систему та ефективніше підвищити кваліфікацію за допомогою власних процесів своєї компанії. Традиційні методи навчання, як-от текстові СОП, неможливо ефективно оновити, і середній працівник сьогодні радше звернеться до відео, щоб отримати нові навички. Вони можуть спостерігати за експертом прямо на екрані та наслідувати цей досвід самостійно. Створення відеовмісту не повинно бути важким або вимагати підтримки професійної команди створення відео з дорогим обладнанням. Підтримуйте свою роботу та навчайте свою команду краще за допомогою відеонавчальної платформи DeepHow на основі ШІ.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve допомагає компаніям, які займаються виробництвом, ланцюгом постачання та охороною здоров’я, прискорити їхній шлях до робочої сили та операційної досконалості, відмовившись від паперових робочих інструкцій, СОП і контрольних списків і забезпечивши покращення сталого розвитку, продуктивності, якості та безпеки. Це включає в себе: інструменти керування документами за допомогою Tablet eSign, Rapid Video-Based Learning і Blended Learning. На додаток до цього Nvolve Marketplace дає вам доступ до широкого спектру партнерських рішень, які вже інтегровані з Nvolve і готові до використання. Ваш шлях до Connected Workforce починається з навчання та розвитку, але додає цінність усьому вашому бізнесу. Connected Workforce змінює спосіб управління заводами та ланцюгом постачання за допомогою багатьох функцій і працює найкраще, коли включено до ширшої програми Workforce and Operational Excellence, що дозволяє вам правильно працювати. перший раз і кожен раз! Nvolve призначений для: • Навчання та розвитку • ESG та сталого розвитку • Якості та операційних витрат • Здоров’я та безпеки • Технічного обслуговування та експлуатації • Людських ресурсів. Платформа Nvolve доступна 12 різними мовами, акредитована за стандартом ISO 27001:2017 і підтверджена GAMP5 відповідно до вимог застосування правил європейської EMA та FDA США, що регулюють перевірку комп’ютерної системи.
Azumuta
azumuta.com
Azumuta пропонує програмні рішення для підвищення кваліфікації підключеної робочої сили. Платформа допомагає виробничим компаніям, підвищуючи продуктивність, дозволяючи фабричним працівникам навчатися, вирішуючи проблеми з якістю на виробництві та поступово пропонуючи інформацію на виробництві. Програмне забезпечення Azumuta з’єднує операторів, супервайзерів і менеджерів з кожним окремим аспектом виробництва та підтримує культуру постійного вдосконалення. Azumuta — це модульна онлайн-платформа, яка допомагає людям у фабричному середовищі підвищити продуктивність і якість виробництва за рахунок кращої комунікаційної та технологічної підтримки. Програмні модулі Azumuta включають наступне: - Цифрові робочі інструкції - Гарантія якості - Матриця навичок і навчання - Перевірки та цифровий контрольний список - Постійне вдосконалення / CAPA
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