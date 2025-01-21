Підключені робочі платформи - Найпопулярніші застосунки - Сербія

Thrive.App

thrive.app

Thrive.App, створений у 2011 році, надає програми для спілкування та залучення співробітників, щоб допомогти організаціям «посилити» внутрішні комунікації. Наша інтуїтивно зрозуміла система керування вмістом дозволяє будь-кому у вашій організації керувати комунікаціями вашої компанії, створюючи та додаючи вміст до єдиної комунікаційної платформи для співробітників і розповсюджуючи його на мобільні пристрої ваших команд. Наші клієнти варіюються від малого та середнього бізнесу до найбільших міжнародних організацій, які використовують платформу TheAppBuilder для створення та адаптації власних комунікаційних програм для співробітників, щоб покращити їхні внутрішні комунікації та ще більше залучити свої розподілені команди. Це програмне забезпечення як сервісне рішення дозволяє спеціалістам відділу кадрів, маркетингу, внутрішнього зв’язку, корпоративного зв’язку, ІТ та іншим фахівцям створювати та поширювати важливу, релевантну, своєчасну та налаштовану інформацію своїм «важкодоступним» командам. Ті, хто не має доступу або має обмежений доступ до електронної пошти. На відміну від інших, ми спеціалізуємося на надиханні та навчанні наших клієнтів у їхній подорожі до цифрової трансформації за допомогою нашої платформи SaaS та успішної адаптації та постійної підтримки клієнтів. Комунікаційна платформа Thrive для співробітників використовується клієнтами в багатьох галузях у всьому світі. Серед наших клієнтів: Carlsberg, SSE, Biffa, Fairchild Medical Center, Air France KLM, Santos Brasil, An Post, SGN та багато інших. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.thrive.app