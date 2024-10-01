Найпопулярніші Нещодавно додані Підключені робочі платформи - Найпопулярніші застосунки - Нідерланди

Платформи підключених працівників допомагають промисловим компаніям у плануванні, розкладі та моніторингу складних операцій виробництва та ланцюга поставок у багатьох місцях і командах. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям ефективно планувати та призначати робочі замовлення, одночасно сприяючи співпраці та обміну інформацією між співробітниками. Керівники виробництва та менеджери з інвентаризації використовують підключені робочі платформи для планування та призначення завдань, а співробітники використовують їх для виконання призначеної роботи. Ці платформи постачаються як окремі рішення та вимагають інтеграції з програмним забезпеченням для виробництва та ланцюга постачання, таким як системи ERP, системи виконання виробництва, комплекти ланцюгів постачання та розширене програмне забезпечення для планування та планування (APS). Щоб гарантувати безпеку співробітників, вони також інтегруються з програмним забезпеченням охорони навколишнього середовища (EHS).